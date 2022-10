Noticia bomba en la industria del entretenimiento. De acuerdo a la información que recoge The Hollywood Reporter, James Gunn y Peter Safran se convertirán en los líderes de DC Studios. Por lo tanto, cualquier película o serie, incluso producción animada, primero deberá ser aprobada por los susodichos. Sin duda, estamos ante uno de los movimientos más significativos en la historia de DC Studios, uno que podría marcar el futuro inmediato de la casa productora.

Según la información del citado medio, James Gunn y Peter Safran fungirán como co-CEOs de DC Studios, una posición que quedó vacante tras la reciente —y polémica— salida de Walter Hamada. Ambos responderán directamente a David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery. Este último, durante los últimos meses, ha realizado todo tipo de cambios para ajustar las cuentas de la compañía. No obstante, al menos a nivel administrativo, ningún movimiento había sido tan notable como este.

A pesar de compartir un mismo puesto, ambos tendrán tareas distintas. James Gunn estará centrado en el terreno creativo, el cual ha demostrado dominar a la perfección desde su exitoso paso por el Universo Cinematográfico de Marvel como director y productor. Peter Safran, por su parte, estará enfocado en la parte de negocios y producción.

¿Significa esto que James Gunn abandonará sus proyectos ya firmados con DC? No, para nada. Podrán seguir desempeñando sus labores como productores en películas o series específicas. No obstante, en Warner Bros. Discovery también esperan que ambos realmente cumplan su papel como ejecutivos. Es bien sabido que las producciones de DC, exceptuando casos particulares como The Batman y Joker, no han estado a la altura desde hace años. Por lo tanto, los nuevos CEOs necesitan entregar resultados.

DC inicia una nueva era bajo el paraguas de James Gunn y Peter Safran

Ahora bien, no esperes que sus decisiones se hagan notar inmediatamente. The Hollywood Reporter afirma que no intervendrán en producciones que ya están en marcha —o a punto de arrancar—. El mejor ejemplo es Joker: Folie à Deux (Joker 2), cuya producción iniciará antes de finalizar el presente año bajo el liderazgo de Todd Phillips, Matt Reeves, Michael De Luca y Pamela Abdy.

"Nos sentimos honrados de ser los gestores de los personajes de DC que amamos desde que éramos niños. Esperamos colaborar con los guionistas, directores y actores más talentosos del mundo para crear un universo integrado que permita la expresión individual de los artistas involucrados. Nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de personajes de DC solo es igualado por nuestro compromiso con la maravillosa posibilidad humana que representan estos personajes. Estamos emocionados de vigorizar la experiencia teatral en todo el mundo mientras contamos algunas de las historias más grandes, bellas y grandiosas jamás contadas", mencionaron James Gunn y Peter Safran en un comunicado conjunto.

En Warner Bros. Discovery reconocen que la trayectoria de los nuevos directivos les permitió alcanzar su nuevo puesto. En palabras de David Zaslav: "Sus décadas de experiencia en el cine, sus estrechos vínculos con la comunidad creativa y su trayectoria comprobada con un historial que emociona a los fans de los superhéroes en todo el mundo los hacen excepcionalmente calificados para desarrollar una estrategia a largo plazo en el cine, la televisión y la animación, y llevar estas franquicias icónicas al siguiente nivel narrativo."

Básicamente, entonces, James Gunn y Peter Safran desempeñarán las labores que tiene Kevin Feige en Marvel. Hace algunos meses, te contamos que la estrategia de DC pasa por replicar el exitoso modelo del Universo Cinematográfico de Marvel. Es decir, planeando a largo plazo y con un equipo de personas totalmente dedicado a supervisar que todo marche bien. Ahora sabemos que Gunn y Safran tomarán las riendas de su ambicioso plan.