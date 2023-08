En un momento en que buena parte de las producciones de Marvel eran ferozmente criticadas por la audiencia, Guardianes de la Galaxia vol. 3, que ya puedes ver en Disney+, resultó un éxito. No solo gracias a su historia, que concluyó de manera satisfactoria la mayoría de los arcos argumentales de sus personajes principales. Sino también debido a un extraordinario apartado visual, que incluye un plano secuencia que se encuentra entre las mejores escenas de acción del año.

La combinación de esos elementos con una versión inteligente, sensible y madura del mundo de los superhéroes alcanzó un curioso logro. Demostrar que el momento bajo que atraviesa la franquicia se debe a su insistencia en seguir cometiendo los mismos errores. Especialmente, cuando la saga dura ya más de quince años y requiere modificaciones sustanciales en su fórmula habitual.

James Gunn, responsable de la trilogía desde su inicio y de convertir a sus protagonistas desconocidos en héroes icónicos, siguió demostrando en Guardianes de la Galaxia vol. 3 las razones de su triunfo. No se trata únicamente de rodar películas que deslumbren en su apartado técnico y visual. Es preciso combinar los indudables recursos del género con una trama emocional que logre que el público se involucre con lo que les ocurre a los personajes en pantalla.

Guardianes de la galaxia Vol. 3, de Marvel Studios.

Una franquicia que ha perdido el norte

¿Ha perdido Marvel la capacidad de hacer algo semejante en el resto de sus producciones? Es la gran pregunta que buena parte de la prensa especializada y los expertos se han formulado en el año 2022. Como saga, Marvel descubrió el éxito en una fórmula que repite sin cesar. Incluso a pesar de haber dejado de ser exitosa en su fase cuatro, criticada por su falta de calidad y dirección.

Sin embargo, Guardianes de la Galaxia vol. 3 es la demostración de que el estudio puede corregir sus errores y regresar a un lugar preeminente en el mundo del cine de superhéroes. Y puede hacerlo, además, con premisas brillantes no solamente dirigidas a los fans tradicionales, sino también a un público en busca de buenas películas.

Pero, ¿qué hizo James Gunn para superar el gran escollo de las últimas producciones de la franquicia? Te lo contamos.

La destrucción del mundo empieza a aburrir

Si la extinta franquicia de DC fue criticada por llevar a sus héroes al nivel de dioses, Marvel triunfó al hacer lo contrario. Todos los suyos tenían un lado humano al que los guiones de sus producciones le daban un sitio importante, aun en medio de las catástrofes a las que se debían enfrentar.

Siempre han sido hombres y mujeres con luces y sombras. Tony Stark (Robert Downey Jr) tenía problemas con la bebida, para trabajar en equipo y varios traumas que le costó superar. El Capitán América, Steve Rogers (Chris Evans), sufrió una enorme desesperanza tras despertar de un sueño congelado de 70 años. Incluso el sobrio Black Panther de Chadwick Boseman atravesó momentos de duda, angustia y dolor después de la muerte de su padre.

Sin embargo, la mayor parte de los guiones de la fase cuatro se obsesionaron por salvar el mundo de un suceso apocalíptico, en lugar de centrarse en sus figuras principales. A pesar de que sobrevivir a los sucesos de Endgame anunciaba un nuevo panorama entre los héroes de la Tierra. No obstante, no hubo una película que no tuviera un propósito urgente. Incluso Eternals, que presentó una decena de nuevas figuras, dedicó buena parte de su historia a un conflicto global.

Guardianes de la Galaxia vol. 3 se mantiene a salvo

Todas las películas obviaban las luchas internas de sus protagonistas para contar hecatombes irreversibles. Marvel parecía querer repetir el suceso de Avengers: Endgame a toda costa. De hecho, el inicio de la fase cinco con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía cayó en el mismo error. En vez de explorar sus escenarios y personajes, en su caso los misterios del Reino Cuántico, volvió a relatar el riesgo de la destrucción total.

