Desde que The Wire y Los Soprano cambiaron el mundo de las series, el formato no ha hecho más que madurar. De ser una opción secundaria, han pasado a convertirse en una forma de entretenimiento de calidad. Durante la última década, el formato episódico brindó la oportunidad de contar grandes historias a través de una perspectiva distinta y profundizar en personajes que ahora son icónicos en la cultura popular. Las series del 2023 son, tal vez, las que mejor reflejan estos avances.

Además, las plataformas streaming han conseguido llevar el ya popular formato a un nuevo tipo de público. Sin restricciones de censura o tiempo y con presupuestos mucho más grandes, las series se han convertido en el principal elemento de los catálogos online. Lo que incluye experimentos visuales y de guion impensables en otros medios. Algo que repercute en toda una nueva generación de grandes historias a la disposición de una mayor audiencia.

Te dejamos cinco series estrenadas en el 2023 que puedes ver ahora mismo en Star+. Desde nuevas temporadas de las mejores producciones clásicas, hasta estrenos inéditos de calidad. La producción contemporánea de series permite que haya opciones para una gran variedad de gustos y sensibilidades.

The Bear, la exitosa serie estrena su segunda temporada en el 2023

Tras el suicidio de su hermano, Carmy (Jeremy Allen White) heredó el restaurante en quiebra de su familia en Chicago. Lo que obligó al chef a dejar la alta cocina para preparar sandwiches de carne. La primera temporada de The Bear sorprendió por un argumento, en apariencia simple, que exploraba el duelo a través de la cocina. También, por su calidad visual y un guion sencillo que lograba dotar a todos los actos comunes de un significado emocional.

Su segunda temporada no cambia demasiado el trasfondo de la serie. Estrenada en 2023, profundiza en lo que sucede en The Original Beef of Chicagoland y su crecimiento. Carmy, ahora decidido a tener ganancias, intentará que el menú sea más ambicioso y mejor. Lo que llevará a sus aprendices y ayudantes a nuevas experiencias.

Permitiendo que la producción profundice en su universo a través de un viaje a Holanda, un menú experimental y una mayor atención a las historias de sus protagonistas. Algo que sucede sin perder la calidad de un guion alabado por la crítica. Puedes disfrutar de los nuevos capítulos de la reciente serie a partir del 23 agosto en Star+.

Solo asesinatos en el edificio llega con su tercera temporada

Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Serena Gomez) viven en el mismo edificio y comparten una obsesión por el True Crime. Pero lo que parece un pasatiempo, se volverá más peligroso cuando uno de sus vecinos resulte asesinado. El trío decidirá unir fuerzas para descubrir al culpable, además de grabar un podcast contando la historia.

La popular comedia culminó una primera temporada que sorprendió por su entretenido argumento, que mezcló la comedia con un misterio retorcido. Su segunda entrega se centró en sus personajes mientras intentaban resolver el caso. Lo que mejoró la narración y su criticada colección de pistas falsas.

La tercera entrega de la serie, estrenada en el 2023, regresa a los escenarios conocidos de la búsqueda de indicios de un crimen, pero desde el punto de vista de personajes secundarios. Con su característico humor y un tono más desenfadado, puedes disfrutar de sus nuevos capítulos ahora mismo en la plataforma Star+.

Pancho Villa: El centauro del norte

Esta serie del 2023, dirigida por Rafael Lara, cuenta en una temporada la vida del prócer mexicano Pancho Villa. Pero, en lugar de concentrarse en su legendaria figura histórica, lo hace en el hombre sencillo que debió luchar para unificar a un país.

La producción detalla todas sus contradicciones: desde su pasado criminal, hasta la figura política de renombre. El resultado es una historia que abarca puntos oscuros y claros del personaje, además del complicado contexto histórico en el que vivió.

Sin embargo, lo más interesante de la reciente serie no es ensalzar o derrumbar el mito de un hombre complejo. Sino su interés por humanizarlo y dejar claro que, a pesar de sus errores, Pancho Villa luchó por el bien común. Un mensaje que el guion, de Enrique Rentería y Rafael Lara, concluye con un recorrido por los últimos años del guerrero.

Futurama, la clásica serie vuelve en 2023

La serie animada de Matt Groening, que vuelve este 2023, ha tenido una vida agitada en televisión. Cancelada y recuperada en tres ocasiones, es un extraño caso de un fenómeno de la cultura popular al que le costó encontrar su lugar. En su estreno, en 1999, fue considerada muy cínica para el público infantil, al que nunca estuvo dirigida, y se canceló en 2003.

En 2010, regresó a la pantalla con nuevo grupo de guionistas como parte de las animaciones para adultos. A pesar de su éxito, fue cancelada en el año 2013, en lo que pareció el final definitivo de una de las historias más queridas de la televisión.

Sin embargo, en el año 2021, Hulu anunció que una nueva entrega de la serie estaba en camino. Tras una breve polémica, también anunció que las voces originales volvían para interpretar a sus icónicos personajes. La undécima temporada de Futurama tiene mucho parecido con sus primeros capítulos y es más fan service que cualquier otra cosa. Aún así, merece la pena darle una oportunidad a la reciente entrega de la serie. Sus primeros cuatro capítulos —de veinte— ya están disponibles en Star+.

Will Trent: Agente especial

William Trent (Ramón Rodriguez) atravesó una dura infancia, de la que sobrevivió con un objetivo en mente: convertirse en el mejor agente de la ley. Lo que terminó por lograr cuando se volvió parte del Gabinete de Investigación de Georgia. Gradualmente, el funcionario logró encontrar un punto de equilibrio entre su vida profesional, la curación de viejas heridas e incluso el amor.

Hasta que uno de sus superiores desaparece y es apartado, sin explicación alguna, de un caso que le afecta más de lo que podría suponerse. El argumento del hombre en busca de su destino se transforma en la serie del 2023 Will Trent: Agente especial, una exploración acerca de los ideales.

Pero también sobre el lado oscuro del mundo judicial. En especial, cuando el protagonista principal comience a lidiar con obstáculos imprevistos al momento de llevar a cabo su trabajo. Todos los capítulos de la reciente serie se encuentran disponibles actualmente en Star+.

