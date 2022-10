Desde que Sony anunció el PlayStation VR2 a principios de este año, se ha generado mucha expectativa en torno a su lanzamiento. Ya conocemos sus características técnicas y hemos podido verlo en imágenes; e incluso sabemos que el nuevo casco de realidad virtual para la PS5 llegará a comienzos de 2023. Pero todavía nos falta conocer datos cruciales como su precio y la fecha precisa de su puesta a la venta. No obstante, todo indica que los japoneses han delineado metas bastante ambiciosas.

Así lo indica un informe de Bloomberg, que menciona que Sony planea producir 2 millones de unidades del PlayStation VR2 para marzo del próximo año. Un número nada menor, considerando que la fabricación en serie del dispositivo comenzó recién en septiembre pasado.

El citado medio indica que la línea de producción del casco de realidad virtual aún no se ha topado con inconvenientes en la cadena de suministros, y que las cifras de producción se ajustarán según su éxito en ventas.

En este último punto es donde radica uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Ojo, hablar de "unidades fabricadas" no es sinónimo de "unidades vendidas". Por ende, hoy no se puede decir que el PlayStation VR2 será un éxito por el simple hecho de que Sony ha decidido producir una determinada cantidad en una ventana de tiempo específica. Aunque sí se puede tomar como parte de un plan más ambicioso en comparación con su predecesor.

Recordemos que el PS VR original se lanzó en octubre de 2016 y generó mucho interés en sus primeros meses en el mercado. Para febrero de 2017 ya se habían vendido 915.000 unidades, pero con el correr de las semanas fue perdiendo tracción. Recién en junio de ese año logró superar 1 millón de unidades vendidas, y se estima que para comienzos de 2020 había vendido 5 millones. Un número que muchos podrían considerar como nada despreciable, pero que es insignificante al contrastarlo con los más de 106 millones de PS4 que para entonces ya se habían vendido en todo el mundo.

Si se considera ese antecedente, que Sony haya decidido producir 2 millones de PlayStation VR2 —es decir, el equivalente al 40% del total de PS VR originales vendidos en tres años— para tenerlos disponibles en los primeros meses tras su lanzamiento, no es un dato menor. El tiempo dirá si la proyección se materializa en cantidad de ventas, si se queda corta o si resulta exagerada. Otro aspecto crucial para el éxito del nuevo casco de realidad virtual será ver cuántas PS5 pueden vender los japoneses en simultáneo.

Las ventas del PlayStation VR2 estarán atadas al empuje de la PS5

Que conseguir una PS5 ha sido una misión imposible desde su lanzamiento a fines de 2020, no es novedad. La altísima demanda y la escasez de componentes llevaron a que la consola no estuviera disponible en prácticamente ningún canal de venta. Y donde sí se la podía conseguir era a través de revendedores y con precios muchísimos más altos que los oficiales.

Las fuentes de Bloomberg indican que Sony ha tomado en cuenta dicha situación a la hora de planificar el lanzamiento del PlayStation VR2. La decisión de comenzar a venderlo a comienzos de 2023 radica en que la compañía considera que, para entonces, se habrá calmado la presión sobre la PlayStation 5 y se apaciguará la falta de disponibilidad. La firma asiática pretende fortalecer su inventario lo suficiente con ambos dispositivos, para así afrontar una agresiva campaña de marketing.

El éxito del PS VR2 también estará atado al catálogo de juegos disponibles en su lanzamiento. Sus desarrolladores han prometido que el caso de realidad virtual de la PS5 llegará al mercado con más de 20 juegos compatibles. Y también aseguran que será mucho más fácil adaptar títulos ya existentes al dispositivo. Entre los confirmados hasta el momento están Horizon Call of the Mountain, Ghostbusters VR, No Man's Sky y Resident Evil Village.

Hacerse un lugar en un mercado donde Meta lidera

Photo by Remy Gieling on Unsplash

El sector de la realidad virtual ha crecido considerablemente en los últimos años. Y si bien Sony es una de las compañías con más experiencia en el rubro, hoy está lejos de ser la que más cascos VR comercializa. Tampoco hay certezas de que pueda cambiarlo con el lanzamiento del PlayStation VR2, aunque es lógico pensar que intente hacerse con un lugar importante en un mercado que Meta ha tomado por asalto hace unos pocos años.

Según cifras de IDC, la compañía de Mark Zuckerberg lidera el panorama de la mano del Meta Quest 2. Entre el último trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022, dicho headset acumuló 17,2 millones de unidades enviadas, contra 3,5 millones de todos sus rivales combinados.

Ojo, otra vez: "envíos" no es sinónimo de ventas a los consumidores finales, sino a distribuidores o tiendas minoristas. Se estima que la cantidad de Meta Quest 2 que han llegado al público en general ronda los 10 millones, aunque tampoco es oficial porque la exFacebook no da a conocer esa información específica. No obstante, sigue siendo un número mucho más importante que el de sus rivales.

El desafío del PlayStation VR2 y sus competidores no solo será llegar a las manos de los jugadores, sino sostener su interés en el tiempo. Algo que hasta aquí ha demostrado ser un tema muy complejo y del que las compañías prefieren no hablar demasiado.