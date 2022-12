Será mejor que te olvides de ver nuevamente a Henry Cavill en el papel de Superman. Si bien el propio actor anunció su regreso hace apenas unas semanas, James Gunn, el actual director de DC, ha decidido cancelar el proyecto y empezar desde cero. Se trata, sin lugar a dudas, de la decisión más significativa que ha tomado Gunn en su corta estadía como directivo. Recordemos que previamente ya había dado la espalda a la tercera entrega de Wonder Woman dirigida por Patty Jenkins, que tampoco es un tema menor.

La ida de James Gunn y Peter Safran, los principales responsables de DC, es que Superman inicie su camino desde cero en la pantalla grande. La idea es enfocarse un un personaje mucho más joven y explorar sus inicios como superhéroe, pero sin ser la historia de origen que todos conocemos. Por lo tanto, Henry Cavill ya no encaja en ese perfil.

"En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte previa de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill", declaró James Gunn por medio de su cuenta de Twitter.

Evidentemente, Henry Cavill no se enteró de su destino por medio de las redes sociales. James Gunn se reunió con él personalmente para transmitirle la triste noticia. De hecho, el directivo reveló que hablaron sobre la posibilidad de colaborar en otros proyectos en el futuro. Sin embargo, no especificó cuáles, ni tampoco si tienen alguna relación con el Hombre de Acero.

Ojo, James Gunn no solo se encargará de supervisar el nuevo filme de Superman. Él mismo escribirá el guion, lo que demuestra su compromiso por "reinventar" al personaje a su manera. Eso sí, la dirección estará en manos de otra persona.

Henry Cavill volvió a recurrir a su perfil de Instagram, esta vez para comunicar su adiós como Superman. A pesar de que la situación no tuvo un desenlace favorable para él, dijo respetar y comprender la decisión. No hay que olvidar que James Gunn llegó a la dirección de DC después de anunciarse el retorno de Superman.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos. Al final no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación [de James Gunn como director de DC], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso."

Henry Cavill.