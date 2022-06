Después de los preocupantes altibajos que ha sufrido la segunda parte de la séptima temporada de Fear the Walking Dead (desde 2015), empezando con “Mourning Cloak” (7x10) y por contraste con lo digna que había resultado la primera, uno ya no sabe qué esperar de lo que viene a continuación. Y se anima sin la renuncia a una actitud prudencial en el momento que ve sucederse una secuencia tras otra durante “Gone” (7x16) y no advierte fallos narrativos de envergadura.

La escena inicial plantea un misterio sobre un personaje de identidad desconocida, con planos subjetivos como los del interior de una máscara a partir de “Cindy Hawkins” (7x03) por la hecatombe radiactiva, obra del lunático Teddy Maddox de John Glover entre “USS Pennsylvania” (6x15) y “The Beginning” (6x16). El problema es que hace meses que la AMC anunció que alguien regresaría, sí, de entre los muertos a Fear the Walking Dead, lo que sabotea más que la expectación.

Por otro lado, decidirse por otro episodio con el Morgan Jones de Lennie James a pie en busca de sustento y encontrándose con nuevos supervivientes más o menos hostiles según cada caso, parecido a “What’s Your Story?” (4x01) o “The End Is the Beginning” (6x01), constituye una fórmula bastante agradecida. Y varios giros se suceden en pocos minutos. El más grande, claro, el reencuentro ya no sorpresivo con la Madison Clark de Kim Dickens, ausente desde “No One’s Gone” (4x08).

Nos presentan a unos villanos que, por su pinta, nos traen a la memoria a Jonathan Crane, el Espantapájaros de los cómics sobre Batman, con Cillian Murphy en su encarnación más famosa, la de la trilogía de Christopher Nolan (2005-2012). Y la clase de agresiones que han ideado, con las personas enterradas en la arena hasta el cuello mismo, solo pueden devolver a la mente de los pobres espectadores que la hayan sufrido la película Motel del infierno (1980), un horror.

Pero no se trata de los únicos antagonistas que nos deja este capítulo de Fear the Walking Dead, y parece que Madison Clark no se halla ahora entre los personajes positivos debido a su conducta reprochable, de bastante interés dramático por la novedad que supone en este apocalipsis zombi y la intriga que nos produce. Sin embargo, que Morgan Jones no llegase a conocerla por la etapa en que se topa con su hija, la Alicia Clark de Alycia Debnam-Carey, y los demás, favorece a “Gone”.

El enfrentamiento entre los dos, los malabares con lo que él le podría contar acerca del Nick Clark de Frank Dillane, que murió en el último tramo de “Good Out Here” (4x03), y su hermana, que lucha contra la infección zombi y ha perdido medio brazo, y las discusiones sobre la inmoralidad del secuestro de niños enriquecen este relato y lo colocan muy por encima de los que acaban el de la villanía de Victor Strand, interpretado por Colman Domingo. Y qué satisfacción nos provoca.

Las distintas motivaciones opuestas dan mucho juego, originan los volantazos del vigésimo guion escrito con mucha mayor lucidez por Andrew Chambliss y Ian Goldberg, los propios showrunners, desde “What’s Your Story?”, elevan la tensión y garantizan que permanezcamos atentos. Con la ayuda de Sharat Raju, claro, quien ya había dirigido tres episodios de The Walking Dead (desde 2010) a partir de “What We Become” (10x13), cuatro del primer spin-off de AMC desde “Blackjack” (4x13) y uno del segundo (2020-2021), el titulado “The Tyger and the Lamb” (1x03).

Además, hay una emotividad sincera y bien construida en escenas determinadas de “Gone”, lejos de la indiferencia triste que nos provocan los intentos fallidos y tan machacones de “Amina” (7x15). Y montajes paralelos que nos imbuyen en el drama maternal de Madison Clark y le hacen justicia, con vistosos flashbacks a cámara lenta. Luego, la forja de vínculos encantadores y un viraje terrible que nos descerrajan son la guinda para que queramos ver lo que venga de Fear the Walking Dead.