A pesar de ser uno de los servicios por suscripción menos conocidos en Latinoamérica, Apple TV+ es uno de los que ofrece opciones más variadas. Su catálogo contiene películas y series originales, todas con un alto estándar de calidad. En específico, con un cuidadoso apartado en guiones y adaptaciones literarias, que le hacen destacar entre el numeroso repertorio con el que debe competir.

Desde su debut el 1 de noviembre de 2019, la plataforma ha dedicado esfuerzos e inversión en contenido que se ha convertido en de los mejores valorados. Lo que le convierte en toda una curiosidad en la llamada guerra de los medios online. Eso, a pesar de no tener un número de suscriptores que pueda competir con gigantes como Netflix.

De su interés en la ciencia ficción, temática en la que ya marca un hito, a su cuidadoso apartado cinematográfico original. Uno que incluye financiar el más reciente proyecto de Martin Scorsese. Apple TV+ dejó un lado la posibilidad de rodar contenido a gran escala, para enfocar sus recursos en una mejor experiencia para el suscriptor. Te dejamos las opciones que puedes encontrar en la plataforma y que te permitirá, sacar el mayor provecho de sus recursos. Toda una sorpresa en la larga lista de servicios, que pueden resultar una decepción.

Suspense y Drama en Apple TV+

Truth Be Told

Protagonizada por Octavia Spencer, la historia de una podcaster en busca de resolver crímenes, fue una de las primeras en estrenarse en la plataforma. También, un procedimental clásico que toma los tópicos del género policiaco y la combina con el interés colectivo por la justicia.

El resultado es una serie que profundiza en temas como el racismo, el sexismo y los problemas del sistema legal norteamericano. Más allá de las cortes o de las investigaciones en comisarias, el guion se concentra en cómo reacciona el ciudadano común ante crímenes no resueltos.

Con tres temporadas completas, el capítulo final es un homenaje sincero a los ciudadanos en busca de la verdad. Esta última, convertida en una virtud comunitaria y que se equipara a la creencia que toda sociedad puede mejorar. El mayor mensaje que la premisa deja a su paso.

The Shrink Next Door

A pesar de que utiliza el humor, lo que cuenta la producción está más cerca del suspenso que de cualquier otro género. La historia de la manipulación que el doctor Herschkopf (Paul Rudd) ejerció sobre su paciente Marty Markowitz (Will Ferrer) es escalofriante.

No solamente, por mostrar el límite — y el riesgo que se corre al cruzarlo — entre la escucha terapéutica y la coerción. A la vez, por dejar claro que cuando algo semejante sucede, las consecuencias pueden ser imprevisibles e incluso, criminales.

La miniserie, basada en el podcast del mismo nombre de Joe Nocera que detalla el suceso real, profundiza solo en uno de los casos analizados por el periodista. Lo que deja la puerta abierta a una reflexión acerca de otros semejantes todavía desconocidos perpetrados por el personaje principal.

Teherán

Una de las historias más políticas del catálogo de Apple TV+, relata la lucha moral de una agente del Mossad (Niv Sultan) que debe analizar sus lealtades. Todo, en el escenario de su natal Irán, a la que visita en medio de una misión. La premisa es en apariencia simple: descubrir cuál es el peso de la nacionalidad y el origen étnico, en decisiones éticas.

Pero, a medida que los capítulos avanzan, las implicaciones de lo anterior se vuelven más emocionales que intelectuales. Lo que pondrá a su personaje central, en el dilema de escoger entre quienes ama y los que obedece. Mucho más introspectiva de lo que podría suponerse, el guion explora con cuidado que es lo más valioso en una situación muy cercana a la violencia.

The Morning Show

Con una tercera temporada recién estrenada, la producción protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon sube la apuesta su cínica visión sobre el mundo del entretenimiento. En especial, al hacerse más actual y mucho más profunda, al analizar los enfrentamientos por poder, las desigualdades de género y la discriminación en el ámbito de la pantalla pequeña.

Pero el argumento sigue siendo una colección de buenas decisiones. Entre ellas, la de mantener a la trama conectada con el rápido mundo de las noticias y la información. De modo que si su segunda entrega se exploró un poco acerca los estragos de la pandemia en la jerarquía y la construcción de un espectáculo en vivo, la segunda se atreve a más. Lo que incluye, analizar todo lo concerniente a la guerra de Ucrania, el amarillismo y la influencia de la desinformación.

Lecciones de química

Brie Larson deja por un momento el uniforme de la Capitana Marvel, para enfocar su energía en una historia que combina la ciencia y las luchas éticas. Basada en el libro del mismo nombre de la autora Bonnie Garmus, la serie no solamente es un enfoque fresco acerca el poder y la lucha femenina por el reconocimiento científico. También, una exploración conmovedora acerca del largo trayecto que mujeres talentosas en el área de la ciencia tuvieron que recorrer para obtener el éxito.

