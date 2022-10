Lo que pasa en la cocina, se queda en la cocina. Al menos esa es la premisa de la serie The Bear, el último éxito de Disney+ que analiza desde varios puntos distintos las grandes batallas de lo cotidiano. Pero en medio del, en apariencia, sencillo conflicto narrativo, que incluye el frenético ritmo de un restaurante discreto, también hay un tema doloroso: el suicidio.

El argumento de la serie dedica buena parte de su interés a un tema mucho más duro. En concreto, a explorar sobre el dolor, el miedo y la pena de los que sobreviven al suicidio de un pariente cercano.

Quizás, el éxito de The Bear se deba a esa combinación formidable entre temas de considerable profundidad y la dinámica frenética de la vida. El argumento abarca la forma en la que la vida de un exitoso chef se transforma por completo para tratar de salvar el negocio familiar.

En concreto, profundiza sobre la rutina y sus sinsabores, pero también acerca de los triunfos y las grandes lecciones de lo pequeño. Todo bajo la alegoría de la trepidante actividad de las ollas, las sartenes y la preparación de sándwiches italianos.

El suicidio como un tema silencioso

Pero, en medio de toda esta frenética vivacidad, también hay algo de oscuridad. Carmy (Jeremy Allen White) regresó para ocuparse del patrimonio heredado cuando su hermano Mike (Jon Bernthal), que dirigía el Original Beef of Chicagoland, se suicidó. La serie no está enfocada en diseccionar el duelo y el luto de manera directa. En realidad, lo hace a través de una instantánea de la actividad común de un restaurante. Quizás, eso es lo que hace más creíble la forma en que el personaje lidia con el dolor de la perdida.

Carmy no tiene muchos datos sobre qué ocasionó la tragedia, pero intenta comprenderla. Analiza las deudas del restaurante, se cuestiona, hace preguntas sobre la vida de su hermano desde varias perspectivas distintas. Eso, mientras atraviesa fases de culpa, angustia y, al final, la sensación de que pudo o debió hacer algo más por Mike. Se trata de una reacción psicológica normal en situaciones semejantes. No obstante, pocas veces la televisión comprende la forma en el que luto impacta sobre la vida cotidiana.

El dolor y el sufrimiento sin palabras en The Bear

The Bear lo hace. Además, explora en el sufrimiento como un elemento irracional. Carmy tiene pocas herramientas psiquiátricas e intelectuales para lidiar con el dolor de la muerte de su hermano. Pero el argumento deja claro que se trata de algo normal.

“Nadie te habla de estas cosas”, dice el protagonista de The Bear tras el suicidio de su hermano entre el papeleo que muestra los problemas financieros del restaurante. No se refiere a lo económico o al dinero que necesita para sostener el negocio familiar. En realidad, y siempre de forma sutil, la serie afronta la idea de la ausencia.

También la de la pérdida y el miedo, relacionadas con el carácter incontrolable y absoluto de la muerte. Carmy, que pone todas sus energías en evitar que “el restaurante de Mike” termine por caer en la quiebra, lidia con su sufrimiento a través del trabajo. Una manera de sobrellevar la angustia del suicidio como suceso inexplicable.

De hecho, varias de las grandes escenas de la serie están relacionadas directamente con la capacidad del chef para expresar su dolor a través de la determinación. ¿Es la manera correcta? La serie no emite juicios. Al contrario, permite que el personaje luche como puede con una oscuridad interior desconocida.

The Bear y su delicadeza para analizar los grandes temas

The Bear también evita que el suicidio de Mike sea una vergüenza para los sobrevivientes. Tampoco estigmatiza lo ocurrido, sino que lo incluye en el devenir de las situaciones. La memoria del hermano fallecido está en todas partes, es un elemento fundamental en la forma en que Carmy comprende su deber.

Esa conexión invisible, extraña y poderosa, es la que hace que el guion pueda debatir un punto de semejante dureza desde una óptica respetuosa. También, una concepción sobre el sufrimiento que enaltece no solo el recuerdo de Mike, sino también cómo afrontan su desaparición física los que le amaron. Un punto de especial interés al profundizar en un tópico complicado y que, muchas veces, atraviesa ideas psiquiátricas y emocionales duras de sobrellevar.

La producción tiene especial cuidado en no utilizar la muerte de Mike como un hecho cualquiera que sostiene la tensión dramática de la historia. En lugar de eso, pondera con madurez cómo el sufrimiento puede afectar a diversos puntos de la vida corriente por un suceso, la mayoría de las veces, inexplicable. The Bear, cuyo argumento no tiene relación con la exploración psicológica directa, emplea la sensibilidad para tocar grandes temas.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Un recurso brillante, que convierte a esta frenética mirada a lo habitual en una percepción más compleja y dolorosa sobre cómo afrontar hechos traumáticos. Un trasfondo escrito de forma brillante que convierte a la producción en uno de los grandes éxitos recientes de la cultura pop.