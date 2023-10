Disney, uno de los estudios más importantes del mundo del cine, celebra hoy sus 100 años. Una festividad legendaria para un proyecto que comenzó en la década de los años 20 y que, generación tras generación, ha dado a sus espectadores algunos de los momentos más felices de sus vidas. Porque si algo ha buscado siempre La Casa del Ratón con sus películas ha sido la magia que solo el cine y la ficción pueden transmitir.

Con el paso de los años, la temática de sus cintas también ha ido evolucionando. Siempre puntera, Disney ha reinventado en infinidad de ocasiones tanto el cine de animación como el de imagen real. En su filmografía, las películas que han pasado a la historia se cuentan por decenas. Por ello, hemos querido repasar los 100 años del estudio celebrando la mejor película que han producido en cada década. Hay que señalar que se han dejado fuera las cintas de productoras que pertenecen a Disney, como Pixar, Marvel o Lucasfilm.

Años 20: El botero Willie

Walt Disney fundó su compañía en 1923. Durante cinco años, principalmente realizó cortometrajes protagonizados por Alicia, así como por el conejo Oswald. Pero perdió los derechos de este último contra su voluntad, por lo que tuvo que crear un nuevo personaje con el que ganarse de nuevo al público. Así, en 1928 Mickey Mouse se dio a conocer al mundo. El ratón debutó en el corto Loco por los aviones en mayo de ese año. Pero no tuvo mucho éxito. Tampoco lo tuvo el siguiente, El gaucho galopante, de finales de verano. Fue entonces cuando se lanzó el tercer cortometraje del personaje, El botero Willie. Su elemento distintivo, una banda sonora sincronizada. En ese momento, el creativo dio con la tecla que le faltaba.

Esta parodia de El héroe del río (Steamboat Bill Jr.) de Buster Keaton presenta a Mickey Mouse al timón de un barco de vapor. El Capitán Pete llega y toma el control, enviando al ratón a bloquear el puente. Cuando paran a cargar mercancías, llega una pasajera, Minnie, a quien Mickey ayuda a subir al barco. Pero la joven pierde una hoja de una partitura y una cabra se la come. Es entonces cuando Mickey decide utilizar la cola del animal como manivela, haciendo que emita los sonidos de la canción. A su vez, el protagonista empieza a utilizar otros objetos y elementos del escenario para enriquecer su melodía. No fue la primera película de dibujos animados con banda sonora sincronizada, pero sí fue la más famosa y aclamada, sirviendo de punto de inflexión en la industria de la animación.

Años 30: Blancanieves y los siete enanitos

Después de varios años haciéndose un sitio en la industria, en los años 30 fue cuando realmente comenzó todo. Y el mejor ejemplo es Blancanieves y los siete enanitos. Esta legendaria película de Disney celebró su estreno en diciembre de 1937 y fue el primer largometraje producido por la compañía. Además, es el primer largometraje de animación sonoro y en color, todo un hito en el cine. Para poder realzarlo, Walt Disney tuvo que invertir su fortuna personal, poniendo en riesgo el estudio. El creativo tenía la ambición de expandirse más allá de cortometrajes. Lo hizo por motivos financieros (una película generaba más dinero) y creativos (más metraje permitía crear historias y personajes más profundos).

Combo+ es el pack definitivo que te permitirá ahorrar mientras disfrutas de todo el contenido de Disney+, Star+ y de todo el deporte de ESPN, incluyendo el fútbol de las mejores ligas del mundo y el Super Bowl. Suscríbete Combo+ y ahorra Combo+ solo está disponible Latinoamérica.

Blancanieves y los siete enanitos pone su foco en una joven que resulta ser la más hermosa de todo el reino. Su madrastra, la malvada reina del lugar, está celosa. Por eso, urde un plan para matarla. Blancanieves logra escapar y acaba en la casa de unos enanitos que trabajan en una mina. Pronto se hace su amiga y empieza a vivir con ellos. Pero la reina descubre que la muchacha sigue con vida, por lo que opta por ejecutar ella misma el asesinato con un ponzoñoso plan.

Años 40: Fantasía

Conseguido el primer largometraje, pronto llegaron muchos más. Y en los años 40 por encima de cualqueir otro, destaca Fantasía. Esta antología musical dividida en 8 partes se estrenó en 1940. Hoy en día es considerada como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Sin embargo, en su estreno, Disney no consiguió generar ganancias. En Estados Unidos la película funcionó muy bien, pero la Segunda Guerra Mundial impidió su distribución en Europa. Las ocho piezas que componen Fantasía son las siguientes. Primero va Tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. En ella, la orquesta real se camufla entre sombras y colores abstractos, dando paso al resto de la película de Disney. Después va El cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski. Diferentes hadas y criaturas bailan un ballet que representa el cambio de estaciones.