En plena década de los años cincuenta, Elizabeth Zott (Larson) solo desea dedicar su vida a las investigaciones en laboratorio. Pero se encontrará con la barrera de la discriminación y el prejuicio. Por lo que cuando acepta ser el rostro de una producción televisiva sobre cocina, tomará una decisión que sacudirá sus creencias y la de sus espectadores para siempre.

La vida de Michael J. Fox

De ser un niño con el sueño de ser actor en Canadá a protagonizar una trilogía cinematográfica clásica, para luego sufrir de una enfermedad incurable. El trayecto de Michael J. Fox por el mundo del espectáculo no ha sido sencillo, mucho menos, predecible.

Parte de ese recorrido sorprendente se plasma en este documental que muestra, más allá de las anécdotas de una vida plena, el legado del artista. Su fuerza y tenacidad, para, por último, enfocarse en su lucha diaria contra un cuadro médico debilitante con el que lidia con buen humor, esperanza y amor.

El mejor terror en Apple TV+

Servant

Si eres seguidor del trabajo del director M. Night Shyamalan, su producción para Apple TV+ es tu opción ideal. Lo que comienza como una tragedia que destrozará a una familia, se convertirá en un hecho sobrenatural que el guion no explica demasiado. Lo que permite a la historia desarrollarse a lo largo de cuatro temporadas en la que jamás revela sus secretos.

De hecho, para enfrentarse a la serie, solo hay que saber tres cosas. El bebé Jericó murió y después regresó a la vida, por algún motivo inexplicable. Leanne (Nell Tiger Free), su nana, es la única que sabe qué ha ocurrido. Pero lo más importante, la casa que habita el matrimonio Turner y su hijo, es el escenario para un conflicto retorcido que, bien podría incluso, involucrar la destrucción del mundo.

Con cuatro entregas — de las cuales, la primera es la mejor — la serie tiene un final abierto, muy propio de Shyamalan. Pero, lo más resaltante, continúa siendo su manejo de la fe y el miedo. Una contradicción que sostiene la mayor parte de la historia.

The Changeling: sombras de Nueva York

Con tres capítulos estrenados — de ocho — la serie basada en el libro del mismo nombre de Victor LaValle, comienza con una historia de amor. Apollo (Lakeith Stanfield) y Emma (Clark Backo) parecen perfectos el uno para el otro.

Hasta que la llegada de su primer bebé, pone a prueba la cordura de ella y la paciencia de él. Lo que termina por desencadenar una tragedia que llevará a Apollo a descubrir un estrato sobrenatural que nunca sospechó.

Con la misma trama no lineal del libro, los primeros tres episodios apelan al horror folclórico, la magia y las leyendas sobre brujas. Pero es el amor de un padre por su hijo, lo que sostiene esta narración, que tiene tintes de un cuento de hadas, que se vuelve aterrador.

La historia de Lisey

La adaptación de uno de los libros más personales de Stephen King, se aleja de los terrenos filosóficos del original, para explorar en lo paranormal. En especial, en la existencia de una dimensión de la realidad que permite a los artistas entrar en contacto con su parte más creativa.

Pero nada en la magia — al menos, como la plantea el escritor — es gratis, de modo que tendrá que dar parte de sí mismo en un trato Faustino. Algo que solo descubrirá su esposa (Julianne Moore) una vez que sea imposible dar marcha atrás.

El poltergeist de Enfield

Durante más de tres años, la familia Hodgson de Londres fue asediada por una entidad invisible que atacaba, en especial, a la hija pequeña, Janet. Por lo que el resto de los miembros, dedicaron esfuerzos en protegerla. Parte de eso, incluyó avisar a las autoridades y lograr atención mediática. Para el final de la circunstancia, la controversia fue inevitable. ¿Ocurrió realmente un suceso paranormal que pudo ser grabado en cinta de audio y video?

Este documental en cuatro partes trata de responder la pregunta. Como novedad, añade al argumento las cintas originales, que permiten escuchar — y en algunos casos ver — el suceso en toda su violencia. Pero la producción es lo suficientemente inteligente para no dar respuestas directas. Eso se lo deja al público.

La mejor comedia en Apple TV+

Ted Lasso

La serie más optimista y entrañable del catálogo de Apple TV+, es, quizás, también la mejor. La historia de un equipo de perdedores que aprenden que para triunfar, ganar en el campo solo es parte del camino, cerró con una tercera entrega que no dejó cabo suelto.

Eso, a pesar de ser mucho más irregular y narrada con menos tino que las anteriores. Pero con todo, el entrenador Lasso (Jason Sudeikis) demostró que la buena voluntad, obra milagros y en especial, es capaz de prodigios más allá de ganar partidos reñidos.

