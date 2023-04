El género de superhéroes continúa siendo uno de los más rentables del cine tras quince años de proyectos ininterrumpidos y una encarnizada batalla de Marvel contra DC. Además, atraviesa lo que quizás es una inevitable reinvención. En el caso de DC, James Gunn anunció que la próxima película The Flash, que se estrenará el 16 de junio, reiniciará la saga de la editorial en la pantalla grande. Mientras, una nueva aproximación a Superman abrirá la puerta a todo tipo de personajes e historias inéditas.

En el otro extremo, Bob Iger declaró que habrá cambios en la estructura de calendario del Universo Cinematográfico de Marvel, que favorecerá la calidad en lugar de la cantidad. Lo que se traduce en una reducción en los estrenos en cine y plataformas de streaming. Una decisión tomada tras la decepción que resultó ser Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, tanto en crítica como en taquilla.

Ambas cosas indican que es un momento complicado para dos de las sagas más populares del mundo cinematográfico actual. No solo se trata de mantener el éxito, como es el caso de Marvel. También de encontrar el modo de lograr una mayor relevancia, como en el de DC. En esta guerra, ambas necesitan alcanzar un público nuevo, mucho más joven y exigente. Lo que pone los planes de los estudios en un punto delicado. ¿Qué debe cambiar y permanecer en medio de un reajuste de semejante escala? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de DC y Marvel de cara al futuro?

Fortalezas de Marvel

Un fandom leal obtenido en quince años de un universo

Desde el estreno de Iron Man, hasta el de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, transcurrieron quince años. En mayor y menor medida —salvo contadas excepciones—, todas sus producciones en ese lapso de tiempo fueron exitosas.

Pero, más allá del triunfo financiero, el Universo Cinematográfico de Marvel puede presumir de algo más en su guerra contra DC. La lealtad de su audiencia, que lo ha acompañado en su crecimiento con un apoyo constante. Incluso en las películas menos populares, los que se consideran fracasos respecto al resto, la franquicia sigue obteniendo el respaldo sólido de su audiencia.

Es indudable que en década y media el público de Marvel se ha hecho más maduro y exigente. Algo que dejan claro las numerosas y directas críticas a la calidad de su contenido más reciente. Sin embargo, el apoyo sigue siendo un punto de importancia al evaluar el fenómeno de su auge. Cada estreno despierta el suficiente interés en medios y redes sociales como para considerarse, al menos en su fin de semana de debut en la gran pantalla, un éxito. Lo que es uno de los puntos de mayor fortaleza de la saga en su conjunto.

Su particular forma de contar historias, clave en la guerra de Marvel contra DC

A lo largo de los años, el Universo cinematográfico de Marvel ha logrado crear una base sólida. Pero fue el argumento de Iron Man el que brindó un método de conectar sus películas entre sí. Desde establecer un tono que se ha mantenido más o menos intacto, hasta anunciar cintas futuras a través de escenas poscréditos. El estudio innovó en técnicas argumentales y de continuidad y alcanzó un planteamiento muy ambicioso en común.

En la película dirigida por Jon Favreau, ya se insinuaba la existencia un hilo conductor general. El cual comenzaría y se extenderían a través de las recurrentes visitas de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Después, al presentar personajes incluidos en otras películas. Finalmente, historias que repercutían en varias producciones.

Este enfoque brindó la posibilidad de originar puentes entre argumentos y jugar con varios escenarios a la vez. Algo que, hasta entonces, no había resultado del todo exitoso en franquicias cinematográficas. Quizás solo en James Bond y Star Wars. Esto, en su guerra contra DC, resultó para Marvel un triunfo narrativo y cinematográfico.

Una taquilla potente, a pesar de los altibajos

Según Box Office Pro, el éxito en recaudación de Marvel ha sido continuo. Por el momento, su punto más alto fue tercera fase, estrenada en 2016 y que finalizó 2019, en la que está Avengers: Endgame. La película recaudó 2.800 millones de dólares, lo que la convirtió entre julio de 2019 y marzo de 2021, en la producción más taquillera de todos los tiempos.

Pero incluso en sus inicios, la franquicia se distinguió por ser enormemente rentable. Iron Man recaudó 585 millones de dólares, un récord considerable entre las películas de superhéroes de aquel entonces. Sin embargo, no fue el único. En el 2011, Thor, dirigida por Kenneth Branagh alcanzó $449 millones. Le siguió al año siguiente el éxito de Avengers, esta vez dirigida por Joss Whedon, con $623 millones.

En su segunda fase, la franquicia logró demostrar su fortaleza con éxitos importantes. Los Guardianes de la Galaxia Volumen I., dirigida por James Gunn, basada en personajes mayormente desconocidos, alcanzó la cifra de $773 millones. Lo que demostró la fortaleza de la saga y dejó claro su rápido crecimiento y capacidad de experimentación. Un elemento del que Marvel todavía puede presumir en su batalla contra DC, a pesar de los altibajos y la crítica cuarta fase, considerada la más decepcionante de todas.

Debilidades de Marvel en su lucha contra DC

Una excesiva cantidad de contenido

El Universo Cinematográfico de Marvel se ha vuelto lo suficientemente complejo como para que la cantidad de contenido atente contra su éxito. Ahora mismo, treinta y tres películas y ocho series, incluyendo una de animación, forman parte de sus escenarios interconectados. Por lo que un nuevo espectador tendría que conocer los detalles de, al menos, la mitad de estas producciones para profundizar en el hilo conductor entre historias.

Además, Marvel se dedicó, durante su cuarta fase, a presentar un grupo de personajes principales nuevos y sus respectivas historias de origen. Lo que se añade a las ya existentes, con las cuales se relacionan de manera directa. Adicional a eso, cada uno debe lidiar con sus propios enemigos, contexto e historis extra que aporta a sus respectivas identidaesd. Lo que provoca que la franquicia tenga verdaderos inconvenientes para dirigirse a nuevas audiencias, que sienten que llegan "muy tarde", al universo cinematográfico.

¿Cómo podría lograr la saga incluir a una audiencia más joven o fuera de su fandom tradicional en medio de una situación semejante? El aumento exponencial de sus historias y figuras de relevancia llegó a ser más rápido que su capacidad de reinventarse. Por lo que, en la actualidad, Marvel lucha contra DC con un territorio narrativo complicado, que solo se hará mucho más difícil de entender con futuros proyectos. Lo que lleva a su siguiente debilidad.

La ausencia de películas independientes podría ser el punto de quiebre en la guerra de Marvel contra DC

La franquicia de Marvel basó su fortaleza en la constante expansión. Lo que estimuló a guionistas, directores y a la producción ejecutiva del estudio a rodar largometrajes cada vez más dependientes unos de otros. Hasta la fecha, ninguna película de la franquicia es por completo autónoma.

De hecho, cada contenido estrenado también anuncia una futura historia. Lo que convierte a buena parte de los largometrajes en tránsitos hacia una conclusión mayor no siempre demasiado clara. Ninguna película de Universo Cinematográfico de Marvel puede explorar sus propios dilemas sin brindar espacio narrativo a historias anteriores o futuras. Tampoco desarrollar del todo personajes que, antes o después, formarán parte de otras historias.

Solo Eternals, de Chloe Zhao, y la serie Caballero Luna relatan argumentos que no dependen de otros —al menos no del todo— para funcionar. No obstante, son ejemplos que demuestran el fallo del ambicioso plan de Marvel y su debilidad en la guerra contra DC en el futuro. ¿Cómo rejuvenecer la franquicia y evitar su erosión si no hay películas que se sostengan por sí solas?

La desordenada y mediocre cuarta fase

Si Avengers: Endgame se considera un triunfo argumental y un formidable cierre de la tercera fase, la continuación de la franquicia fue una decepción. Algo que supuso un giro en la guerra de Marvel contra DC. El comienzo de la llamada Saga del multiverso, que incluiría las conocidas realidades múltiples de la editorial, tardó en ser presentada. Con un buen número de películas rodadas durante la pandemia y retrasos de calendario, al final, la etapa comenzó con una serie. Bruja Escarlata y Visión fue un experimento afortunado que sorprendió en su llegada a Disney+. No obstante, fue más una historia de conclusión de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) que un paso adelante en la narración general.

Algo semejante podría decirse del estreno inicial de Marvel en cines durante la pandemia. Pese a la espectacularidad visual de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, dirigida por Destin Daniel Cretton, esta solo aportó un héroe. Pero no dio ningún indicio del futuro, más allá de una escena poscréditos que todavía no está del todo clara y que solo permitió conectar la cinta con el resto.

Tampoco Eternals añadió información, por lo que sería Loki, de Disney+, la primera producción en abarcar el escenario del multiverso. La exitosa Spider-Man: No Way Home mostró las realidades múltiples, pero no profundizó sobre ellas. Tampoco Doctor Strange en el multiverso de la locura, una exploración discreta y decepcionante de las diversas líneas temporales.

Además del aumento exponencial de contenido, la pérdida de calidad de Marvel durante la fase cuatro fue tan notoria como para preocupar a su audiencia. Hubo señalamientos sobre problemas en el apartado visual, guiones planos y personajes destinados solo a engrosar en número, sin aportar nada nuevo. Para su final, la etapa dejó atrás una cadena de decepciones y conflictos en Marvel que la perjudicaría en su guerra contra DC. Algo que la quinta fase parece haber heredado con los problemas alrededor de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, su rendimiento en taquilla y su calidad técnica.

Fortalezas de DC Studios: comienza su supremacía en la guerra contra Marvel

Un nuevo comienzo ordenado después de años caóticos

La reestructuración que llevó a James Gunn y Peter Safran a convertirse en co-CEOs de DC Studios es un buen paso para Warner Discovery en la guerra de Marvel contra DC. En especial, tras una década de desorganización que llevó al anterior universo extendido de la editorial a fracasar como concepto. En manos de un nuevo equipo y con la opción de recomenzar las historias en conjunto, finalmente, la franquicia parece tener posibilidades de avanzar.

Por ahora, James Gunn asumió la responsabilidad de reiniciar con dos películas: una de Superman y otra de Batman. Además, fortalecer el apartado de animación y llevar al live action personajes menos conocidos. Todo mientras el director intenta brindar coherencia a los cientos de historias posibles que integrarían la franquicia.

La planificación detallada de una estructura que deberá incluir buenos guiones, buenos directores y un apartado visual muy cuidado. Después de años de proyectos fallidos y algunos éxitos no relacionados con la cronología principal, la saga necesita un propósito. Algo que tal vez consigan con la nueva directiva a cargo.

Un buen apartado animado y de series para sostener el universo live action cinematográfico

A lo largo de la última década, la división animada de DC llevó a cabo adaptaciones exitosas de algunas de sus historias más conocidas en papel. Lo mismo ocurrió con series como The Flash, que desarrolló con éxito el universo compartido que DC no logró en la pantalla grande. La unión de ambas cosas sería una base sólida sobre la que James Gunn y Peter Safran podrían sostener sus planes venideros y derrotar, por fin, a Marvel en su guerra contra DC.

De hecho, el realizador dejó claro que su proyecto se basaría en la forma en que se encuentran desarrollado las historias de DC en otros medios. También, que la saga cinematográfica estaría interconectada con los juegos y otros recursos que incluyen a personajes de la editorial. Lo que, al final, brindaría un panorama unificado a las producciones en desarrollo y a su forma de relatar una historia en común.

Directores con mucha experiencia que se posicionan con DC en su guerra contra Marvel

También es una buena noticia para DC que James Gunn tome decisiones sobre directores para su franquicia en cines. No solo porque el cineasta parece interesado en encontrar talento en géneros diversos. También por su experiencia en Marvel, que le brinda una idea clara sobre cómo unificar contenido en la pantalla grande. Siempre de la mano de talento capaz de diversificar el tono y el estilo de las películas. Un escenario que podría ser clave en el futuro de la guerra de Marvel contra DC.

Entre los directores para los próximos largometrajes de la franquicia se habla de James Mangold y Guillermo del Toro. Nombres de considerable peso que añadirían su experiencia en lo fantástico y en el mundo de superhéroes al reinicio de la saga. También se ha mencionado que Andrés Muschietti (The Flash) repetiría en la dirección de un proyecto futuro gracias a su trabajo en la película que reconstruirá el live action de DC desde el origen.

Debilidades de DC Studios

El fracaso del Universo Extendido de DC

El escaso éxito de DC, en su guerra contra Marvel, a la hora de adaptar historias para personajes más allá de los más icónicos de su repertorio, puede ser un problema a futuro. Durante diez años, la franquicia ha estado marcada por decisiones creativas muy cuestionables, presión sobre directores y películas fallidas. Lo que terminó por dar lugar a dos facciones enfrentadas. Una que apoyaba la versión de Zack Snyder de la franquicia y otros que buscaban intentos poco claros de lograr una unidad temática que jamás obtuvo.

El resultado fue una serie de proyectos que aspiraban a ser coherentes con una idea única, pero que eran más bien experimentos sobre un planteamiento más grande. Al mismo tiempo que una serie de producciones de altísima factura, como Batman de Matt Reeves y Joker de Todd Phillips, sin relación al resto.

La calidad de la franquicia descendió y hubo controversia sobre un posible férreo control de los ejecutivos que ocasionó resultados mediocres que pasaron factura a DC en su guerra contra Marvel.

Finalmente, el fracaso en taquilla y crítica de Black Adam (2022) marcaron el final del Universo Extendido de DC. Lo que dio la oportunidad a Warner Discovery de replantear la franquicia de la mano de Peter Safran y James Gunn. No obstante, las secuelas del fracaso abarcan la forma en que se percibe la saga y sus posibilidades financieras. Algo que deberá superar lo más rápido posible.

Los planes se encuentran en una etapa incierta

Además del estreno de The Flash, Blue Beettle y Aquaman: El reino perdido, lo que sostiene a DC en la actualidad, son meros anuncios. Por ahora, únicamente la futura película introductoria de Superman —que se estrenará el 11 de julio del 2025— tiene director y guionista: el mismo James Gunn. Ninguna otra es más que un vistoso plan a punto de convertirse en un triunfo, en el caso de tener una correcta estrategia que la sostenga.

Sin embargo, por ahora no hay nada concreto. Incluso la nueva historia de Superman se encuentra en la búsqueda de su actor principal, aunque su guion ya está escrito. Pero no hay noticias sobre la película de Batman —que incluiría a Damien Wayne— ni tampoco el menor indicio de cómo se desarrollará Authority, que también está en marcha. Lo que hace que cualquier previsión se desarrolle en medio de la incertidumbre y la predicción de posibilidades. Lo que conduce a su debilidad más riesgosa en la lucha de Marvel contra DC.

El nuevo DC depende del triunfo de The Flash

Por singular que parezca, uno de los largometrajes más problemáticos de DC es el encargado de reiniciar su universo cinematográfico. En mayor o en menor medida, el triunfo de la inminente propuesta del estudio depende directamente del éxito de la película dirigida por Andrés Muschietti. Esta será la puerta a cómo podría ser el escenario en que se muevan los personajes de DC de ahora en adelante. ¿Será The Flash tan exitosa como se espera?

Es algo que todavía se debate, tras meses de incertidumbre acerca de su estreno. Algo, por un lado, debido a los numerosos retrasos en el calendario y, también, al comportamiento del actor Ezra Miller, que incluso hizo temer por su llegada a la pantalla grande.

En este punto, protagonista de una versión del mítico Flashpoint del cómic, las opciones de Warner Discovery son tres. Dejar que la película reinicie toda la línea temporal de cada proyecto estrenado, lo que permitiría la llegada de nuevos personajes. Que se convierta en el puente entre las dos fases del universo cinematográfico. Esperar que sea un éxito de taquilla y de crítica que asegure la continuidad de los venideros proyectos.

Ahora mismo, las reacciones alrededor de la película son todas favorables. Incluso con halagos realizados por Tom Cruise. Pero, a meses de distancia de su llegada a la pantalla grande, las preguntas acerca de su peso en el porvenir de DC se multiplican. ¿Será el largometraje tan sólido como para brindar un renovado lugar a los emblemáticos personajes de la editorial en el cine? Solo el tiempo lo dirá.