La tercera es la clásica El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Mickey Mouse prueba algunos trucos de magia siendo el discípulo del poderoso Yen Sid, pero no es capaz de controlarlos. La cuarta es La consagración de la primavera de Ígor Stravinski. En ella se representa el origen de la Tierra, de las plantas y los animales. Después llega el Intermedio, donde se incluye toda una jam session de jazz. En Sinfonía Pastoral de Ludwig van Beethoven, Zeus interrumpe una fiesta en honor a Bacco, el dios del vino. La penúltima es La danza de las horas de Amilcare Ponchielli. Cuatro grupos de animales bailan el ballet hasta que terminan juntos en el clímax final. La última parte de Fantasía une Una noche en el Monte Pelado de Modest Mussorgsky y Ave Maria de Franz Schubert. Esta tiene una temática religiosa de demonios, ángeles y curas.

Años 50: Peter Pan

Basada en la obra de teatro Peter Pan y Wendy, en 1953 llegó una de las películas más míticas de Disney. La cinta fue la última distribuida por RKO Pictures, y sirvió para popularizar la historia de ese niño que no podía crecer y vivía en un mundo fantástico de piratas, tesoros, sirenas e indios. Cincuenta años después tuvo una secuela, aunque no alcanzó el nivel de la original. En realidad, Walt Disney tenía en mente producirla ya en los años 30, pero tardó casi dos décadas en poder hacerla.

Wendy y sus hermanos viven en Londres en plena guerra. Una noche, son visitados por un niño volador llamado Peter Pan, que ha perdido a su sombra. Gracias a la magia de su compañera Campanilla, los protagonistas acompañan al joven hasta el País de Nunca Jamás. Allí conocen a los niños perdidos y se enfrentan al maligno Capitán Garfio. Toda una aventura frenética y emocionante digna de los mejores Disney.

Años 60: Mary Poppins

La siguiente parada de esta lista es 1964. Allí se encuentra la primera película live-action de la lista. Robert Stevenson dirigió uno de los musicales más queridos de la historia del cine, Mary Poppins. Combinando imagen real y animación, con una banda sonora excelsa de los hermanos Sherman, y con una Julie Andrews estelar, la cinta se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney en su historia. Tal fue el calado del filme en la sociedad que estuvo nominada a 13 Premios Oscar, más que ninguna otra película del estudio. En total ganó 5 de ellos: Mejor actriz para Julie Andrews, Mejor montaje, Mejor banda sonora, Mejores efectos visuales y Mejor canción original por Chim Chim Cher-ee. Se trata de la obra cúlmen de Walt Disney, ya que fue la única que consiguió la nominación a Mejor Película. El creador de la empresa moriría solo dos años después de su estreno.

En el Londres de 1910, la familia Banks tiene numerosos problemas para encontrar una niñera para sus hijos, Jane y Michael. Ambos son unos rebeldes capaces de desquiciar a cualquiera, por lo que nadie quiere aceptar el trabajo. Un día, a su puerta llega una tal Mary Poppins, que asegura ser una niñera firme, pero también bondadosa y compasiva. Esta mujer asegura que pasará con los niños un período de prueba de una semana antes de aceptar el trabajo. Pronto, sus poderes mágicos y su afán de aventuras seducirán por completo a los pequeños, que se unirán a ella en sus increíbles canciones.

Años 70: Robin Hood

Los años 70 no fueron la mejor época de Disney. Y aunque su mejor película de la época fue Robin Hood, esta tampoco se libró de las críticas. En cualquier caso, fue un éxito comercial en taquilla y poco a poco se ha revalorizado con los años. Walt Disney tanteó la idea de hacer una película sobre esta historia tras el estreno de Blancanieves, pero nunca llegó a aventurarse a ello. No fue hasta siete años después de su muerte cuando su compañía la estrenó en 1973.

Robin Hood cuenta la clásica leyenda del ladrón del Bosque de Sherwood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. La idiosincrasia del filme se encuentra en que todos los personajes son animales antropomorfos en lugar de personas. El protagonista es un zorro y, junto a su banda, quiere derrotar al ruin Juan I de Inglaterra y toda su corte. El monarca saquea a su pueblo a base de impuestos para enriquecerse sin escrúpulos. Algo que Robin Hood no puede permitir.

Años 80: La Sirenita

Después de veinte años lejos de su mejor nivel, Disney comenzó a renacer al final de la década de los años 80. En 1989 estrenaron La Sirenita, obra de culto que este mismo 2023 ha recibido su remake live-action. Es, aún a día de hoy, una de las películas más populares de la compañía. Tanto es así que, además del remake, ha tenido también una precuela, una secuela, una serie de televisión y un musical en el teatro. Porque, sin lugar a dudas, Ariel es una de las princesas favoritas de todos los niños y niñas que han crecido con las cintas del estudio.

La trama archiconocida de La Sirenita está protagonizada por Ariel. Esta joven, hija del rey Tritón, desea conocer el mundo de los humanos. Su padre les teme enormemente y se lo prohíbe. Por ello, la inocente sirena opta por hacer un trato con la malvada Úrsula, la bruja del mar. Esta le otorga a Ariel dos piernas, pero a cambio le arrebata su voz. Solo se la devolverá si consigue un beso de amor verdadero del Príncipe Eric, de quien está enamorada.

