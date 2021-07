Cada vez que el director estadounidense Zack Snyder (n. 1966) se dispone a estrenar una nueva película, genera oleadas de expectación en sus seguidores más fieles. E infinitas bromas sobre su insistente uso de la cámara hiperlenta entre los cinéfilos en general e incluso los analistas de cine: sí, esto es una confesión sincera.

No en vano, desde que decidió abandonar el rodaje de videoclips y meterse de lleno en las producciones de largos de la industria hollywoodiense, como Ridley Scott, David Fincher o Gore Verbinski antes que él, a partir del remake de Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978), casi no ha habido una propuesta suya, de entre las nueve que nos ha ofrecido hasta el momento, que no haya llamado la atención de los espectadores por un motivo u otro.

Pero consultemos los datos disponibles sobre lo que el público y los especialistas consideran de su obra.

La valoración de la crítica especializada

Universal

Este es el ranking de las mejores películas de Zack Snyder según la información del área de Rotten Tomatoes para los críticos:

El amanecer de los muertos (2004): nota media de 6,8 sobre 10 en 193 críticas. La Liga de la Justicia (2021): media de 6,7 en 294 críticas. Watchmen (2009): media de 6,4 en 312 críticas. El hombre de acero (2013): media de 6,2 en 338 críticas. El ejército de los muertos (2021): media de 6,1 en 267 críticas. 300 (2006): media de 6,1 en 236 críticas. Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes (2010): media de 5,7 en 133 críticas. Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia (2016): media de 5 en 432 críticas. Sucker Punch (2011): media de 4,2 en 220 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes sobre las pelis de Zack Snyder

La Liga de la Justicia: nota media de 4,7 sobre 5 con más de 25.000 votos. 300: media de 4,3 con más de 250.000 votos. El ejército de los muertos: media de 3,9 con más de 250 votos. El hombre de acero: media de 3,9 con más de 250.000 votos. El amanecer de los muertos: media de 3,8 con más de 250.000 votos. Watchmen: media de 3,7 con más de 250.000 votos. Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes: media de 3,6 con más de 50.000 votos. Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia: media de 3,5 con más de 100.000 votos. Sucker Punch: media de 3,1 con más de 50.000 votos.

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Warner Bros.

La Liga de la Justicia: nota media de 8,1 sobre 10 con 309.254 votos. 300: media de 7,6 con 748.486 votos. Watchmen: media de 7,6 con 519.149 votos. El amanecer de los muertos: media de 7,3 con 242.864 votos. El hombre de acero: media de 7 con 719.822 votos. Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes: media de 6,9 con 79.829 votos. Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia: media de 6,4 con 654.109 votos. Sucker Punch: media de 6 con 235.190 votos. El ejército de los muertos: media de 5,8 con 124.503 votos.

La opinión de los cinéfilos de Filmaffinity

300: nota media de 7,2 sobre 10 con 143.454 votos. La Liga de la Justicia: media de 7 con 11.139 votos. Watchmen: media de 6,8 con 76.280 votos. El amanecer de los muertos: media de 6,5 con 46.433 votos. Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes: media de 6,2 con 6.730 votos. El hombre de acero: media de 5,8 con 51.371 votos. Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia: media de 5,5 con 35.168 votos. Sucker Punch: media de 5,3 con 24.956 votos. El ejército de los muertos: media de 4,9 con 8.594 votos.

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Zack Snyder

Warner Bros.

Según la evaluación de la crítica profesional, lo mejorcito de Zack Snyder como cineasta es El amanecer de los muertos, el primer largometraje que realizó. Sin embargo, los espectadores que votan en la propia Rotten Tomatoes y en IMDb consideran que ese honor debería tenerlo La Liga de la Justicia que ha estrenado en 2021; mientras que los de Filmaffinity señalan 300 para lo mismo.

Por otro lado, los analistas y los cinéfilos de Rotten Tomatoes apuntan a Sucker Punch como lo peor del director estadounidense; y los usuarios de IMDb y Filmaffinity, a El ejército de los muertos, paradójicamente, lanzada poco después de La Liga de la Justicia.