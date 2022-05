El británico Christopher Nolan (n. 1970) es uno de esos directores de cine con una legión de seguidores incondicionales para defenderle a capa y espada y que, en cualquier caso, despiertan interés entre la cinefilia en cada ocasión que preparan un largometraje nuevo. Al margen de la calidad de su llamativa obra, ha logrado que su estatus le permita, por ejemplo, codearse, con Steven Spielberg y los de su nivel.

Hermano de Jonathan Nolan, artífice de la fascinante serie Westworld (desde 2016) y con el que comenzó su andadura en el séptimo arte y sigue colaborando a veces por sus guiones, desde los de El truco final (El prestigio) y El caballero oscuro hasta los de La leyenda renace e Interstellar, ha logrado que la crítica valore cada una de sus propuestas cinematográficas y ser el octavo realizador más taquillero de todos.

Sin embargo, los premios más relevantes se le resisten. Ha conseguido cinco nominaciones a los Oscar, gracias a Memento, Origen y Dunkerque; cuatro a los Globos de Oro por los mismos filmes y otras cinco a los BAFTA por las dos últimas. A causa de la primera, le galardonaron en el Festival de Sundance y en el de Sitges, y optó sorprendentemente al Goya a la mejor película europea con El caballero oscuro.

La opinión de la crítica especializada sobre la obra como director de Christopher Nolan

Los números que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes en cuanto a las películas de Christopher Nolan, ordenándolas de mejor a peor:

Dunkerque (2017): nota media de 8,7 sobre 10 en 467 críticas. El caballero oscuro (2008): media de 8,6 en 346 críticas. Memento (2000): media de 8,3 en 179 críticas. Origen (2000): media de 8,1 en 360 críticas. El caballero oscuro: La leyenda renace (2012): media de 8 en 373 críticas. Insomnio (2002): media de 7,7 en 199 críticas. Batman Begins (2005): media de 7,7 en 288 críticas. Following (1998): media de 7,1 en 32 críticas. El truco final (El prestigio) (2006): media de 7,1 en 202 críticas. Interstellar (2014): media de 7,1 en 369 críticas. Tenet (2020): media de 6,9 en 365 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Acudimos de nuevo a Rotten Tomatoes, pero en esta ocasión para el primer ranking de los filmes de Christopher Nolan según las votaciones de sus usuarios:

Memento: nota media de 4,4 sobre 5 con más de 250.ooo votos. El caballero oscuro: media de 4,4 con más de 250.000 votos. Origen: media de 4,4 con más de 250.000 votos. El caballero oscuro: La leyenda renace: media de 4,4 con más de 250.000 votos. Batman Begins: media de 4,3 con más de 250.000 votos. El truco final (El prestigio): media de 4,3 con más de 250.000 votos. Interstellar: media de 4,2 con más de 100.000 votos. Dunkerque: media de 4 con más de 50.000 votos. Tenet: media de 4 con más de 5.000 votos. Following: media de 3,9 con más de 10.000 votos. Insomnio: media de 3,7 con más de 100.000 votos.

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda también IMDb sobre la opinión del público:

El caballero oscuro: nota media de 9 sobre 10 con 2.549.165 votos. Origen: media de 8,8 con 2.264.406 votos. Interstellar: media de 8,6 con 1.724.158 votos. El truco final (El prestigio): media de 8,5 con 1.291.339 votos. El caballero oscuro: La leyenda renace: media de 8,4 con 1.648.876 votos. Memento: media de 8,4 con 1.205.287 votos. Batman Begins: media de 8,2 con 1.423.840 votos. Dunkerque: media de 7,8 con 630.524 votos. Following: media de 7,5 con 92.172 votos. Tenet: media de 7,3 con 465.486 votos. Insomnio: media de 7,2 con 290.618 votos.

La opinión de los cinéfilos de FilmAffinity

Y, para terminar, aquí tenemos la información que nos ofrece FilmAffinity sobre Christopher Nolan:

El caballero oscuro: nota media de 8,1 sobre 10 con 152.362 votos. Origen: media de 8 con 155.254 votos. Interstellar: media de 7,9 con 99.141 votos. Memento: media de 7,9 con 145.916 votos. El caballero oscuro: La leyenda renace: media de 7,5 con 98.394 votos. El truco final (El prestigio): media de 7,4 con 94.996 votos. Batman Begins: media de 7,4 con 108.413 votos. Following: media de 7,2 con 11.532 votos. Dunkerque: media de 7 con 52.547 votos. Insomnio: media de 6,5 con 33.521 votos. Tenet: media de 6,3 con 30.639 votos.

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Christopher Nolan

Lo más probable es que a no pocas personas les asombre saber que, para la crítica profesional, la mejor película de Christopher Nolan no es El caballero oscuro, sino Dunkerque. La primera, no obstante, sí ha sido elegida por los cinéfilos de IMDb y FilmAffinity como lo más destacado del cineasta londinense. Pero, en opinión de los de Rotten Tomatoes, habría que escoger Memento.

Por otra parte, hemos visto que su filme menos apreciado, que no penoso ni insustancial según los números tan respetables que se manejan en las tres plataformas sobre cine, es Tenet para los críticos especializados. Mientras que, desde la perspectiva de los espectadores, se da la coincidencia de que en las tres páginas web apuntan a Insomnio.