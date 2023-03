The Last of Us ha sido un auténtico bombazo en HBO y HBO Max, y también ha supuesto que las ventas del juego en PlayStation (y próxima su llegada a PC) se hayan disparado. Ahora la duda es en sí veremos una tercera entrega del juego. Si bien su creador ha sido especialmente críptico, el interés ha ido creciendo entre la comunidad, por lo que es bastante probable que, en algún punto, veamos una tercera entrega.

Lo que si sabemos a ciencia cierta es que Naughty Dog está trabajando en varios proyectos. El primero, que ya está más que confirmado, en el modo multijugador de The Last of Us Online, que llegaría como un juego separado y haría las delicias a los fans de este modo que ya vimos en el primer juego. El segundo es que el estudio está trabajando en un juego de enormes proporciones que será su siguiente gran lanzamiento.

Descartado en parte Uncharted por haber puesto fin a la historia de Nathan Drake, quedan dos posibilidades. La primera una IP totalmente nueva con la que contar nuevas historias. La segunda, que hayan empezado a trabajar en una nueva entrega de The Last of Us.

Naughty Dog ya tiene un nuevo proyecto entre manos: ¿The Last of Us 3?

En este punto la cosa se complica, porque parece que la historia de Ellie quedó bastante agotada en la segunda entrega, y respecto a la otra protagonista no está claro si es suficiente como para contar una historia separada tras los eventos del segundo juego.

Sea como sea, Neil Druckman ha confirmado que está escuchando activamente a los fans de sus juegos, y que ya están trabajando en nuevo proyecto, pero no da detalles de en qué consistirá:

Todo lo que puedo decir es que ya estamos trabajando en el próximo juego y la decisión se ha tomado. No puedo comentar lo que es, pero ese es el proceso por el que hemos pasado: se han estudiado muchas cosas diferentes y elegimos la que más nos emocionaba.

Lo que si ha comentado en otras ocasiones es que de haber un tercer juego, también se tomarían referencias cruzadas con la serie. Una forma en la que tanto el juego como la serie coexistan en el mismo universo. ¿Veremos The Last of Us 3 pronto? No lo parece, pero la esperanza es lo últimos que se pierde.

