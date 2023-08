The Last of Us se convirtió en todo un éxito inmediatamente después de su estreno en HBO y Max. Un proyecto que enamoró a sus fans y que, además, convenció de sobra al nuevo público y también a la crítica. No en vano ha sido nominada para 24 premios Emmy, la segunda serie con más nominaciones después de Succession.

La producción tendrá una segunda temporada que apenas ha comenzado su desarrollo debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood. Para actualizar la situación y tranquilizar a los fanáticos de The Last of Us, uno de sus creadores, Craig Mazin, ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter. En ella, el showrunner ha comentado las novedades acerca de la serie, además de repasar el éxito de la temporada 1.

Uno de los puntos principales que Mazin quiso desvelar fue acerca del futuro de The Last of Us más allá de la segunda temporada. En anteriores ocasiones, tanto él como el cocreador Neil Druckmann habían sugerido que tenían pensado hacer, al menos, dos o tres más. Algo en lo que insiste, exponiendo que en principio la idea es alargarse hasta la cuarta temporada. “Nunca se sabe. Pueden terminar siendo tres o cinco temporadas. Pero cuatro parece un buen número”, reconoce.

A diferencia de lo ocurrido en la primera temporada, la segunda no adaptará el segundo videojuego al completo. La historia de este es mucho más larga, por lo que se dividirá en varias entregas. "Lo que sí puedo confirmar es que esa historia no encaja en una sola temporada", afirma Mazin. Además, el cocreador de la serie explicó que cada temporada podría tener un número diferente de episodios. Una decisión que quedará siempre supeditada a las necesidades narrativas y no a elementos externos.

“Algunas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más. La mejor noticia es que el público quiere más. No complaceremos el deseo de hacer más solo por hacerlos más felices cuando escuchen cuántos episodios se anuncian. Si no les gusta cuántos episodios hay en una temporada porque quieren más, está bien. Pero cuando todo esté dicho y hecho, creo que la manera en que lo habremos narrado quedará clara. No sé si alguna temporada tendrá la misma cantidad de episodios que otras. Pero da igual, el número no es importante. Lo importante es que, cuando lleguen al final de la temporada, digan: 'Ha sido una buena temporada’” Craig Mazin, sobre la cantidad de episodios de las futuras temporadas de 'The Last of Us'.

¿Qué pasará en la temporada 2 de The Last of Us?

Quienes han jugado a The Last of Us saben que la Parte II del videojuego cuenta con escenas muy impactantes. Sin entrar en el terreno de los spoilers, en los primeros compases del videojuego ocurre un suceso que marca para siempre a sus protagonistas. Algo que presumiblemente mantendrán en la segunda temporada de la serie de HBO, aunque puede que existan importantes cambios.

“Cualquiera que haya jugado el juego y luego haya visto la primera temporada sabe que a veces hacemos exactamente lo que pasaba en el juego y otras veces hacemos algo muy diferente. Tampoco hacemos necesariamente las cosas en el mismo orden o al mismo tiempo”, comienza Mazin. “En nuestra primera temporada, hicimos cosas repetidamente que eran molestas: todos morían excepto Joel y Ellie. La gente entendió al ver la serie que se trataba de una historia en la que las personas no están seguras”, añade.

Mazin explicó, además, que su intención no es mantener a salvo al duo protagónico por el solo hecho de que sus actores sean populares o tengan buena química. En tal sentido, agregó que la idea no es estirar innecesariamente la supervivencia de ciertos personajes "hasta que los actores pidan demasiado dinero" o la serie pierda en popularidad y calificaciones. "Cualquiera puede morir en cualquier momento", indicó.

Los comentarios del cocreador de The Last of Us se mantienen en la misma línea de los de Pedro Pascal. "No tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente solo para desviarse severamente del camino. Esa es mi respuesta honesta", dijo tiempo atrás el actor chileno.

¿Cuál fue su escena favorita de The Last of Us?

En sus nueve episodios, The Last of Us logró equilibrar a la perfección la fidelidad a la obra original y los cambios por la diferencia de formato. Esa ecuación dio como resultado un sinfín de secuencias memorables que los fans comentaron repetidamente. Al ser consultado sobre su escena favorita, Mazin no dudó.

“Guardo en un lugar especial de mi corazón una escena en el último episodio que terminé filmando yo porque nuestro director se había contagiado de COVID. Es la escena en la que Joel le revela a Ellie por qué tiene esa cicatriz en la cabeza. Ella dice: 'Supongo que el tiempo lo cura todo’. Y él dice: 'Esta vez no ha sido el tiempo’. Estoy particularmente orgulloso de esa escena porque, en primer lugar, es simple: son dos personas hablando, que es lo que más me gusta. Ni siquiera se mueven cuando se pone realmente interesante, así que todo lo demás desaparece y solo se trata de su conexión. Y estoy muy orgulloso de la actuación que Pedro [Pascal] y Bella [Ramsey] ofrecieron en ese momento. También fue el penúltimo día de rodaje, por lo que fue la culminación de un año de calendario de rodaje y del trabajo que habían hecho entre ellos como profesionales, pero también como seres humanos. Era tan real e iba tan lejos. Simplemente, me encanta”. Craig Mazin, sobre su escena favorita en 'The Last of Us'.

¿Ya han elegido actriz para a Abby?

Uno de los personajes más importantes de las siguientes temporadas de The Last of Us será Abby. Esta mujer se convirtió en todo un icono en el segundo videojuego, por lo que los fans esperan con ansias saber quién será la actriz que la interprete en la serie. Y, aunque debido a la huelga los castings están parados, Mazin no desmintió que encontrasen a la actriz antes de las protestas. "Puede ser", señaló riéndose.

También dejó entrever que la artista elegida para interpretar al crucial personaje puede que no sea la opción más obvia, ni la que muchos considerarían —al menos en los papeles— como la más apropiada. Pero también aseveró que se han tomado la selección de la actriz para el rol de Abby con mucha seriedad, y que están trabajando en cerrar el asunto pese a la huelga. "Tenemos un historial bastante bueno de hacer importantes anuncios de reparto con los que la gente diga: '¿En serio?'. Y probablemente continuará pasando", explicó el creativo.

Debido a la huelga, todo parece apuntar a que el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us se pospondrá varios meses. Las grabaciones estaban previstas para principios del 2024, pero mientras la situación en Hollywood no mejore, la producción de la serie se continuará retrasando cada vez más. Y con ello, por desgracia, la fecha de estreno.

