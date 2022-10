Black Adam, en todo su peculiar aire épico mezclado con acción violenta, es una producción difícil de clasificar entre las películas de DC. En especial, porque el recorrido de este héroe con una historia de origen con trasfondo complicado es el telón de fondo para algo más amplio. Un punto que queda claro en su escena poscréditos. Quizás, la más memorable, necesaria y significativa de DC desde las primeras películas de su franquicia en la pantalla grande.

La secuencia es, además, un homenaje a buena parte de los fans de los héroes llevados a la pantalla grande por Warner. Hay una evidente intención de reestructuración en los espacios de la saga superheroica y el primer paso acaba de darse. Uno que conlleva la promesa de que, en adelante, el estudio cambiará de sentido, forma y fórmula para narrar sus sagas más importantes.

Black Adam muestra un cambio en el universo extendido de DC

La corta escena ocurre después de los créditos medios. En ella, puede verse la ciudad de Kahndaq, todavía con huellas de los destrozos de los eventos narrados en la película. La cámara sigue a un dron que vuela hasta el lugar en que Black Adam (Dwayne Johnson) se encuentra de pie.

El artefacto flota frente a él y proyecta una imagen. Se trata de Amada Waller (Viola Davis), que, durante la película, trató de contener una amenaza metahumana, aunque sin lograrlo del todo. En esta ocasión reconoce su incapacidad para hacerlo. Además, agrega, en una especie de reconocimiento al poder de Black Adam, que el antihéroe “tiene su atención”.

Black Adam, sin embargo, no parece impresionado ni por las palabras de Waller ni por su complacencia. En lugar de eso, escucha impasible mientras la cabeza visible de la Task Force X le explica que, de ahora en adelante, Kahndaq será su celda. Que, de poner un pie fuera de los límites de la ciudad, será “detenido por la fuerza”. Black Adam no parece especialmente preocupado por la amenaza de la funcionaria y le recuerda que “no hay nadie en este planeta” que pueda detenerle.

La sorprendente aparición de la escena poscréditos

Waller no se deja amilanar y anuncia que tendrá que pedir algunos favores a “varios amigos que no son de este mundo” para contener la amenaza, de haberla. Se trata de toda una declaración de intenciones que no pasa desapercibida para Black Adam. Este último termina por hacer estallar el dron y se queda de pie, sin dejarse amilanar por la insinuación de un héroe capaz de hacerle frente. Es entonces cuando emerge una figura en medio del polvo de la reciente explosión. Se trata de Superman (encarnado por Henry Cavill), que camina hacia Black Adam con una actitud sosegada y casi amable.

“Ha pasado un tiempo desde que alguien puso al mundo tan nervioso”, dice entonces. Lo que, por supuesto, es un anuncio concreto. El último hijo de Krypton regresa al universo cinematográfico extendido de DC y lo hace con el mismo aspecto de Man of Steel. En otras palabras, con el traje azul y el símbolo rojo en el pecho. Para reforzar la sorprendente presencia del superhéroe, pueden escucharse las inconfundibles notas del tema de John Williams que acompañan al personaje desde 1978.

Por último, se acerca en actitud relajada al miembro más reciente de la saga de Warner. “Black Adam, debemos hablar”. El antihéroe convertido en protector de Kahndaq sonríe sin retroceder, pero tampoco colérico por la presencia del visitante. Toda una muestra de su evolución a lo largo del argumento que acaba de culminar.

El regreso de Superman a DC

Durante esta semana, The Hollywood Reporter publicó un amplio reportaje en el que informó sobre el regreso de Cavill como Superman a DC. Por lo que la escena poscréditos de Black Adam parece ser la confirmación definitiva de la información. Aunque el héroe de Metrópolis nunca ha estado del todo excluido de la franquicia de la editorial en el cine, la pregunta de si Cavill volvería era recurrente.

La secuencia extra de Black Adam cierra un largo ciclo irregular en la franquicia cinematográfica. Con la noticia de una virtual secuela de Man Of Steel, además de nuevas historias sobre Batman y Wonder Woman, DC atraviesa una asombrosa recuperación. Una que comienza, por curioso que parezca, con la película en solitario de uno de sus villanos clásicos. Un paso singular pero de considerable valor simbólico para el largo recorrido de Superman en la última década.