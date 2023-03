Tras el éxito descomunal de la adaptación del videojuego, vienen malas notícias para la segunda temporada de The Last of Us. Jonathan Ross entrevistó en su show a Bella Ramsey —quien interpreta a Ellie— quien ofreció una actualización sobre la continuación de la serie.

En la entrevista, la actriz ha dado la fecha aproximada del inicio de las grabaciones de la segunda temporada de The Last of Us y no es lo que muchos esperaban.

«Creo que iniciamos el rodaje a finales de este año o principios del próximo. Así que probablemente se estrenará la segunda temporada a finales de 2024 o principios de 2025», explicó Ramsey. Las declaraciones de la actriz reflejan las mencionadas por Pedro Pascal en otra entrevista, que dio fechas similares. «Hay la posibilidad que las grabaciones inicien en 2023», dijo.

‘The Last of Us’ tiene un tiempo de producción de año y medio

El inicio del rodaje de la primera temporada de The Last of Us que acaba de terminar, inició en julio de 2021, se realizó en Canada y tardó todo un año. Considerando que la serie se estrenó en enero de 2023, eso significa que el tiempo total de producción de una temporada de la serie es de año y medio.

Por lo que, si el inicio de las grabaciones de la segunda temporada inicia a finales de 2023, no hay muchas esperanzas de que la veamos hasta 2025. Pero esto no debería sorprender a nadie.

Series de HBO y otras plataformas de streaming con altos niveles de producción como lo fue WestWorld o Mandalorian, esta última en Disney+, tienen espacios de tiempo bastante dilatados entre una temporada y otra. En muchos casos de casi dos años. Por lo que el estreno de The Last of Us 2 en 2025 no debería tomarnos por sorpresa.

Lo que sí sabemos de la futura segunda temporada de la serie es que abarcará la segunda entrega del juego del mismo nombre, pero probablemente no en su totalidad. Se reservarán una parte del material para ser adaptado en una tercera temporada.

