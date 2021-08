Igual que a uno de El escuadrón suicida (James Gunn, 2021), hay unos cuantos actores a los que hemos visto tanto en películas y series de Marvel como en las de DC. Por ejemplo, Halle Berry se puso en la piel de Ororo Munroe o Tormenta en cuatro filmes de X-Men, desde el primero hasta Días del futuro pasado (Bryan Singer, 2000, 2014), y en la de Patience Phillips, identidad civil de Catwoman (Pitof, 2004).

Por su parte, J. K. Simmons ha encarnado a J. Jonah Jameson en la trilogía original de Spider-Man (Sam Raimi, 2002-2007), en cinco series de animación entre 2012 y 2015 y en Lejos de casa y Sin camino a casa (Jon Watts, 2019, 2021); y a James Gordon en las dos versiones de La Liga de la Justicia (Joss Whedon, Zack Snyder, 2017, 2021). Y Joe Manganiello, a Flash Thompson en la primera y la última del Spider-Man de Raimi y a Slade Wilson o Deathstroke en el par de adaptaciones de La Liga de la Justicia.

Ben Affleck fue Matt Murdock, el protagonista de Daredevil (Steven Johnson, 2003), y Bruce Wayne en Batman v. Superman: El amanecer de la justicia, Escuadrón suicida (Snyder, David Ayer, 2016) y las dos La Liga de la Justicia. Y Ryan Reynolds interpretó a Hannibal King en Blade: Trinity (David S. Goyer, 2004), a Hal Jordan en Linterna Verde (Martin Campbell, 2011) y a Wade Wilson en Lobezno (Gavin Hood, 2009) y las dos películas de Deadpool (Tim Miller, David Leitch, 2016, 2018).

También Idris Elba ha trabajado en las películas de Marvel y DC

Chris Evans ha dado vida a Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer (Tim Story, 2005, 2007), a Jensen en Los perdedores (Sylvain White, 2010) y a Steve Rogers en once filmes marvelitas entre El Capitán América: El primer Vengador (Joe Johnston, 2011) y Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019). Y Josh Brolin encabezó Jonah Hex (Jimmy Hayward, 2010), y fue Thanos cuatro veces desde Guardianes de la Galaxia, Vol. 1 (James Gunn, 2014) hasta Endgame y Nathan Summers o Cable en Deadpool 2.

A Idris Elba le hemos tenido como Roque en Los perdedores, Moreau en Ghost Rider: Espíritu de Venganza, Heimdall en cinco ocasiones a partir de Thor (Mark Neveldine y Brian Taylor, Kenneth Branagh, 2011) y hasta Avengers: Infinity War (Hermanos Russo, 2018) y Robert DuBois o Bloodsport en El escuadrón suicida.

Tom Hardy se ha vestido de Bane en El caballero oscuro: La leyenda renace (Christopher Nolan, 2012) y de Eddie Brock en Venom (Ruben Fleischer, 2018) y Habrá matanza (Andy Serkis, 2021). Y Randall Park nos ha brindado a Stephen Shin en Aquaman y a Jimmy Woo en Ant-Man y la Avispa (Peyton Reed, 2018) y WandaVision (Jac Schaeffer, 2021).

David Dastmalchian: de ‘El caballero oscuro’ a ‘El escuadrón suicida’

Siete de los nueve actores mencionados más arriba son muy conocidos entre los cinéfilos; pero Joe Manganiello y Randall Park, de menor fama, se pueden dar la mano con David Dastmalchian, cuyo rol en El escuadrón suicida es el de Abner Krill o Polka-Dot Man, uno de los miembros reclutados por Amanda Waller (Viola Davis) para las misiones de la Task Force X.

Antes del mismo, asumió el de Thomas Schiff en El caballero oscuro (Nolan, 2012), un secuaz esquizofrénico de Joker (Heath Ledger) con una risa incontrolable. Después se ha transformado en el hacker Kurt para Ant-Man (Reed, 2015), Ant-Man y la Avispa y, con la voz, para What If…? (A. C. Bradley, desde 2021); y en Dwight Pollard, un admirador del demente Jerome Valeska (Cameron Monaghan), durante los capítulos “Mad City: Ghosts” (3x12) y “Mad City: Smile Like You Mean It” (3x13) de Gotham (Bruno Heller, 2014-2019).

David Dastmalchian también actuó como el mago asesino Abra Kadabra en el episodio que lleva su nombre (3x18) y en “Central City Strong” (7x04) de The Flash (Greg Berlanti, Geoff Johns y Andrew Kreisberg, desde 2014); y como el Hombre del Calendario en los dos largometrajes de animación de Batman: The Long Halloween (Chris Palmer, 2021). De modo que el Polka-Dot Man de El escuadrón suicida supone su quinto personaje en las adaptaciones de los cómics más exitosos sobre superhéroes.