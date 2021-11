El vivo montaje de la secuencia inicial en el capítulo “Cindy Hawkins” (7x03) de Fear the Walking Dead (Robert Kirkman y Dave Erickson, desde 2015), que nos proporciona la oportunidad de saber lo que ha sido de June (Jenna Elfman) y John Dorie Sr. (Keith Carradine) tras la catástrofe nuclear, nos trae a la memoria los primeros y alucinantes compases de la segunda temporada de Lost (J. J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber, 2004-2010).

Su particular rutina insistente es casi como un trasunto de lo que le ocurre a Phil Connors (Bill Murray) durante Atrapado en el tiempo (Harold Ramis, 1993), y el suceso no imprevisto ─por las pistas─ con el que se rompe nos conduce a un descubrimiento desagradable y este sí inesperado que sirve de explicación a un par de cabos sueltos sobre el difunto lunático de Teddy Maddox (John Glover).

De tal modo cuidan la narración de esta serie zombi los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg (Érase una vez) desde que la asumieron a partir de “What’s Your Story?” (4x01) y el crossover con The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010) a través del personaje de Morgan Jones (Lennie James), que se ampliaría luego con Dwaight (Austin Amelio) y Sherry (Christine Evangelista) tras “Humbug’s Gulch” (5x03) y “End of the Line” (5x16); y uno se lo agradece de veras.

Atando cabos sueltos en ‘Fear the Walking Dead’

AMC

Por supuesto, el equipo de Fear the Walking Dead es grande, conque el agradecimiento debe hacerse extensivo al director de “Cindy Hawkins”, el californiano Ron Underwood, un fichaje sorprendente. Su carrera detrás de las cámaras incluye los largometrajes Temblores (1990), Cowboys de ciudad (1991), Corazones y almas (1993), Sin palabras (1994), Mi gran amigo Joe (1998) y Pluto Nash (2002).

Y después, por algún motivo, decidió pasarse a la pequeña pantalla con series como Monk (Andy Breckman, 2002-2009), Anatomía de Grey (Shonda Rhimes, desde 2005), Castle (Andrew W. Marlowe, 2009-2016), Agentes de SHIELD (Maurissa Tancharoen, Joss y Jed Whedon, 2013-2019) o The Good Fight (Michelle King, Robert King y Phil Alden Robinson, desde 2017).

No podemos olvidarnos, por otra parte, de los guionistas Nick Bernardone y Jacob Pinion. El uno ya se había encargado del libreto de los episodios “Leave What You Don’t” (5x13), “Things Left to Do” (6x09) y “USS Pennsylvania” (6x15), y de los dieciséis de The Walking Dead: Red Machete (Avi Youabian, 2017-2018), además de dos para Unbreakable Kimmy Schmidt (Tina Fey y Robert Carlock, 2015-2019), por ejemplo.

El otro solo había escrito también en solitario “Damage from the Inside” (6x07), los seis de Fear the Walking Dead: The Althea Tapes (Jeremi Mattern y David Barrett, 2019) y nada más de relevancia fuera de la franquicia zombi. Y juntos, “J. D.” (6x13). Precisamente aquel episodio en el que nos presentan a John Dorie Sr., a cuya obsesión está dedicado el último, lo que permite desarrollar en mayor medida al personaje, ofrecerle un cierre satisfactorio a su trabajo y que el par de cabos sueltos resulten importantes aquí.

El mimo narrativo, la intriga y el espíritu del ‘western’

AMC

La trama de “Cindy Hawkins” se complica con lo que podría considerarse elementos de género sobrenatural. Pero Andrew Chambliss e Ian Goldberg tienen muy claro que, al margen del virus zombi, Fear the Walking Dead es una ficción realista y la fantasía fantasmagórica no cabe en sus capítulos. Así que, al igual que con lo onírico de “In Dreams” (6x12), las explicaciones razonables se imponen y, de nuevo, tirando de indicios que ya nos habían dejado en escenas anteriores. Otra muestra de rigor y de mimo narrativo.

Además, con una intervención antipática de por medio, en un entorno tan reducido, lo que provoca el estado de John Dorie Sr. y la coherencia de su comportamiento por el enigma pendiente de resolución, Ron Underwood, Nick Bernardone y Jacob Pinion consiguen que este episodio sea bastante intrigante. Y los planos subjetivos desde el interior de una máscara, que eliminan la visión periférica como si el personaje llevase antojeras caballunas, lo favorecen.

Después del tenso clímax, en el que las habilidades de los Dorie vuelven a darnos gusto, “Cindy Hawkins” regresa al conflicto principal de esta temporada de Fear the Walking Dead, derivado de “USS Pennsylvania” sobre todo. Y lo que enfrenta a Morgan Jones y a Victor Strand (Colman Domingo) se está tratando con el mismo espíritu del western que Andrew Chambliss e Ian Goldberg habían trabajado antes contra la pérfida Virginia (Colby Minifie). Y no hay duda de que queremos más.