Tras la presentación de las Apple Vision Pro en la keynote inaugural de la WWDC 2023, una de las opiniones más anticipadas era la de Mark Zuckerberg. Y no hubo que esperar demasiado para conocerlas. El CEO de Meta mantuvo una reunión con sus empleados y dejó en claro que, en su opinión, el nuevo producto no es tan revolucionario como los de la manzana dicen.

The Verge tuvo acceso a las declaraciones de Zuckerberg, quien no dejó pasar la oportunidad de castigar a las Apple Vision Pro por su precio. Pero no se detuvo allí. También aprovechó para remarcar que los de Cupertino no han hallado "soluciones mágicas" a las limitaciones que Meta ha tratado de resolver con anterioridad.

Queda claro que la intención de Zuck ha sido marcar territorio y dejar en claro que, si bien las Apple Vision Pro hoy pueden estar en boca de todos, no han llegado para sacudir su mundo. Además, argumentó que la visión que tienen ambas compañías para la aplicación de la realidad mixta en la vida cotidiana es muy diferente.

"Por lo que he visto inicialmente, diría que la buena noticia es que no hay ningún tipo de solución mágica que tengan para ninguna de las limitaciones de las leyes y la física que nuestros equipos aún no hayan explorado y pensado. Optaron por una pantalla de mayor resolución, y entre eso y toda la tecnología que pusieron allí para alimentarlas, cuestan siete veces más y requieren tanta energía que necesitan una batería y un cable conectado para usarlas. Hicieron esa concesión en el diseño y podría tener sentido para los casos de uso que persiguen". Mark Zuckerberg, sobre las Apple Vision Pro.

Cuando Mark Zuckerberg habla de que las Apple Vision Pro "cuestan 7 veces más", queda claro que está comparándolas con las nuevas Meta Quest 3, que se anunciaron el pasado viernes y cuestan 499,99 dólares. Además, el empresario no dejó escapar la oportunidad de remarcar que han vendido "decenas de millones de Quest", y que su misión es innovar para que sus productos sean lo más accesibles posible.

Mark Zuckerberg, Apple Vision Pro y metaverso

Como no podía ser de otra manera, el CEO de Meta habló sobre las bondades del metaverso. Y aseguró que su empuje por dicha tecnología pretende impulsar nuevas formas de vincularse socialmente e interactuar. Además, afirmó que, a diferencia de las Apple Vision Pro, las Meta Quest promueven la actividad física y "hacer cosas".

"Cada demo que mostraron era una persona sentada sola en un sofá. Esa podría ser la visión del futuro de la informática, pero no es la que quiero. Hay una diferencia filosófica real en términos de cómo estamos abordando esto", aseveró.

Las palabras de Mark Zuckerberg llevan un tono que, en cierto modo, era esperable. Y con justa razón. Independientemente de qué tan impactante fuera el lanzamiento de las gafas de Apple, era lógico que Meta saliera a exponer argumentos de haber explorado la tecnología primero. O que presumiera su estrategia de construir un ecosistema de realidad virtual, aumentada o mixta, partiendo de un hardware asequible. Después de todo, eran los puntos de ataque más claros contra las Apple Vision Pro.

También es cierto que la apuesta de Meta por el metaverso no ha sido particularmente exitosa hasta aquí. Horizon Worlds, la plataforma virtual de los de Menlo Park, ha fallado drásticamente a la hora de capturar la atención de los usuarios. Y los problemas de retención afectan tanto al software como al hardware. Si bien el Meta Quest 2 es el casco VR más vendido del mundo, superando los 10 millones de unidades, en 2022 se conoció que más de la mitad se dejó de usar apenas 6 meses después de comprados.

Es improbable que Apple salga a responder los dichos de Mark Zuckerberg sobre las Vision Pro. No olvidemos, incluso, que durante la presentación de las gafas los de Cupertino no hicieron ninguna referencia a términos como "realidad virtual" o "metaverso". Lo que queda claro es que Meta y Apple van a retroalimentarse en una disputa muy interesante en los años por venir. Llámese metaverso, VR o spatial computing, el recorrido promete ser muy entretenido.

