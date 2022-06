La PlayStation 5 ya tiene 18 meses entre nosotros. Hasta la fecha, según los datos proporcionados por Sony a través de GamesIndustry.biz, han vendido 20 millones de unidades a nivel mundial. La cifra, en cierto modo, es positiva para la compañía japonesa. No obstante, los liderados por Jim Ryan saben muy bien que las ventas de su consola de nueva generación serían significativamente mejores si la escasez de componentes no se hubiera cruzado en su camino.

Para ponerlo en contexto, la PlayStation 4 alcanzó las 20 millones de unidades vendidas en un periodo de tiempo menor. Concretamente, en 15 meses. Esto no significa, sin embargo, que la nueva consola interese menos que su predecesora, sino que Sony no ha sido capaz de cubrir la enorme demanda.

¿Y cómo se demuestra lo anterior? La PlayStation 5 venía con un ritmo de ventas iniciales muy superior al de la PS4, pues superó las 10 millones de consolas vendidas en menos tiempo. El problema es que hubo un momento en que la cadena de producción de Sony no dio para más, y aún no se recupera.

Hoy en día, en muchísimas regiones del mundo, destacando principalmente los casos de Europa y Estados Unidos, sigue siendo muy complicado conseguir una PS5. Muchas personas perdieron la paciencia y decidieron recurrir a los scalpers, quienes están vendiendo las consolas a precios absurdos.

Ahora bien, la buena noticia es que, de acuerdo a Sony, este año lograrán acelerar la producción de la PlayStation 5. Esto no frenará la escasez totalmente, pero sí ayudará a cubrir un mayor porcentaje de la demanda.

"Para aquellos fans que aún no tienen en sus manos una consola, sepan que estamos planeando un aumento significativo en la producción de la PS5 este año; y estamos trabajando sin parar para asegurarnos de que la PlayStation 5 esté disponible para todos los que quieran una". Así lo expresó Veronica Rogers, vicepresidenta senior de ventas globales y operaciones de negocios de Sony Interactive Entertainment.

¿Logrará Sony mejorar la producción de la PlayStation 5? Eso está por verse. Lo cierto es que la escasez de componentes los privó de tener mejores ventas. Y ojo, porque no es un problema exclusivo de Sony, pues Microsoft está atravesando la misma situación con la Xbox Series X. De momento, no parece que la crisis se resuelva por completo este año.

Mientras las personas responsables de la producción dedican esfuerzos para cubrir la demanda, Sony no quita el freno del acelerador en el desarrollo de videojuegos exclusivos para la PlayStation 5. Este año, los jugadores pudieron disfrutar Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7. Si no surge ningún contratiempo, a finales de año llegará God of War: Ragnarök. No olvidemos, además, que el PlayStation VR2 viene en camino.