Alejada de esta espiral catastrofista, Guardianes de la Galaxia vol. 3 se concentró, por el contrario, en sus figuras principales y sus dolores cotidianos. Las primeras escenas muestran a Quill (Chris Pratt) borracho en medio de una crisis de autocompasión. La película se permite detallar la vida de los personajes fuera de grandes batallas estelares y conflictos cruciales. Para su última aventura, solo son un grupo de criaturas heridas, recuperándose de tiempos difíciles.

Esta apuesta le dio al argumento de Guardianes de la Galaxia vol. 3 a una dimensión nueva. Muy lejos de otra posible tragedia con la capacidad de arrasar el universo conocido, el argumento narra los esfuerzos del grupo para salvar la vida de un amigo. Algo que otorga veracidad a las acciones del elenco.

Por fin un villano sin redención

Thanos (Josh Brolin) era frío, cerebral y capaz de debatir sus puntos de vista genocidas ante una audiencia atenta y aterrorizada. El titán morado fue el primer villano de Marvel en ser algo más que una metáfora del mal o un personaje prescindible de la franquicia. Pero resultó una excepción. El problema de los personajes malvados en el universo cinematográfico del estudio no es nuevo y tiene su origen en sus primeras películas. No obstante, con el tiempo se ha agravado y ha llegado a ser una debilidad argumental. En especial, desde que la saga decidió dotarlos de vulnerabilidad y otorgarles la redención.

Chukwudi Iwuji como High Evolutionary en Guardianes de la galaxia: Volumen 3

Gorr (Christian Bale) tuvo un instante de bondad cuando se encontraba a punto de morir en Thor: Love and Thunder. Kro, líder de los Desviantes (Bill Skarsgård) en Eternals, dedicó sus pocos diálogos a dirimir cuestiones filosóficas sensibleras. Las dos variantes conocidas de Kang (Jonathan Majors) también tuvieron una especial inclinación por los monólogos ególatras sin mayor impacto en la trama. Incluso Loki (Tom Hiddleston) fue convertido en antihéroe y quizá tenga futuro entre los nuevos defensores de la Tierra.

A todos ellos los une un lado herido que necesita ser sanado o comprendido, una puerta hacia su redención. Marvel abusó tanto del recurso que la construcción de un adversario creíble terminó por convertirse en un punto flaco de sus argumentos.

James Gunn rompe esta idea en Guardianes de la Galaxia vol. 3. El Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji) no tiene escrúpulos, no reconoce que está equivocado y no cree que matar sea un acto reprobable. La siniestra figura tiene un único objetivo: crear una raza perfecta. Algo que hará a cualquier precio. No hay un solo elemento en su personalidad que haga suponer que puede cambiar de actitud, dar un paso atrás o sentir arrepentimiento. Lo que lo convierte en una fuerza imparable que debe ser destruida.

Guardianes de la Galaxia vol. 3 se sostiene sola

Guardianes de la Galaxia vol. 3 culmina una trilogía, pero puede ser comprendida como una historia única. En otras palabras, no está dirigida solo a los fanáticos de la saga. El guion relata con rapidez todo lo que hay que saber para seguir la narración sin problemas.

La subfranquicia se había distinguido anteriormente por mantenerse alejada del resto de las historias de Marvel, a excepción de sus cameos. No obstante, en esta ocasión, James Gunn narra una aventura que, aunque se comprende mejor gracias a ellas, puede sostenerse sin el resto de las películas.

Por supuesto, el público que no está familiarizado del todo con la historia se hará preguntas sobre animales que hablan y personajes de piel verde que regresan de la muerte. Pero, en general, el relato de Guardianes de la Galaxia vol. 3 se aleja de los múltiples escenarios del resto de los héroes del universo y se concentra en su mundo.

Lo que brinda al largometraje una sensación de espectáculo de ciencia ficción al alcance de cualquiera y lo aleja de la necesidad de haber visto decenas de películas para comprender su historia. Uno de los elementos más criticados del Universo Cinematográfico de Marvel y uno de sus problemas más difíciles de subsanar.

