Los clásicos animados de Disney fueron la primera demostración que el mundo de las narraciones infantiles en la gran pantalla, podían ser obras artísticas. Conocidas por su calidad visual y narrativa, así como por su impacto en la cultura popular, se convirtieron en sello del estudio y en sus producciones más reconocibles. Pero más allá de eso, también en una exploración acerca del cine como expresión de su época y sus inquietudes.

Desde Blancanieves y los siete enanitos de 1937), Pinocho (1940), Fantasía (1940), Dumbo (1941) hasta Bambi, estrenada en 1942. Las cintas de la compañía, utilizaron técnicas innovadoras de animación y contaron historias con personajes y canciones memorables. De hecho, buena parte de la trascendencia de la compañía del Ratón Mickey, proviene del arraigo de sus animados más conocidos. Además, de su capacidad para emocionar y conmover, lo que convirtió a las producciones en una experiencia de profundo arraigo popular.

Se trata de un legado que se extiende más allá de las películas en sí mismas que vale la pena recordar. Por eso, te dejamos cinco clásicos que puedes ver ahora en Disney+. Un recorrido memorable a través de la historia del cine y también, de la forma en que el séptimo arte celebra las más enternecedoras narraciones.

Blancanieves y los siete enanitos

Sin duda, una de las cintas más queridas de Disney, es la versión del conocido cuento, estrenada por el estudio en 1937. Bajo la dirección de David Hand, William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey, Percival C. Pearce y Ben Sharpsteen, recupera lo mejor de la narración original. A la vez, añade una delicada visión acerca de la bondad, gracias a interpretación vocal de Adriana Caselotti como Blancanieves.

De igual forma que en el texto de los hermanos Grimm, la cinta relata la historia de una bella princesa que atraviesa todo tipo de dolores. Primero, huye de su cruel madrastra, después de que esta intenta matarla. Solo, para terminar perdida en el bosque, atemorizada por la posibilidad de ser atrapada por sus perseguidores. Es entonces, cuando Blancanieves encuentra refugio en la cabaña de los siete enanitos, quienes se convierten en sus amigos y protectores. Sin embargo, el mal persigue a la princesa y terminará por encontrarla, dando origen a la clásica imagen de la jovencísima protagonista, tendida en un cofre de cristal. Todo, en medio de un sueño mortal que solo un beso de verdadero amor podrá romper.

Uno de los puntos más fuertes del largometraje, es su apartado musical. El original, incluyen canciones como Heigh Ho y Someday My Prince Will Come. Ambas, convertidas en clásicos infantiles. Por otro lado, la experimentación en su animación la convirtió en un éxito rotundo, además de un estándar para el género en el cine. En la actualidad, puedes ver una versión remasterizada de la historia en el catálogo de Disney+, con imagen y sonido mejorado.

La bella durmiente

La obra de Wolfgang Reitherman, Eric Larson, Clyde Geronimi y Les Clark, también se basa en un cuento popular. Adaptación de la narración literaria del mismo nombre de Charles Perrault, la cinta se convirtió en un suceso cinematográfico. En especial, por su reinterpretación de la magia, la belleza y la inocencia.

El argumento muestra la historia de la princesa Aurora, que es maldecida por la malvada Maléfica. Debido a lo cual, cae en un sueño profundo que solo puede ser roto por un beso de amor. No obstante, la bruja se asegurará de evitar que cualquiera se acerque a su víctima, lo que la convertirá en una exquisita leyenda.

La película, que innovó en el uso del color en su apartado visual, al ser la primera de la Compañía, al añadir al proceso de animación el Technicolor. Por lo que es considerada un avance de importancia a nivel técnico para la industria cinematográfica. También es recordada por su magnífica partitura. Canciones como Once Upon a Dream y I Wonder se hicieron clásicos infantiles y después, de la cultura popular.

Cenicienta

La película animada de 1950, es el clásico por excelencia de Disney. Basada también en un cuento de Charles Perrault, fue uno de los primeros intentos del estudio por combinar un tipo de drama sutil y además, dotar con una personalidad reconocible a su protagonista. Lo que dio como resultado, una versión del original conmovedora y más relacionada con la bondad y la empatía, que con el miedo y el dolor.

Lo que permite, a que a pesar de que el argumento cuenta cómo Cenicienta es maltratada por su madrastra, esta sea una historia de amor. El guion se enfoca en el sueño del personaje de asistir al baile real y conocer al príncipe. Algo a lo que su madrastra se opone. Pero con la ayuda de su hada madrina, no solo logra hacerlo, sino además, conquistar el corazón del joven hijo del rey. No obstante, se ve obligada a huir antes de que el hechizo que la ayuda termine a la medianoche.

Para la historia, la escena de Cenicienta dejando caer su zapatilla de cristal. Además, las queridas canciones Bibbidi-Bobbidi-Boo y A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Un recorrido amoroso y bien construido, a través de un romance ideal y un personaje entrañable convertido en un clásico del cine.

Pocahontas

Estrenada en 1995, es una de las cintas animadas más controversiales del estudio. Basada en la leyenda de Pocahontas, una princesa de la tribu Powhatan que vivió en lo que hoy es Virginia en el siglo XVII, la cinta convierte su historia en un romance. Eso a pesar, que la verdadera figura histórica tuvo una vida de privaciones y fue secuestrada de su tribu, siendo todavía una adolescente.

Con todo, la película de Disney es un cuidadoso homenaje a los nativos norteamericanos, que se esmeró en resultar respetuosa. El argumento cuenta la historia de Pocahontas que termina por enamorarse del inglés John Smith. Todo, a pesar de la tensión entre sus respectivas culturas. La trama explora temas de intolerancia, prejuicio y respeto por la naturaleza. A la vez, incorporó una cuidadosa mirada acerca de la magia, la predestinación y el poder de los sentimientos.

Como el resto de los clásicos de Disney, la película también se hizo famosa por su música. En especial por la canción Colors of the Wind, nominada al Oscar. No obstante, la controversia a su alrededor, sigue siendo una de las favoritas del estudio y ocupa un lugar privilegiado en el catálogo de su plataforma.

Aladdin

La película del año 1992, tiene el curioso honor de ser una de las pocas de Disney que lleva el nombre de un muchacho. Basada en el relato árabe Aladino y la lámpara maravillosa, narra la historia de un joven ladrón que se enamora de la princesa Jasmine, hija del Sultán. Eso, en medio de una aventura que le llevará un genio que puede conceder tres deseos.

Este clásico novedoso añadió toques de animación 3D a la tradicional, lo que marcó un hito en el género y abrió puertas a la experimentación para Disney. Asimismo, incluye la interpretación del fallecido comediante Robin William, como el genio de la lámpara, en lo que se considera una obra magistral de talento vocal. En conjunto, la película recuerda el poder de Disney como casa creativa y al mismo tiempo, como hogar de varias de las historias más queridas del cine.

