La fórmula de centrarse cada vez en un solo grupo de supervivientes del apocalipsis zombi desatado en las ficciones televisivas entre las que se encuentra Fear the Walking Dead (Robert Kirkman y Dave Erickson, desde 2015), para desarrollar su arco dramático y la estructura de los episodios con una mayor manga ancha está ya bien establecido, y nos agrada pese a que no veamos a todos los personajes más a menudo.

Esta dinámica, claro, se repite en “Breathe with Me” (7x04), capítulo dirigido por la estadounidense Tara Nicole Weyr, quien fue la encargada de dos anteriores, “The Code” (4x11) y “Skidmark” (5x04), aparte de tres para Mujeres desesperadas (Marc Cherry, 2004-2012) después de escalar desde la segunda y primera asistencia a los realizadores, cinco de Lucifer (Tom Kapinos, 2016-2021) o un par de The Good Doctor (David Shore, desde 2017).

La oportunidad de un personaje secundario

AMC

En esta ocasión, una de los secundarios a los que no se les da demasiado relieve narrativo al margen de sus comentarios ocurrentes tiene aquí la oportunidad de lucirse con un mayor protagonismo. Se trata de Sarah Rabinowitz, a la que interpreta Mo Collins precisamente desde el mencionado “The Code”, una actriz con veinticinco años de carrera a sus espaldas.

La hemos visto también como la asistente de vuelo en el episodio “The Getaway” (4x16) de Ally McBeal (David E. Kelley, 1997-2002), la Robin del capítulo “The Gift Piggy” (5x11) de Dame un respiro (Steven Levitan, 1997-2003) o Nancy Freymire en el episodio “Can I Come Up Now?” (4x04) de A dos metros bajo tierra (Alan Ball, 2001-2005),

Y encarnando a la Starla de Arrested Development (Mitchell Hurwitz, 2003-2019), Victoria en el capítulo “Turn the Page” (1x11) de Californication (Tom Kapinos, 2007-2014), la Denise del episodio “En Garde” (1x07) de Modern Family (Levitan y Christopher Lloyd, 2009-2020) o Joan Callamezzo en Parks and Recreation (Greg Daniels y Michael Schur, 2009-2015).

Para poner en palabras esta oportunidad de la Sarah Rabinowitz de Mo Collins en Fear the Walking Dead, han tirado de dos guionistas: Nazrin Choudhury (Damnation), que ha escrito además “Welcome to the Club” (6x02), “In Dreams” (6x12) y “USS Pennsylvania” (6x15), y David Johnson, al que únicamente se le conoce el libreto del capítulo “Demons” (3x11) de The Following (Kevin Williamson, 2013-2015).

El regreso del pasado de ‘Fear the Walking Dead’

AMC

Antes de una explicación sobre lo que ha ocurrido con Althea Szewczyk-Przygocki (Maggie Grace) y compañía, nos enseñan una imagen de una amenaza adicional. A continuación, después de los reencuentros, se insiste en la revelación triste de “Handle with Care” (6x10) sobre Daniel Salazar (Rubén Blades) para que no la olvidemos y por puro respeto narrativo.

Tras los títulos ilustrados de Fear the Walking Dead, el montaje de repetición que nos muestran con los esfuerzos de Sarah Rabinowitz, inevitablemente, nos trae a la memoria lo mismo sobre la rutina en el búnker de “Cindy Hawkins” (7x03). Después, una de las consecuencias de “The End Is the Beginning” (6x01), recuperada de forma imprevista pero muy razonable al final de “Six Hours” (7x02), comienza a influir en el argumento de esta séptima temporada.

Pero, por lo pronto, Josiah Laroux (Demetrius Grosse) no parece tener el carisma de su hermano gemelo Émile, en parte porque no han dedicado recursos para investir su personalidad, su conducta y sus objetivos con el mismo espíritu del western. Pero, por los detalles que nos suministran acerca de este ex guardabosques, nos da la sensación de que tampoco podrían hacerlo por sus evidentes diferencias morales. De lo contrario, la Sarah Rabinowitz de Mo Collins no intentaría razonar con él.

La conmovedora interpretación de Mo Collins

AMC

Tal sospecha se confirma más adelante, tras el enfrentamiento previsible, su infeliz resultado y una conversación no del todo bien llevada por Nazrin Choudhury y David Johnson que hace la volubilidad decisiva del personaje nuevo algo un poco inconsistente. Lo que no se puede decir, por otro lado, de la actual villanía en la que Andrew Chambliss e Ian Goldberg (Érase una vez), los showrunners de Fear the Walking Dead, han instalado a Victor Strand (Colman Domingo).

Por último, en los compases finales de la secuencia de cierre nos ocurre lo inesperado por estas circunstancias: logran conmovernos con la conexión personal que, en definitiva, han construido de un modo verosímil durante “Breathe with Me”. Y en gran medida se lo debemos al gran trabajo de Mo Collins y su particularísima gestualidad.