El regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow podría hacerse realidad. Si los rumores son ciertos, el actor volvería a interpretar al célebre personaje en Piratas del Caribe 6 y posiblemente en una serie para Disney+. Según Poptopic, Disney estaría dispuesta a desembolsar más de 300 millones de dólares para asegurar el regreso de Depp a la franquicia.

Una fuente cercana asegura que Disney está interesada en enmendar la relación con Johnny Depp tras el escándalo de abuso doméstico en su matrimonio. "Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película de Piratas o dos.", reveló.

Para cerrar el acuerdo, Disney pagaría 301 millones de dólares, una cifra que tiene relación con el reciente juicio contra su exesposa. Mientras se encontraba en el estrado, Johnny Depp fue cuestionado por Ben Rottenborn, abogado de Amber Heard, respecto a su relación con Disney y Piratas del Caribe.

"El hecho es, Sr. Depp, si Disney viniera a usted con $ 300 millones y un millón de alpacas, ¿nada en esta tierra lo haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?"

Johnny Depp respondió que sí, al momento que se escapaba una sonrisa. La cifra es importante para el actor, puesto que 300 millones de dólares fue la cantidad que ganó con las primeras cinco películas de Piratas del Caribe. Durante el juicio de difamación se reveló que Disney pagaría 22,5 millones de dólares a Depp por una sexta parte, pero el acuerdo se vino abajo luego de la columna que escribió Amber Heard para el Washington Post en 2018.

Disney no ha ofrecido 301 millones de dólares a Johnny Depp

Pagar 301 millones de dólares para enmendar la relación con Johnny Depp parece demasiado fantasioso. Pese a ello, la fuente asegura que Disney está preparando una oferta final. El acuerdo sería por dos películas de Piratas del Caribe y posiblemente una serie para Disney Plus que trate de los orígenes de Jack Sparrow.

Un representante del actor dijo a NBC News que el rumor era falso. De igual modo, Jerry Bruckheimer fue cuestionado sobre si había considerado a Depp para un proyecto. "No en este momento. El futuro aún está por decidirse.", comentó el famoso productor.

Por ahora es muy pronto para fichar a Johnny Depp o Amber Heard en cualquier proyecto. Expertos aseguraron al final del juicio que pasarían meses antes de que los actores consiguieran un protagónico. Las compañías esperan que baje la fiebre de Depp vs. Heard para no ser señaladas.

Johnny Depp acusó a Amber Heard de destruir su carrera luego de publicar una columna en The Washington Post donde hablaba de violencia doméstica. El actor dijo que Disney lo dejó fuera de Piratas del Caribe 6 días después que se publicara la pieza, aunque siguió lucrando con su imagen.

"No sacaron a mi personaje de las atracciones, ni dejaron de vender muñecos del Capitán Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente, no querían que hubiera algo detrás de mí que pudieran encontrar", reveló. Johnny Depp aseguró que Disney jugó a lo seguro al cortar la relación. Después de todo, el movimiento #MeToo estaba en su apogeo en ese momento.