Aunque los fans de The Last of Us ansían la llegada de nuevos episodios, el desarrollo de la segunda temporada sigue en pausa. La huelga de guionistas y actores de Hollywood ha afectado a toda la industria, y la aclamada serie de HBO fue una de las primeras en ver alterados sus planes. Por ello, y pese a que habían establecido un margen amplio para paliar imprevistos, finalmente la segunda temporada va a retrasarse. Así lo ha confirmado el creador del proyecto, Craig Mazin.

El creativo concedió una entrevista al podcast Awardist, de Entertainment Weekly. En él, el showrunner de The Last of Us anunció la peor de las noticias. Prometió que la plataforma de streaming está trabajando en los aspectos que están permitidos a pesar de la huelga. Pero todo lo que concierne a la escritura de guiones y el proceso de casting se encuentra parado indefinidamente. Y mientras los estudios no propongan una buena solución a los manifestantes de ambos sindicatos, la situación no cambiará.

"En la medida en que podamos mantener a alguien trabajando, eso será fantástico", sugiere Mazin. "Pero creo que se está volviendo casi una certeza que no podremos comenzar [a rodar] cuando esperábamos, lo cual es una pena", añade entonces. Con estas palabras, Mazin deja claro que The Last of Us no podrá seguir la hoja de ruta que se habían marcado tras el final de la primera temporada.

Sin embargo, Mazin ha concedido nuevos detalles acerca del estado actual de la serie, evidenciando que pudieron prepararse para la huelga lo mejor posible. "Pudimos planificar toda la temporada 2. Y también escribí y terminé el guion del primer episodio y lo envié [a HBO] alrededor de las 10:30 o 10:40 p.m., justo antes de la medianoche en que comenzó la huelga", confiesa. Con esto, la compañía puede empezar a trabajar en aspectos más técnicos o artesanales a la espera de que los guionistas regresen y puedan retomarse los castings.

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de The Last of Us?

Tras las nuevas informaciones ofrecidas por Mazin, aventurarse a dar una fecha exacta para el retorno de The Last of Us a HBO es imposible. Antes de que comenzara la huelga, la estrategia pasaba por empezar el rodaje a finales de 2023 o principios de 2024. Para entonces, los guiones de todos los episodios ya deberían estar escritos. Además, el estudio habría encontrado a los actores que interpretarán a los nuevos personajes, especialmente a Abby.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

En caso de haber llegado a dichos objetivos en el calendario marcado, The Last of Us habría podido estrenar su segunda temporada a finales de 2024 o principios de 2025. Un impasse de dos años habría separado ambas temporadas, tiempo suficiente para que los fans volvieran con ganas. Pero debido a la huelga, cada día que pasa suponen 24 horas más de retraso. Actualmente, si la situación se solucionase de inmediato, la nueva tanda de episodios no llegaría hasta mediados de 2025. Pero la postura de estudios y sindicatos sigue muy alejada, así que tampoco parece posible que vayan a cumplirse tales fechas.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente