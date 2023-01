Después de meses de trabajo, y de paciencia por parte del fandom, James Gunn finalmente dio a conocer el futuro de DC Studios. En una primera etapa, habrá 10 producciones repartidas entre la televisión y el cine. En el segundo sector, destaca el nuevo filme del Hombre de Acero, Superman: Legacy, el cual no será protagonizada por Henry Cavill. Aprovechando tan importante anuncio, Gunn también se pronunció sobre la salida del actor.

Debido a la enorme especulación y suposiciones que se generaron en torno al polémico tema, James Gunn aclaró algunos puntos relevantes en una entrevista con The Hollywood Reporter. En primer lugar, afirmó que DC no despidió a Henry Cavill. Simplemente, el actor fue contratado para hacer un cameo en la escena poscréditos de Black Adam, pero no más.

James Gunn añade que tiene una nueva visión sobre Superman, pero la misma no contempla a Henry Cavill. Por tal motivo, Superman: Legacy tendrá un nuevo actor.

No despedimos a Henry. Nunca fue elegido para el reparto [de Superman Legacy]. Para mí, esto se trata de a quién quiero en el elenco como Superman y quiénes son los cineastas que queremos elegir. Para esta historia, no es Henry. James Gunn.

Entonces… ¿Por qué Henry Cavill anunció su regreso triunfal como Superman en octubre de 2022? Aquí comienza el asunto turbio. Según comentó James Gunn, la antigua administración de DC, entre otras personas, engañaron al actor.

“Me agrada Henry, es un gran tipo. Creo que mucha gente lo está engañando, incluido el antiguo régimen de esta empresa. Pero este Superman [el de la nueva película], por varias razones, no es para Henry”. James Gunn.

Henry Cavill no firmó ningún contrato más allá del cameo de Black Adam

Por su parte, Screen Rant igualmente intentó ahondar en el tema en una sesión de preguntas y respuestas con James Gunn. El directivo aseguró que DC nunca le ofreció a Henry Cavill dar vida a Superman en una nueva película.

Todo lo que puedo decirte ahora mismo es que Henry y Ben [Affleck] no son parte de este universo. Es importante decir que Henry Cavill no fue despedido. Henry simplemente no fue contratado para la próxima película de Superman. Nunca hubo un acuerdo para otra película. James Gunn.

Es evidente que algunas personas dentro de DC Studios, con tal de asegurar el cameo de Henry Cavill en Black Adam, le prometieron un proyecto que ni siquiera estaba en marcha. ¿Estará Dwayne Johnson entre los involucrados? No se puede descartar, ya que el actor hizo todo lo posible por tener al hombre de acero en su largometraje. En algún momento llegó a declarar que no iba a aceptar un «No» como respuesta de Warner.

Ojo, cuando Henry Cavill anunció su retorno como Superman, la productora aún estaba siendo liderada por otra administración. James Gunn y Peter Safran tomaron las riendas a finales de octubre y, partir de ese momento, comenzaron a trabajar en el futuro de DC. Una de las primeras decisiones fue dar luz verde a una nueva película de Superman, pero sin Henry Cavill.

James Gunn declaró en el pasado que no era un problema personal con Henry Cavill. Lo que sucede es que Superman: Legacy se enfocará en los primeros días del personaje como superhéroe. En consecuencia, necesitan un actor más joven para ese rol.

Por fortuna, Henry Cavill entendió la situación. «Al final no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación [de James Gunn como director de DC]. Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso», comentó en diciembre.