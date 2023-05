Turbulencias en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta vez no tiene que ver con críticas hacia alguna de sus producciones, la reacción de algunos fanáticos o la presentación de un contenido que no sorprendió como se imaginaba. En esta ocasión están relacionadas con la huelga de escritores que se está produciendo en Hollywood y Daredevil: Born Again.

Debido a este conflicto, que empezó a principios de mayo porque el gremio de escritores y guionistas y las empresas productoras no lograron un acuerdo laboral, afecta de manera directa a varias producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. Una de ellas es uno de los proyectos más importantes de la franquicia de cara a los próximos años, Daredevil: Born Again.

Esta serie no es la única, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, que podría tener problemas a largo plazo. Otros proyectos, desde Capitán América: New World Order hasta Deadpool 3, pasando por Blade, también se podrían ver afectados por la huelga de guionistas. ¿Cómo pinta el futuro? Todo depende de que, eventualmente, se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. No es la primera vez que esto ocurre. Pero puede ser un pulso laboral que se prolongue durante meses.

La interrupción de la producción

de Daredevil: Born Again,

del Universo Cinematográfico de Marvel

Esta noticia se supo a través del perfil en Twitter del el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), en el que se describió lo siguiente: “Los miembros de WGA en huelga organizaron un piquete al amanecer en Silvercup East, donde se supone que deben filmar Daredevil (Born Again), pero los miembros de Teamster Local 817 y IATSE Locals 829 y 52 se niegan a cruzar la línea de piquete”.

¿Cuál es el estado de producción de Daredevil: Born Again? De acuerdo con Deadline, la serie lleva dos meses de grabación en Nueva York. ¿Qué ocurre, en este caso en particular? Se estima que el tiempo total de filmación será de ocho. Por eso el retraso supone un inconveniente. Esta historia estará conformada por 18 capítulos, una cantidad que la convierte en la propuesta más larga en formato televisivo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel hasta el momento.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se encuentra reclamando mejoras en relación con sus condiciones de trabajo. Sus reclamos pasan por aspecto como: salarios más altos y mayor participación en las ganancias derivadas de la distribución del contenido a través de internet. El último conflicto entre esta asociación y las empresas productoras se produjo en 2007. La huelga se sostuvo durante 100 días.

