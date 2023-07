Los primeros episodios de The Last of Us causaron furor. La serie, producida por HBO y PlayStation Productions, estuvo a la altura del aclamado videojuego. Por tal razón, no debería sorprendernos que la audiencia tenga ganas de más. Sabemos que una segunda temporada está en camino, pero… ¿Qué sucederá después? ¿The Last of Us tendrá tercera temporada? Craig Mazin, showrunner del contenido junto a Neil Druckmann, ha salido a aclarar las dudas.

En una entrevista con Deadline, Craig Mazin volvió a pronunciarse sobre las posibilidades que existen de que The Last of Us se extienda, al menos, hasta una tercera temporada. En el pasado, el mencionado showrunner ya había adelantado que el segundo juego es más complejo en muchos sentidos. Es más largo que su predecesor, en gran parte porque profundiza en las historias de múltiples personajes.

En consecuencia, es prácticamente imposible lograr cubrir todos los eventos de The Last of Us Parte 2 en una sola tanda de nuevos capítulos. Desde ese momento, tanto él como Neil Druckmann visualizaron desarrollar la narrativa hasta una tercera temporada.

"Será más de una temporada. Hay más historia, así que la serie no terminará con la temporada 2, a menos que la gente no la vea y la cancelen", comentó al medio citado.

Ahora bien, Mazin reconoció que la tercera temporada de The Last of Us depende de distintos factores. El más obvio, claro, es el recibimiento del público. Si la segunda temporada, cuyo estreno seguramente se hará esperar hasta el próximo año, no cumple con las expectativas de audiencia de HBO, no podemos hacernos ilusiones con una continuación.

Vale, en este momento es complicado pensar que la serie caerá en un bache después de haber destrozado todo tipo de récords a principios de este año. Sin embargo, en la industria del entretenimiento hemos visto fracasos inesperados. Craig Mazin lo sabe y por ello es cauteloso cuando se pronuncia sobre The Last of Us y su tercera temporada.

Independientemente de si The Last of Us recibe —o no— luz verde para una tercera temporada, los showrunners ya tienen ideas en mente. Mazin dijo que su intención es respetar la historia de The Last of Us Parte II. No obstante, planean complementarla con nuevos eventos, o al menos desarrollar los que ya conocemos de una forma distinta. Es decir, la misma fórmula que los llevó al éxito con la primera temporada.

"Haremos algunas cosas exactamente como sucedieron en el juego. También haremos otras de manera diferente siguiendo nuestro propio método. No importa si has jugado el juego o no. Te sorprenderás a medida que avanza la temporada. Tenemos algunos giros y vueltas interesantes." Craig Mazin.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

Así pues, queda claro que los showrunner no solo tienen la mente puesta en la segunda temporada de The Last of Us, sino también en la tercera. Esta última, sin embargo, todavía no está confirmada.

Otro factor que podría influir en el futuro de la producción es que, aparentemente, el tercer juego ya está en desarrollo. En la primera temporada vimos algunas referencias a sucesos y personajes que tienen protagonismo hasta Parte 2, así que no descartemos que vuelvan a establecer una conexión con un futuro título.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente