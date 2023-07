El éxito arrollador de The Last of Us, la serie de HBO, provocó que el inmenso fandom de la franquicia comenzara a cuestionarse qué viene para el videojuego en el futuro próximo. Si bien sabemos que existe una experiencia multijugador en desarrollo, conocida como Factions 2, parece que en Naughty Dog ya se encuentran cocinando un proyecto todavía más ambicioso. Nos referimos, desde luego, a The Last of Us Parte 3.

Aunque Sony y Naughty Dog mantienen silencio sobre todo lo que tiene que ver con The Last of Us Parte 3, una filtración reciente nos adelanta algunos detalles narrativos. Ha sido Daniel Richtman, el famoso insider reconocido por sus constantes —y generalmente confiables— filtraciones sobre películas de superhéroes, quien tiene información muy valiosa sobre el próximo videojuego de la franquicia.

Según Richtman, The Last of Us Parte 3 introducirá una buena cantidad de rostros cuyo protagonismo será importante. En total, menciona cinco: Lucas, Mason, Val, Ezra y Gracie. Todos ellos formarían parte de un grupo de carroñeros que intentan sobrevivir a las dificultades del mundo postapocalíptico.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

No obstante, por la descripción de cada uno de los personajes, parece que esta agrupación está al borde del colapso debido a las ambiciones personales.

Lucas (masculino): un chico agradable que desarrolla una relación con otro carroñero y tendrá su momento para mostrar su lado oscuro.

(masculino): un chico agradable que desarrolla una relación con otro carroñero y tendrá su momento para mostrar su lado oscuro. Mason (masculino): un ex soldado que, cuando Val se convierte en el máximo líder, debe decidir entre ser leal a Ezra o al grupo.

(masculino): un ex soldado que, cuando Val se convierte en el máximo líder, debe decidir entre ser leal a Ezra o al grupo. Val (femenino): líder del grupo.

(femenino): líder del grupo. Ezra (masculino): pretende arrebatarle el liderazgo de la agrupación a Val.

(masculino): pretende arrebatarle el liderazgo de la agrupación a Val. Gracie (femenino): tiene entre 18 y 25 años, pero no se conocen más detalles.

¿Significa lo anterior que los personajes que todos conocemos no tendrán lugar en The Last of Us Parte 3? No exactamente. Richtman asegura que Ellie volverá, y su papel será tan significativo como el de la segunda entrega. De momento, eso sí, se desconoce si Abby y Lev tendrán presencia. Recordemos que ambos se convirtieron en piezas claves durante Parte 2.

Naughty Dog mantiene en secreto The Last of Us Parte 3

Por supuesto, lo mejor es tomarnos esta información con calma. La realidad es que el juego todavía no está confirmado y, de hecho, hace poco pusieron en duda su existencia. Neil Druckmann, showrunner de la serie y uno de los máximos responsables de la franquicia, avisó que en Naughty Dog tienen la libertad de elegir el proyecto que quieran. Además, quieren evitar estancarse en una sola saga:

"Sé que hay mucha gente que se pregunta sobre The Last of Us Parte 3, si sucederá o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony, lo que significa que ellos financian nuestros juegos, nos apoyan y somos de su propiedad. Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones. Solo porque algo tiene éxito, la gente piensa que existe una presión para hacer una secuela. Pero ese no es el caso."

Sin embargo, el pasado marzo, el propio Druckmann dijo que ya habían iniciado el desarrollo de un nuevo juego. Intuimos, claro, que se trata de The Last of Us Parte 3. "Todo lo que puedo decir es que ya estamos trabajando en el próximo juego y la decisión se ha tomado. No puedo comentar lo que es, pero ese es el proceso por el que hemos pasado: se han estudiado muchas cosas diferentes y elegimos la que más nos emocionaba", comentó.

Eso sí, debes hacerte a la idea de que The Last of Us Parte 3 tardará varios años en llegar. Con suerte, podríamos estarlo disfrutando hacia el final del ciclo de vida de la PlayStation 5.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente