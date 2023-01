Tenemos que remontarnos hasta 2020 para encontrar los primeros rumores sobre el reinicio del Universo Extendido de DC. Esto a raíz del desastroso rendimiento, tanto en la crítica como en la taquilla, de la Liga de la Justicia. Ahora, tres años después, la especulación se hizo realidad. James Gunn, durante la presentación del futuro de DC, confirmó que el DCEU se reiniciará por medio de The Flash.

En un vídeo publicado a través de Twitter, James Gunn se refirió a The Flash: «Es una película fantástica que amo realmente, que restablece todo el Universo DC«.

¿Por qué The Flash tienen una responsabilidad tan importante? No debemos olvidar que este largometraje explorará, por primera vez dentro del Universo Extendido de DC, el fenómeno del multiverso.

Al igual que está sucediendo en el Universo Cinematográfico de Marvel, el multiverso permite plantear historias completamente nuevas. El límite está en la creatividad de los guionistas.

Así pues, en DC no quisieron perder la oportunidad de, finalmente, dejar atrás las propuestas de Zack Snyder, quien puso los cimientos narrativos del DCEU. El problema es que, en términos generales, sus filmes fueron un fracaso.

James Gunn, además, no iba a perder el tiempo intentando corregir el rumbo de un universo cuando podía crear uno completamente nuevo.

Ojo, el hecho de que The Flash reinicie el Universo Extendido de DC no significa que olvidarán por completo el pasado. En este sentido, James Gunn comentó: «Lo único que podemos prometer es que todo, desde Superman en adelante, desde nuestro primer proyecto en adelante, será canon y estará conectado. Estamos recurriendo a algunos actores del pasado, pero a otros no. A partir de este momento, todo estará conectado y será consistente.»

El Universo Extendido de DC no olvidará el pasado

Con relación a los actores que podrían retomar su papel en el futuro, James Gunn repasó cada caso. Primero, lo que ya se sabía: Henry Cavill (Superman) y Ben Affleck (Batman) quedan descartados. Ezra Miller (The Flash), por su parte, no tiene la puerta cerrada pese a los problemas personales que atraviesa. En cuanto a Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman) y Zachary Levi (Shazam), no cerró la puerta a una participación futura:

«No hay razón para que todas esas personas puedan ser parte del Universo Extendido de DC. Simplemente no hemos decidido la historia que queremos contar que incorpore a Shazam o Aquaman.» James Gunn.

Eso sí, está claro que el primer capítulo del Universo Extendido de DC, titulado Dioses y monstruos, no contempla a ninguno de ellos. Quizá, entonces, tengan oportunidad en una etapa posterior.

¿Qué sucederá con Superman? James Gunn dio luz verde a otra película, Superman: Legacy. Estará enfocada en los primeros años de Clark Kent como superhéroe, por ello la necesidad de buscar un actor más joven que Henry Cavill.

De Batman todavía no hay indicios de quién podría interpretarlo en el Universo Extendido de DC tras Ben Affleck. Pero James Gunn no tiene prisa con este personaje, ya que The Batman, ambientada en un universo distinto, tendrá su secuela. The Batman: Part II se estrena el 3 de octubre de 2025.

Ahora ya lo sabes, DC intentará tomar un nuevo rumbo con The Flash, cuyo estreno está programado para el 16 de junio de 2023.