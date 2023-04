La primera temporada de The Last of Us, de HBO y HBO Max, ha dejado a los fanáticos con ganas de más. Y si bien la continuidad de la serie está confirmada, tendremos que esperar bastante para ver los nuevos episodios protagonizados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Uno de los puntos que más ha encantado a los fanáticos ha sido su fidelidad al videojuego de Naughty Dog. Sin embargo, también se ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que los creadores de la serie puedan tomarse ciertas libertades a partir de la segunda temporada, especialmente en lo relacionado con el destino de Joel.

Esto último es algo que viene haciendo ruido desde hace tiempo, al punto tal de llegar a los oídos del propio Craig Mazing, uno de los showrunners de The Last of Us. De hecho, en declaraciones recientes a Esquire, el guionista dejó la puerta abierta a realizar cambios en la serie, en comparación con el videojuego. "No nos sentimos limitados por el material original", indicó.

Ahora bien, ¿realmente puede cambiar el destino de Joel en The Last of Us más allá de algunas licencias creativas de los realizadores? Sin revelar demasiado, por motivos lógicos, los protagonistas de la serie de HBO y HBO Max no han dejado escapar la oportunidad de opinar al respecto.

El futuro de Joel en la segunda temporada de The Last of Us

De aquí en adelante, este artículo incluye fuertes spoilers de The Last of Us Part II. Si no has jugado dicho juego, te recomendamos que dejes de leer aquí. De lo contrario, hazlo bajo tu propia responsabilidad.

Atención, ¡spoilers a continuación!

Una de las grandes dudas con respecto a la adaptación de The Last of Us es si los guionistas se animarán a matar a Joel tan temprano como ocurre en el segundo videojuego de Naughty Dog. Recordemos que el protagonista es asesinado a golpes por Abby, la hija del cirujano que debía operar a Ellie en el final del juego original. Un suceso traumático y que ocurre ni bien comenzado el título.

Como ya mencionamos, una de las cualidades más alabadas de la serie es que ha presentado una adaptación muy fiel en su primera temporada. De hecho, algunas escenas parecen calcadas del videojuego. Nada hace pensar que ello vaya a cambiar con la segunda temporada, aunque no sería raro que se produzcan algunas modificaciones en el timing de los eventos.

Tengamos en cuenta que Abby, un personaje clave del segundo juego, todavía no fue presentado formalmente en la serie. Y tampoco resultaría extraño que los guionistas de The Last of Us quieran trabajar con mayor tiempo la relación entre Joel y Ellie. Especialmente cuando la joven se entera de lo que en verdad sucedió mientras estaba en el quirófano.

"Esto debería ser bastante obvio para cualquiera a estas alturas, pero no temo matar personajes. Pero lo importante a tener en cuenta es que ni Neil [Druckmann] ni yo nos sentimos limitados por el material original", explicó Craig Mazin. Lo dicho por el showrunner no necesariamente significa que Joel no muera en la adaptación televisiva de The Last of Us. Aunque sí parece abrir la puerta a que no lo haga en el primer episodio de la segunda temporada, como muchos esperan.

Volvemos a lo anterior. Considerando lo fiel que ha sido la primera temporada al juego original, es improbable —por no decir imposible— que Joel no muera en algún momento de la segunda temporada; sin importar qué tanto amemos a Pedro Pascal. Quedará por verse en qué episodio se concreta. No olvidemos además que, según el propio Mazin, el segundo juego de The Last of Us requeriría de más de una temporada para ser adaptado apropiadamente.

Qué piensan Pedro Pascal y Bella Ramsey

Sobre la muerte de Joel y su inclusión o no en la serie de The Last of Us, los protagonistas también han opinado. Pedro Pascal manifestó a Esquire que no ha jugado al videojuego ni tampoco ha visto la escena, pero que sabe qué sucede con su personaje. "No tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente solo para desviarse severamente del camino. Esa es mi respuesta honesta", dijo el actor chileno.

En el caso de Bella Ramsey, el suceso le genera una respuesta todavía más emotiva. "Si eso ocurre en la serie, no sé si estoy emocionalmente preparada para ello", aseveró la joven británica.

Para saber cómo abordarán los creadores de la serie la muerte de uno de sus protagonistas, habrá que ser pacientes. Poco tiempo atrás, la actriz explicó que el rodaje de la segunda temporada recién comenzaría a fines de este año o principios de 2024. Sumando los tiempos de postproducción y edición, los nuevos capítulos podrían llegar a partir de 2025.

También en Hipertextual: