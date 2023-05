La huelga del sindicato de guionistas de Estados Unidos está causando estragos en todo Hollywood. La víctima más reciente es The Last of Us, la popular serie de HBO, quien de acuerdo con Variety habría suspendido la producción de su segunda temporada. Una fuente cercana confió al medio que los productores detuvieron los preparativos para seleccionar a los actores que participarán en la serie.

Si bien no existen guiones para la segunda temporada, la producción pensaba usar como base el videojuego. El equipo de casting pediría a los actores que leyeran líneas de The Last of Us Part II, ya que la siguiente entrega de la serie estará basada en la secuela. Lamentablemente, los planes se frustraron y el equipo tendrá que esperar hasta que se resuelva la situación.

La decisión no sorprende si tomamos en cuenta que otras series como Severance, Stranger Things y Cobra Kai suspendieron su producción. En Marvel las cosas no son distintas, ya que Daredevil: Born Again se sumó a la lista y se rumorea que Capitán América: New World Order y Deadpool 3 se verán afectados. La huelga de guionistas también tendrá repercusiones en A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la precuela de Juego de Tronos que llegará a HBO Max.

En el caso de The Last of Us, Craig Mazin ha sido enfático en su decisión de apoyar a sus colegas en la huelga. El showrunner tiene una estrecha relación con el sindicato de guionistas y en 2019 compitió para convertirse en director del WGA. Mazin declaró hace algunos años que el gremio de escritores necesitaba renovar el liderazgo para resolver los problemas con Hollywood.

La segunda temporada de The Last of Us no llegará pronto

El paro de guionistas no es el único problema que enfrenta Hollywood. Un reporte de CNN menciona que los grandes estudios ya dialogan con el sindicato de directores para evitar una segunda huelga que nos dejaría sin series o películas por varios meses. Aunque las negociaciones no han comenzado de manera formal, el panorama no es prometedor.

Si la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no cierra un acuerdo antes del 30 de junio, los directores se irán a huelga. Los estudios buscarían a toda costa evitar una situación similar, que de ocurrir, enviaría a la segunda temporada de The Last of Us más lejos de lo esperado. La serie de HBO tiene un tiempo de producción de año y medio y planeaba comenzar el rodaje a comienzos de 2024.

En una entrevista con Jonathan Ross, Bella Ramsey — quien interpreta a Ellie — declaró que la segunda temporada de The Last of Us se estrenaría a finales de 2024 o inicios de 2025. Con una huelga en proceso y otra en vísperas de estallar, los fanáticos de la serie tendrán que armarse de paciencia para volver a ver a sus personajes favoritos.

La mejor recomendación es jugar The Last of Us Part II, el juego de PlayStation que servirá de base para las próximas dos temporadas. Si bien la serie no será una copia fiel del videojuego, los productores respetarán la historia original y profundizarán en otros aspectos. El juego está disponible en PS4 y PS5, aunque es posible que se lance en un futuro para PC.

También en Hipertextual: