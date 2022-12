James Gunn y Peter Safran han comenzado a dar pasos en la reestructuración del Universo Extendido de DC. Los creativos se unieron hace poco al organigrama de Warnes Bros. Discovery y desde entonces han estado estudiando y analizando los posibles caminos y decisiones a tomar en relación con esa narrativa. Una de las primeras acciones ha sido evaluar la tercera entrega de Mujer Maravilla y las sensaciones no son optimistas.

Esta historia, protagonizada por Gal Gadot, fue uno de los puntos altos del Universo Extendido de DC cuando se estrenó la primera película, en el año 2017. Sin embargo, su secuela, estrenada en 2020, no resultó del todo satisfactoria. Esto, en un contexto en el que el sentido y la ejecución de la franquicia entera ya era cuestionado por no parecer compacto, integrado de forma clara.

Esta información se supo a través de distintas fuentes consultadas por The Hollywood Reporter. El medio describe que el proyecto de Mujer Maravilla 3 fue evaluado por Patty Jenkins –su directora– y Geoff Johns –el coescritor– y no encaja, al menos en su versión actual, dentro de la nueva idea que están desarrollando en la compañía. A finales de octubre de este año, se supo que parte de la reestructuración que está atravesando Warner Bros. Discovery trajo consigo la incorporación de James Gunn y Peter Safran como co-CEOs de DC Studios, bajo la supervisión de David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery.

A menos que hay una reestructuración completa del proyecto, que en su versión presente es considerado como “muerto”, según The Hollywood Reporter, se entiende que Mujer Maravilla 3 ya no forma parte de los planes en el Universo Extendido de DC.

Los cambios en el Universo Extendido de DC

Mujer Maravilla 3 no es el único relato del Universo Extendido de DC que está en el aire. Aunque previo a la llegada de James Gunn y Peter Safran se habían anunciado novedades con producciones como la secuela de Superman, incluso esto también está en duda dentro de la reestructuración que se está haciendo.

Aún no hay nada cerrado en este sentido. Henry Cavill comentó a través de Instagram que reinterpretará al personaje, incluso es parte de la escena poscréditos de Black Adam. Sin embargo, como recuerdan en el medio citado, todo eso fue antes de la incorporación de Gunn y Safran a la compañía.

Otro de los proyectos que no continuaría es Black Adam, protagonizado por Dwayne Johnson. La recaudación de la película no fue del todo satisfactoria (dependiendo de la cifra, no ha doblado lo que se invirtió en ella). esta producción fue vista como una suerte de reinicio del Universo Extendido de DC. Ahora parece poco probable que se le dé recorrido tal y como fue presentado.

Aquaman, protagonizada por Jason Momoa, sigue en pie con su secuela. Sin embargo, tampoco iría más allá de esta, agendada para el 2023. En esencia, se trata de un cierre de la narrativa conocida como el “Snyderverse”. Este fue el sentido narrativo más claro que tuvo el Universo Extendido de DC en clave cinematográfica. Aunque hasta el momento no se ha presentado o filtrado un programa claro, el futuro de esta franquicia parece muy distinto a su presente.