Flora and Son

No es una serie, pero merecía ser una. Al menos, en su perspectiva amable acerca de la desesperanza y cómo superarla a fuerza de tesón. Flora (Eve Hewson) tiene un pasado complicado, un presente lleno de responsabilidades y un hijo que cuidar. Pero cuando encuentre una guitarra — y recuerde el poder que la música tiene sobre ella — todo se volverá claro, en medio de una vida agitada.

Esta enésima versión del arte que puede sanar, es una comedia que no se toma en serio. Lo que sí explora, es el hecho de la fe en las capacidades, los grandes proyectos y se hace preguntas esenciales sobre el éxito. La cinta ideal para una tarde que necesita algunas carcajadas bien intencionadas.

Platónico

Sylvia (Rose Byrne) y Will (Seth Rogen), ya son adultos y no creen en el amor. Pero, al parecer, estarían dispuestos a darle una oportunidad al sentimiento más humano de todos, en las condiciones adecuadas. Y esas son, por supuesto, una vieja y cálida amistad como la que comparten. Ahora bien, el problema radica en que se conocen demasiado como para que un experimento así, no impliqué explorar el pasado y todo lo que los une.

Con un elenco lleno de una química encantadora, la serie tiene la capacidad de conmover, pero también recordar, que el amor se basa en reír por lo mismo. El mensaje más curioso — y adorable — de una producción que se sostiene en las actuaciones y en especial, en su capacidad de ser interesante sin exigir demasiado al espectador.

Ciencia ficción en Apple TV+

Fundación

Esta versión libre de la saga del mismo nombre de Isaac Asimov, sabe que no puede abarcar la historia que se extiende por dieciséis libros. De modo que rinde tributo a su espíritu a través de una historia que incorpora la psicohistoria y al personaje de Hari Seldon (Jared Harris) como norte moral.

El resultado es un recorrido a través de siglos que incluye la caída del Imperio intergaláctico y la búsqueda de un nuevo orden político. Poco a poco, el sentido del tiempo y la humanidad del escritor ruso, se hace presente como centro de la historia. En específico, al analizar la responsabilidad de las decisiones del poder en el porvenir. Un punto que ha sido de especial interés en su recién estrenada segunda temporada.

Silo

Juliette (Rebecca Ferguson) no conoce otra cosa que el Silo, la enorme construcción cilíndrica que alberga, bajo tierra, a los últimos sobrevivientes de la humanidad. Pero eso no impide que se haga preguntas sobre su naturaleza y en especial, la de los misteriosos Fundadores, responsables de construir la edificación. Cuando sea obvio que esas preguntas le llevarán a descubrir un engaño sostenido por los líderes que conoce, su vida estará en peligro.

La serie basada en la trilogía de Hugh Howey, acaba de terminar su primera temporada, que lleva a la pantalla pequeña el libro inicial, Desolación. Los dos siguientes exploran lo que ocurre cuando el misterio bajo tierra se descubra y las consecuencias que traerá para los pocos seres humanos vivos. Un relato que también llegará al servicio de ssucripción. Según Rebecca Ferguson, que también produce, la segunda entrega comenzó a filmarse antes de la huelga de guionistas y actores. La describió como más violenta y sangrienta que su predecesora. Toda una declaración de intenciones sobre cómo evolucionará la premisa en sus nuevos capítulos.

See

Con tres temporadas completas, la recién finalizada serie cuenta un futuro distópico en la que la capacidad de ver es un privilegio. Lo que convierte a los últimos seres humanos, en criaturas ciegas que deben luchar por sobrevivir. La producción, con Jason Momoa en la cabeza, se estrenó al mismo tiempo de la llegada de Apple TV+ a las plataformas. Por lo que su final, es un tipo de cierre simbólico a una etapa del servicio.

Llena de acción y con un guion que vincula la magia con el liderazgo, la temporada final es la mejor de la historia. No solo por concluir de manera satisfactoria el relato, sino por mostrar la evolución de sus personajes. En específico, la de Baba Voss (Jason Momoa), que logró desmarcarse de los héroes de acción corrientes, para convertirse en un líder espiritual.

Invasión

Si la primera temporada fue criticada por la lentitud de su argumento, la segunda aprendió la lección, para convertirse en una de las mejores series del género del año. Con un guion capaz de abarcar desde la acción hasta la tragedia, sin dejar a un lado los detalles de la violenta invasión alienígena, centro de la historia, la producción muestra esta vez lo mejor de sí. Mucho más, cuando el relato no olvida lo que distinguió a su premisa en su estreno. La mirada cuidadosa en sus personajes, circunstancias y sufrimientos.

No obstante, ahora el escenario es mucho más grande y retador, lo que convierte a los nuevos capítulos en partes de una propuesta mayor. Con una historia poderosa y a la vez, un despliegue de efectos especiales de alta factura, Invasión es la opción ideal para los amantes de la ciencia ficción.

