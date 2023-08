Buena parte del catálogo de Apple TV+ está dedicado a la ciencia ficción. Desde la distopía, en la que la popular Silo sorprendió este año, hasta la adaptación de Fundación, de Isaac Asimov. La plataforma ha dedicado los últimos años a reinventar el género. Algo que intenta también con la segunda temporada de Invasión, una historia sobre un ataque alienígena contada desde experiencias privadas.

No es un argumento original. Señales (2002), de M. Night Shyamalan, y en menor medida La llegada (2016), de Denis Villeneuve, abordan el mismo tema. Ambas narran lo ocurrido durante el primer contacto con otros mundos a través de los miedos y dolores de sus protagonistas. Sin embargo, en Invasión no está muy clara la magnitud del ataque. Durante su entrega inicial, la serie esperó dos capítulos para mostrar por primera vez a las criaturas del espacio exterior. Lo que provocó que se acusara a la producción de lenta y tediosa.

Para su segunda entrega, los guionistas Simon Kinberg, David Weil y Andrew Baldwin parecen haber escuchado las críticas. La trama es mucho más rápida y comienza sin introducción alguna. Comienza narrando lo ocurrido meses después de la última escena cierre de la temporada anterior, que mostraba un súbito regreso de las criaturas que habían intentado arrasar nuestro planeta. Tras una breve tregua, el ataque parecía inminente. Y de hecho lo fue. La continuación de Invasión muestra los destrozos de un ataque total que redujo el mundo a pedazos.

Ver en Apple TV+ Invasión La serie de Apple TV+ profundiza en el tópico de la ciencia ficción con una invasión alienígena que nadie puede detener. Sin embargo, en lugar de mostrar grandes batallas con armas tecnológicamente avanzadas, se centra en sus personajes. Personas comunes atrapadas en una situación cuyo alcance y magnitud desconocen. La primera temporada mostró la llegada de las criaturas. Ahora, la serie profundiza en sus consecuencias. Con mayor ambición, más escenas de acción y un ritmo más rápido, la producción deja atrás su aire introspectivo y contemplativo. Aún así, sigue cometiendo algunos errores. ⭐⭐⭐ Puntuación: 3 de 5.

Pequeñas innovaciones que marcan la diferencia

No es sencillo contar un tópico de ciencia ficción tan recurrente. Invasión lo sabe y por eso dedica todos sus esfuerzos a innovar. En primer lugar, afirma que los diez episodios anteriores (estrenados en el 2021) fueron, en realidad, un prólogo. Una decisión arriesgada, pero que podría explicar el ritmo pausado de la producción que tanto se criticó. Esta vez, la trama se sucede como una narración de situaciones unidas entre sí por una sola idea: la muerte es inminente.

Los alienígenas —sin nombre y con forma de arácnidos— controlan buena parte del mundo. Las ciudades son inhabitables y solo hay algunas zonas seguras en las que sobreviven grupos de refugiados.

El guion de Invasión no hace resumen alguno, tampoco muestra nada de lo ocurrido con anterioridad. Lo que deja la sensación de que lo narrado tenía poca importancia. Sin embargo, en un inteligente giro, va descubriendo unos primeros detalles sobre las criaturas invasoras que resultan parte de lo contado previamente. Un giro que logra que la serie se convierta en una especie de ciclo que se autocompleta.

La historia de Invasión mejora

Gradualmente, los capítulos de Invasión completan las historias que se plantearon en la primera temporada, que en la segunda adquieren una importancia concreta. Mitsuki (Shioli Kutsuna), convertida en parte de la resistencia, descubre que hay una misión que solo ella puede llevar a cabo. Aneesha (Golshifteh Farahani), a la que la se mostró paranoica y preparada para el ataque en el final en la temporada anterior, huye con sus hijos. Al final, parece que todas sus precauciones eran necesarias.

En la segunda entrega de Invasión, los personajes son puntos que deben unirse para crear una resistencia que se plantea desde sus experiencias personales. Finalmente, lo que se relató previamente sostiene las decisiones que se tomarán en los siguientes diez capítulos. Aunque no es el argumento más imaginativo, sí muestra una clara evolución en la serie.

También, su apartado visual

Otro de los señalamientos insistentes contra la temporada anterior fue su pobre apartado visual. Invasión mejora en ese aspecto y muestra menos escenas creadas para ahorrar recursos. Esta vez, hay docenas de enfrentamientos contra las criaturas, diseñadas para parecer masas movedizas con patas tentaculares. Algunas son creaciones artesanales —lo que mejora las secuencias de luchas y batallas—, otras son solo sombras en la oscuridad.

A pesar de los problemas que arrastra, la serie es una gran opción para los amantes del género de invasiones y la supervivencia distópica. Invasión se esfuerza por que, a pesar del aumento de las situaciones y escenarios mostrados, sus personajes sigan siendo el centro de la trama.

Pero el recurso no es del todo hábil y termina por reducir el argumento a tres momentos muy específicos. Las escenas y apariciones de extraterrestres, la huida a las zonas protegidas y los monólogos introspectivos de supervivencia. La combinación de todo se hace predecible, pero la serie logra que el cambio en su argumento genere interés para seguir.

Invasión requiere paciencia, algo que no todos los suscriptores podrían tener con la historia. Pero la mejora en su guion y su apartado visual hacen que la experiencia valga la pena. La exploración del elemento humano en medio de naves, ataques y situaciones tensas no siempre es fácil. No obstante, la serie logra destacar con una sencillez que, sin duda, es su elemento más acertado.