Años 90: El Rey León

Para muchos, la mejor película de la historia de Disney. El Rey León es el cenit de la Edad de Plata de Disney (1989-1999). Una epopeya que combina una animación extraordinaria con una banda sonora prodigiosa y una historia llena de intriga, acción, comedia y romance. Los años 90 fueron los mejores de la compañía, con estrenos tan potentes como La Bella y la Bestia (primera película de animación de la historia nominada al Oscar a Mejor Película), Mulán, Aladdin, Tarzán, Hércules o Pocahontas. Pero la historia de Simba fue la cima de todas ellas, convirtiéndose en una de las películas mejor valoradas de todos los tiempos.

El pequeño Simba es un cachorro hijo del rey Mufasa. Su gran aspiración es convertirse en rey algún día, pero su inquietud y curiosidad hacen que su perverso tío Scar le utilice como marioneta en sus conspiraciones. El tenebroso león consigue acabar con su hermano mayor y obliga a Simba a huir del reino, convirtiéndose en el nuevo monarca. Por su parte, el protagonista, desolado y lleno de culpa, se refugia en un oasis donde conoce a los inigualables Timón y Pumba. Pero, años después, el pasado regresa para que se enfrente a él de una vez por todas.

Años 2000: Piratas del Caribe 1

Después de una decada prodigiosa, el nivel en la animación de Disney volvió a decaer levemente. Aun así, el estudio regaló grandes obras como Lilo & Stitch, Hermano Oso o Tiana y el Sapo. Pero por encima de esos Clásicos animados, destacó una obra que es ya historia de la compañía. Piratas del Caribe era una de las atracciones más icónicas de los parques temáticos de la empresa. Y en el año 2003 dio el salto a la gran pantalla con una aventura legendaria protagonizada por el Capitán Jack Sparrow.

Este intrépido pirata ha perdido su barco, la Perla Negra, y a su tripulación. Con el fin de recuperarlos, se une al valiente Will Turner, que desea rescatar a su amada, Elizabeth Swann. Esta ha sido raptada por el Capitán Barbosa, que fue quien le arrebató todo a Sparrow. Pero, además, tanto él como los tripulantes del navío sufren una terrible maldición ligada a uno de sus tesoros aztecas. Para revertirlo necesitan reunirlo todo de nuevo y saldar una deuda de sangre.

Años 2010: Frozen

La década de los 2010 fue la que dio el pistoletazo de salida a los polémicos remakes live-action de Disney. Pero dentro de la animación sí que lograron estrenarse joyas que llegaron a todos los hogares del mundo. Es el caso de Frozen, adpatación de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen (autor de La Sirenita). El proyecto comenzó en los años 90, pero en 2002 fue finalmente descartado. Posteriormente hubo nuevos intentos fallidos hasta que en 2011 finalmente se puso en marcha de manera definitiva. Así, en 2013 vio la luz una película conocida por todos los niños y niñas, con una banda sonora muy potente que incluso le valió el Oscar a Mejor Canción por Let It Go. Este tema es ya uno de los más importantes de la historia del estudio.

Frozen trata sobre dos hermanas, Anna y Elsa, las princesas del reino de Arendelle. La primera es una persona normal, pero la segunda cuenta con poderes mágicos para dominar la nieve y el hielo. Cuando sus padres mueren y Elsa va a ser coronada, sin pretenderlo desata todos sus poderes, por lo que decide huir y refugiarse en las montañas. Pero su magia regresa al reino en forma de un invierno eterno, por lo que Anna tendrá que salir en busca de su hermana si quiere reconciliarse con ella y salvar su hogar.

Años 2020: Encanto

Esta última década apenas ha comenzado, pero Disney ya ha dejado algunas películas muy a tener en cuenta. Hay que mencionar Raya y el último dragón, una historia de aventuras sensacional y de gran factura visual. Pero, sobre todo, destaca Encanto. Estrenada en 2021, se inspira en la cultura colombiana tanto para su estética como para su narrativa, donde hizo uso del realismo mágico. Para empaparse de todo ello, sus creadores viajaron durante meses al país, visitando numeorsos enclaves y tomando notas de todo lo que lo hace único. La cinta gustó tanto a crítica como a público, y su banda sonora superó incluso la popularidad de la de Frozen.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Encanto está protagonizada por la Familia Madrigal, que vive en su Casita. Todos los integrantes tienen algún don mágico menos Mirabel. Sin embargo, es ella quien se da cuenta de que la magia del lugar está en peligro. Pero su familia no le hace caso, por lo que itentará salvarlos a todos a la deseperada. En el fondo, Disney presentó una historia de aceptación, de empatía y de que el amor de la familia debe prevalecer sobre las diferencias de cada uno de sus miembros. Por el momento es la mejor película de la nueva década, aunque el 24 de noviembre se estrena Wish, la esperada cinta ambietada en la Península Ibérica que homenajeará los 100 años de Disney y que apunta a arrebatarle el trono a los Madrigal.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente