Después de muchos años de espera, los fans de Piratas del Caribe ya tienen un motivo para ilusionarse. La aclamada saga de Disney está cada vez más cerca de regresar. Y, además, lo hará de la mano de Craig Mazin, el creador de The Last of Us. Desde hace tiempo, la compañía ha explorado diferentes vías para retomar una de las franquicias más exitosas de sus últimos 20 años. Es posible que al fin hayan dado con la clave para hacerlo.

En una entrevista concedida a Los Angeles Times, Mazin ha confirmado que decidió presentar una propuesta para Piratas del Caribe 6 a Disney. Se trataba de un guion que escribió junto a Ted Elliot, responsable de los guiones de las 4 primeras entregas de la saga. "Se la presentamos y pensamos que no habría forma de que la comprasen, era demasiado rara. ¡Pero lo hicieron!", celebra el creativo.

El estudio puso en marcha el desarrollo de la película. Pero pronto todo se torció. "Él escribió un guion fantástico, pero luego llegó la huelga y ahora todo el mundo está a la espera", añade Mazin. Precisamente sobre el conflicto que asola actualmente Hollywood, ha querido dejar clara su postura. "En teoría, mi vida no ha cambiado mucho. La huelga es más para las bases del sindicato, para el 95% del sindicato que no puede sobrevivir con la forma en que está estructurado el sistema actualmente”, señala.

“Sólo espero que las empresas pongan fin a esto pronto. En general, creo que los guionistas y actores están bastante en paz con la decisión, porque nosotros tenemos razón y ellos están equivocados. Y creo que lo saben y que les cuesta aceptarlo. Pero lo harán y todo terminará. Estamos esperando que salgan de su locura", sentencia Mazin, muy crítico con los estudios y su negativa a negociar un trato justo con los artistas.

¿Volverá Johnny Depp a Piratas del Caribe 6?

Por ahora, Mazin no ha querido dar demasiados detalles sobre su proyecto para Piratas del Caribe 6. El guionista únicamente ha anticipado que la historia es "rara", pero no ha profundizado en el porqué. Una de las grandes dudas es si la sexta entrega volverá a contar con el gran buque insignia de la saga, el capitán Jack Sparrow de Johnny Depp. Desde que salieron a la luz las polémicas por su turbulenta relación con Amber Heard, su ex-mujer, el actor ha permanecido al margen de cualquier gran producción.

Pero, a pesar de la batalla judicial y las acusaciones por malos tratos, Disney no le ha cerrado la puerta al intérprete, aunque él aseguró que no volvería. El presidente de producción de Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey, aseguró hace unos meses a The New York Times que por ahora no podían comprometerse a nada, aunque no descartaba ningún escenario. Y es que, según informó, Piratas del Caribe 6 no será independiente de las cintas anteriores, en las que Jack Sparrow ha sido el gran protagonista.

Durante el 2020, se anunció que Disney había dado luz verde a un reboot de Piratas del Caribe que sería protagonizado por Margot Robbie. Sin embargo, el proyecto no consiguió avanzar y finalmente fue cancelado. Con la nueva película de Craig Mazin, es posible que La Casa del Ratón pretenda retomar la historia principal de la franquicia, que lleva alejada de los cines desde el año 2017. Una vez que termine la huelga de guionistas y actores, el filme podrá llevarse a cabo.

