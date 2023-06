Las Apple Vision Pro están en boca de todos tras su presentación en la keynote inaugural de la WWDC 2023. Las gafas de realidad aumentada de los californianos llegarán al mercado recién a comienzos del próximo año y costarán nada menos que 3.499 dólares. Además, se venderán en principio en Estados Unidos y no se han dado pistas sobre un posible lanzamiento internacional.

Ayer, durante la cobertura de Hipertextual, les contamos al detalle todo lo concerniente a las Vision Pro en sí, como a su nuevo sistema operativo, visionOS. Claro que tras la presentación del dispositivo han surgido muchísimas preguntas, y una de ellas genera gran curiosidad: ¿Es el headset compatible con gafas graduadas o lentillas?

Este es un interrogante que los californianos han resuelto a medias. La respuesta más simple —e incompleta— es: sí, las Apple Vision Pro podrán ser utilizadas por personas que requieren de gafas permanentes debido a problemas en la vista. De hecho, la compañía ha diseñado una muy interesante solución en colaboración con Zeiss para lograrlo.

El problema está en que todavía no se sabe hasta qué punto las Apple Vision Pro soportarán el uso de gafas graduadas. Es más, los de Cupertino ya han aclarado en su web que no todas las recetas oftalmológicas son compatibles con sus gafas de realidad aumentada. Sin embargo, no han brindado mayores detalles al respecto.

Las Apple Vision Pro se podrán utilizar con lentes graduadas de Zeiss

Como indicamos anteriormente, las personas con problemas en la vista podrán utilizar las Apple Vision Pro a través de accesorios especiales desarrolladas por Zeiss y personalizados según necesidad. Los mismos se conocen como Zeiss Optical Inserts y se adhieren magnéticamente a las lentes de las gafas de realidad aumentada, lo que permite que la visualización y el seguimiento ocular sean precisos.

Lo último es muy importante, considerando que la navegación a través de visionOS y las aplicaciones se realiza con los ojos. No olvidemos que las Apple Vision Pro incorpora sensores infrarrojos e iluminadores LED en la parte interior, donde se ubican las pantallas, que se dedican exclusivamente al escaneo ocular.

Pero no nos desviemos de lo importante. La letra pequeña en la web de las Apple Vision Pro deja en claro que no es oro todo lo que reluce. "Se requiere receta válida. No todas las recetas son compatibles", indica. Esto significa que los Zeiss Optical Inserts no serán una opción viable para todas las personas que requieran de gafas graduadas de uso permanente.

Lo que todavía no sabemos es si se trata de una limitación técnica —que el headset no funcione correctamente por el espesor del cristal ante una graduación demasiado elevada, por ejemplo—, o si la experiencia de uso de las Apple Vision Pro está desaconsejada para afecciones como miopía, astigmatismo, hipermetropía, etc., por posibles efectos adversos.

El otro aspecto a tener en cuenta es que las lentes complementarias desarrolladas por Zeiss se venderán por separado. Por lo pronto, Apple no ha dicho cuánto costarán, pero tomando en cuenta el precio de las Vision Pro, es improbable que sean baratas.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente