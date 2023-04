Max, el nuevo servicio que tomará el relevo de HBO Max, se encuentra a la vuelta de la esquina. Su camino iniciará durante mayo en Estados Unidos, y con el paso del tiempo se irá expandiendo hacia otros territorios del mundo. Pero más allá del cambio de nombre de la plataforma, los reflectores están puestos sobre su prometedora oferta de contenidos originales. Juego de Tronos, desde luego, tendrá un papel fundamental en la renovada estrategia.

Con el increíble éxito cosechado por La Casa del Dragón, el primer spin-off de Juego de Tronos, quedó claro que la franquicia sigue siendo bastante popular. Por tal motivo, en Warner Bros. Discovery tienen claro que, mientras exista interés por parte de la audiencia, seguirán ofreciendo más producciones ambientadas en Westeros.

Precisamente, durante el evento de presentación de Max, la compañía aprovechó para anunciar una nueva precuela de Juego de Tronos. Su nombre es ‌A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, y estará basada en la serie de novelas Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin.

Cabe mencionar que Tales of Dunk and Egg también tuvo su propia novela gráfica, The Hedge Knight. De ahí el título elegido para la producción televisiva.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.



Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Su argumento transcurre 90 años antes de lo acontecido en Canción de Hielo y Fuego. Es decir, de la historia contada en Juego de Tronos. Todo gira en torno a la figura de Ser Duncan, un caballero que sorpresivamente se ve envuelto en una problemática severa con la Casa Targaryen. Egg (Aegon V Targaryen), su inseparable escudero, también tiene un papel fundamental. La sinopsis de ‌A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight nos dice:

"Un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros. Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas, aguardan a estos improbables e incomparables amigos."

¿Te suena familiar? La realidad es que el anuncio de esta precuela de Juego de Tronos no causa demasiada sorpresa. A principios de 2021, Variety se hizo eco de que HBO estaba considerando adaptar Tales of Dunk and Egg. Dos años después, ahora sabemos que el proyecto recibió luz verde.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

‌A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight tendrá como productores ejecutivos a George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardi. Será el segundo spin-off de Juego de Tronos que verá la luz tras La Casa del Dragón.

Desafortunadamente, ‌A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight todavía no tiene fecha de estreno. Incluso es probable que se haga esperar varios años porque todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

Hoy en día, los esfuerzos de HBO en relación a Juego de Tronos están enfocados en La Casa del Dragón, que apenas esta semana inició el rodaje de su segunda temporada. Si no se atraviesa ningún obstáculo, llegará a lo largo de 2024.

También en Hipertextual: