Durante la WWDC 2023, Apple presentó Game Porting Toolkit, un conjunto de herramientas que permitirán portar juegos de PC al Mac. Apenas han pasado un par de días y ya hay personas aprovechando esta tecnología con títulos actuales. En Reddit, usuarios demostraron que Cyberpunk 2077 y Diablo IV pueden ejecutarse en un Mac con chip Apple Silicon.

Tú mismo podrás apreciar que, si bien Cyberpunk 2077 está corriendo en un Mac sin necesidad de virtualizar Windows, el rendimiento no es nada óptimo. De hecho, el juego no logra pasar de los 15 FPS (fotogramas por segundo) al ejecutarse con ajustes gráficos en Ultra. Recordemos que el título de CD Projekt Red es uno de los más demandantes en recursos técnicos de la actualidad. Según u/isaa6, consiguió esto en un MacBook Pro M1 con 16 GB de RAM, aunque no especificó cuál es la versión del chip —puede ser la variante Pro o Max—.

Por su parte, u/just_reload_it hizo lo propio con Diablo IV, que llegó al mercado apenas esta semana. El usuario posee un MacBook Pro con chip M2 Max. A diferencia de lo conseguido con Ciberpunk 2077, lo nuevo de Blizzard corre muy bien en el ordenador de Apple, superando los 80 FPS con el preset gráfico en Ultra.

Apple quiere subirse al tren del gaming

Ahora bien, considerando que apenas han pasado 48 horas desde que Apple lanzó Game Porting Toolkit, y que los ports fueron realizados por entusiastas y no por los estudios responsables de Diablo IV y Cyberpunk 2077, podemos esperanzarnos de lo que viene a futuro en cuanto a videojuegos en un Mac.

Una vez que las compañías desarrolladoras de juegos se familiaricen con la herramienta, no tengas dudas de que habrá más juegos de PC en Mac con un rendimiento adecuado. Queda claro, además, que Apple quiere apostar por el gaming en su plataforma.

En la conferencia inaugural de la WWDC 2023, Hideo Kojima, uno de los creativos más reconocidos de la industria de los videojuegos, apareció en la presentación para anunciar el lanzamiento de Death Stranding en Mac. Sí, es una aventura que vio la luz hace más de tres años, pero no deja de ser interesante que alguien como Kojima confíe en Apple para expandir la disponibilidad de su título.

Debemos recordar que Game Porting Toolkit es, en términos sencillos, un emulador de DirectX 12 para Mac. Es una solución similar a la que recurrió Valve para poder ejecutar juegos de Windows en la Steam Deck, cuyo sistema operativo está basado en Linux. Los liderados por Gabe Newell, no obstante, se apoyaron en Proton.

Uno de los puntos más positivos de Game Porting Toolkit es que los desarrolladores ni siquiera requieren alterar el código del juego. Eso sí, surgirán casos puntuales en que, para ofrecer un rendimiento adecuado, habrá que meter mano al código.

Sin duda, lo que puede venir a futuro gracias a esta herramienta luce bastante prometedor. Quizá, en unos años, Mac podrá quitarse el estigma de ser una plataforma inútil para gaming. Mucho dependerá, por supuesto, del trabajo de los desarrolladores de videojuegos.

