Desde que Facebook se convirtió en Meta, hemos escuchado la palabra "metaverso" hasta el hartazgo. Sin embargo, la vida en la virtualidad todavía no desata pasiones, y el estado actual de Horizon Worlds lo demuestran. Un informe de The Wall Street Journal, basado en documentos internos de la firma dirigida por Mark Zuckerberg, revela que las cifras de la plataforma creada para las gafas de realidad virtual Meta Quest se están quedando muy cortas en comparación con las proyectadas originalmente.

El citado medio indica que el objetivo de Meta era alcanzar medio millón de usuarios activos por mes en Horizon Worlds para fin de año. Pero en las últimas semanas ha "sincerado" drásticamente sus expectativas al recortarlo a 280.000. Sin embargo, ni siquiera así está logrando alcanzar la marca estipulada, puesto que la estadística muestra que menos de 200.000 personas acceden regularmente al servicio mensualmente.

Pero eso no es todo. También se menciona que los visitantes de Horizon Worlds generalmente no retornan a la aplicación después del primer mes; y que la base de usuarios ha decaído considerablemente desde la primavera. Por otra parte, solo un 9% de los mundos creados por desarrolladores han recibido visitas de al menos 50 personas. Mientras que el número de concurrentes —es decir, personas conectadas simultáneamente a la plataforma— sería más bajo que el de VRChat o el añejo Second Life.

Durante la reciente presentación de las Quest Pro, sus nuevas gafas de realidad virtual, Mark Zuckerberg y compañía hicieron énfasis en la expansión de Horizon Worlds a la web y los móviles. Una decisión que muy probablemente se relaciona a la necesidad de captar nuevos usuarios, más allá de aquellos que ya son entusiastas de los gadgets VR.

El propio CEO de Meta aseguró que el metaverso solo será factible cuando los cascos de realidad virtual vean una adopción masiva entre el público. Una declaración curiosa, considerando que se realizó justo al anunciar un dispositivo que se venderá por 1.500 dólares.

Quest Pro, las nuevas gafas de realidad virtual de Meta.

El informe de The Wall Street Journal también menciona que investigadores de Meta encuestaron a un puñado de usuarios de Horizon Worlds sobre su experiencia. La misma arrojó quejas del público por no poder encontrar mundos virtuales que realmente les gusten, o en los que haya otras personas para interactuar. Sin embargo, también hubo críticas al apartado estético, especialmente a la falta de piernas y de expresiones más realistas en los avatares. Apartados que la compañía ha prometido mejorar con futuras actualizaciones.

Pero esto va mucho más allá de una mera cuestión de apariencias. El verdadero problema que enfrentan Horizon Worlds y los futuros planes de Meta para el metaverso es la imposibilidad de mantener a los usuarios interesados. WSJ indica que la tasa de retención de su hardware de realidad virtual ha caído en los últimos tres años. Incluso asegura que más de la mitad de las gafas Meta Quest dejan de ser utilizadas apenas 6 meses después de haber sido compradas.

Esto representa un desafío para la casa matriz de Facebook y las demás empresas que planean lanzar sus propios headsets de realidad virtual. Se estima que el Meta Quest 2 es el casco VR más vendido del mundo, con unas 10 millones de unidades. Pero se desconoce cuántos se encuentran realmente en uso. Y no se trata de un dato menor, si consideramos que también existe un fuerte impulso para su adopción fuera del metaverso. Especialmente, en lo que refiere a gaming.

Meta asegura que la apuesta por el metaverso es a largo plazo, y Horizon Worlds es solo una de las piezas que pretende aprovechar. No obstante, también será interesante ver hasta qué punto la compañía está dispuesta a continuar quemando dinero para alcanzar la vida en la virtualidad. No tanto por la voluntad de Mark Zuckerberg, quien ha firmado un compromiso inflexible con esta idea, sino por la de los inversores, quienes ya han expresado su preocupación ante cambio de rumbo tan brusco.