Tras una irregular primera temporada de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple y Matthew Negrete, desde 2020), el segundo spin-off de la franquicia zombi, que fue mejorando ligeramente, llega el episodio “Konsekans” (2x01).

Su secuencia inicial sirve, no solo para recordarle a los espectadores lo peligrosa que es la República Cívica Militar que se llevó a un malherido Rick Grimes (Andrew Lincoln) en el capítulo “What Comes After” (9x05) de The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010) y a la que pertenece el interés amoroso de Althea Szewczek-Przygocki (Maggie Grace) en Fear the Walking Dead (Robert Kirkman y Dave Erickson, desde 2015), sino también para azuzar el misterio de sus oscuras motivaciones, que llegan a causar enormes masacres.

Después, lo que tenemos es un nuevo ejercicio de manipulación de la vil Elizabeth Kublek (Julia Ormond) y su venenosa elocuencia, un juego narrativo de alucinaciones terroríficas con los márgenes desenfocados y la resolución de un enigma onírico de una manera un tanto inverosímil. Todo ello por el guionista Matthew Negrete (Ladrón de guante blanco).

‘The Walking Dead: World Beyond’ nunca es apasionante

AMC

Tanto este primer episodio de The Walking Dead: World Beyond como siguiente, “Foothold” (2x02), han sido dirigidos por Loren S. Yaconelli, que ya se había encargado de “The Sky Is a Graveyard” (1x08) y, por otra parte, de sendos capítulos de “Shameless” (Paul Abbott y John Wells, 2011-2021) y “Animal Kingdom” (Jonathan Lisco, desde 2016). El segundo, escrito por Carson Moore (The Closer), comienza donde acaba el anterior y, básicamente, se dedica a introducirnos un poco más en el mundo de los villanos de la serie y a asentar las posiciones de los personajes, sin hechos con repercusiones graves. No desagrada pero tampoco apasiona; la tónica general del spin-off.

Por otro lado, “Exit Wounds” (2x03) nos presenta brevemente una conducta extraña en el apocalipsis zombi que nos trae a la memoria los desconcertantes prólogos de varios capítulos en la sexta temporada de Fear the Walking Dead. Y, a continuación, nos cuentan qué había sido de algunos personajes que, hasta ahora, se encontraban en paradero desconocido después de la separación de los protagonistas en el último tramo de los episodios anteriores.

Insisten en situaciones de peligro con muertos vivientes que vegetan y en los recuerdos perturbadores que asaltan y, tras reencuentros un tanto acelerados, este episodio de The Walking Dead: World Beyond termina con casi un cliffhanger, una tesitura difícil, de sentimientos contrapuestos, sobre la que nos preguntamos cómo va a resolverse. Y, de esta forma, azuzan nuestra curiosidad, a fin de cuentas.

Preparando los enfrentamientos del futuro

AMC

La actriz Aisha Tyler ha realizado este capítulo y “Family Is a Four Letter Word” (2x04), igual que previamente otros de Mentes criminales (Jeff Davis, 2005-2020) o Roswell, New Mexico (Carina Adly MacKenzie, desde 2019). La hemos podido ver en Friends (David Crane y Marta Kauffman, 1994-2004) como Charlie Wheeler, en CSI: Las Vegas (Anthony E. Zuiker, 2000-2015) encarnando a Mia Dickerson, en 24 (Robert Cochran y Joel Surnow, 2001-2010) como Marianne Taylor y en la mencionada Mentes criminales de la doctora Tara Lewis.

La reconoceremos pronto, además, a partir de la séptima temporada de Fear the Walking Dead, serie de la que ha firmado el episodio “J. D.” (6x13), en la piel de Mickey. Pero aquí permanece tras las cámaras de The Walking Dead: World Beyond, plasmando lo que las guionistas Rayna McClendon (Damnation) y Maya Goldsmith (Cómo defender a un asesino), que ya había redactado los libretos de “Shadow Puppets” (1x06), “The Deepest Cut” (1x09) e “In This Life” (1x10), han ideado para estos jovenzuelos supervivientes.

Para empezar “Family Is a Four Letter Word”, recuperan imágenes de la estratagema engañosa de Huck (Annet Mahendru) por su relación con el conflicto dramático que se escenifica seguidamente. Así, hay varios momentos de tensión bien desarrollada y resuelta por los asuntos pendientes y peligros en el horizonte. Además, los intercambios de información nos preparan para un enfrentamiento futuro que será decisivo para la serie, y la estructura circular se completa con más flashbacks vinculados con ello.