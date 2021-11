Como spin-off, hay que reconocer que The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple y Matthew Negrete, desde 2020) no es muy apasionante que digamos. Tampoco se puede negar que mantiene su drama apocalíptico sin derrumbarse, pero en pocas ocasiones o en ninguna alcanza a sus dos predecesoras, The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010) y Fear the Walking Dead (Robert Kirkman y Dave Erickson, desde 2015), en sus mejores momentos.

Sin embargo, como historia integrada en su universo narrativo de los muertos vivientes, posee sus mismos elementos y contribuye a que este avance. Pero, quitando a la propia República Civil Militar encabezada por el general Beale, al que aún ni hemos visto, y con la teniente coronel Elizabeth Kublek (Julia Ormond) como segunda al mando, y su catalogación binaria de las personas, para sujetos de experimentación o trabajo, no había más conexiones. Hasta ahora.

Últimas noticias de la República Cívica Militar

AMC

Esta organización totalitaria cuyas entrañas misteriosas hemos ido conociendo en la temporada dos de The Walking Dead: World Beyond, y que ha aniquilado en un genocidio incomprensiblemente perverso a los 9.000 habitantes de la Colonia Campus y a los 100.000 de Omaha según lo que nos mostraron en los episodios “Brave” (1x01) y “Konsekans” (2x01), ha aparecido o ha sido mencionada unas diecisiete veces en The Walking Dead y el primer spin-off.

La penúltima, Althea Szewczyk-Przygocki (Maggie Grace) descubre durante el capítulo “The Holding” (6x11) de Fear the Walking Dead unos mapas acerca de los puntos de aterrizaje de la República Cívica Militar en su región. Los guardaban los miembros del Culto del Jucio Final creado por Teddy Maddox (John Glover), el asesino en serie al que perseguía John Dorie Sr. (Keith Carradine), después de matar al soldado que los portaba. Y se propone encontrar a su enamorada Isabelle (Sydney Lemmon) para advertirle y que sirva de apoyo.

Y la última, la mima reportera la manda en “The Beginning” (6x16) para que recoja a Daniel Salazar (Rubén Blades), Luciana Gálvez (Danay García), Sarah Rabinowitz (Mo Collins), Jacob Kessner (Peter Jacobson) y Wes (Colby Hollman) en su helicóptero de la República Cívica Militar y que, así, se salvaran del estallido de las bombas nucleares que el chalado de Teddy Maddox lanza desde un submarino en “USS Pennsylvania” (6x15).

Una cara conocida de ‘The Walking Dead’

AMC

En la escena poscréditos del episodio “Quatervois” (2x05) de The Walking Dead: World Beyond, la doctora Lyla Bellshaw (Natalie Gold), oscura pareja de su colega Leopold Bennett (Joe Holt), recibe por fin al pobre individuo que había solicitado para proseguir sus investigaciones sobre los zombis, un soldado vivo al que probablemente infectarán con el virus para ese propósito.

Es el sargento mayor Barca (Al Calderón), uno de los participantes en la escabechina de la Colonia Campus, que informa en “Brave” a la teniente coronel de que Iris (Aliyah Royale) y Hope Bennett (Alexa Mansour) no se encuentran entre los cadáveres y que es detenido por orden de Elizabeth Kublek en “The Tyger and the Lamb” (1x03) porque no esconde que sus remordimientos le han convertido en alguien hostil a la República Cívica Militar ante sus desmanes sangrientos.

Su superior, la madre de Jennifer Mallick (Annet Mahendru), ha ido a Nueva York quizá, requerida por el general Beale. En su breve ausencia, otra militar estará al mando de esa base de investigación. Y ello se lo comunica a Lyla Bellshaw la recién llegada, a la que podemos reconocer cuando se quita el casco negro como Jadis (Pollyanna McIntosh), la líder de los difuntos Carroñeros en The Walking Dead, que le entrega a Rick Grimes (Andrew Lincoln) a la República Cívica Militar como un sujeto B, no para experimentos, en “What Comes After” (9x05).

Las implicaciones de este ‘crossover’

AMC

El secuestro del ex policía sucede en el tercer año del apocalipsis zombi, y The Walking Dead: World Beyond ocurre en el décimo. Es decir, mucho después de que ella se lo hubiese llevado a la República Civil Militar, y tiempo suficiente para que haya podido subir en la jerarquía hasta su posición de poder. Y se supone que los acontecimientos de estos casi siete años nos los contarán en las películas protagonizadas por Rick Grimes y con la intervención de Jadis. Pero desconocemos si él se asomará por aquí. Tal vez, no.

En los avances del capítulo “Who Are You? (2x06)”, por otro lado, se refieren a ella como la suboficial (Anne) Stokes, lo cual resulta interesante porque mantuvo una breve relación amorosa con el padre Gabriel Stokes (Seth Gilliam) al inicio de la novena temporada de The Walking Dead. ¿Significa esto que se han reencontrado, puede que con la pareja posterior del sacerdote, Rosita Espinosa (Christian Serratos), desaparecida o libre, y se han casado? ¿O ha decidido elegir su apellido para honrarle de algún modo? Menuda expectación ha generado este crossover.