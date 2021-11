Parece que el actor Lennie James, que encarna a Morgan Jones en la franquicia de The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010) y al que antes hemos visto como Sol en Snatch: Cerdos y diamantes (Guy Ritchie, 2000), el Alan Erasmus de 24 Hour Party People (Michael Winterbottom, 2002), el teniente Nabulsi en Los próximos tres días (Paul Haggis, 2010) o el señor Cotton de Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), alberga inquietudes artísticas en el cine más allá de la interpretación.

Hasta el momento, ha escrito los episodios “Burnside Knew My Father” (6x21) de Policía de barrio (Geoff McQueen, 1984-2010) y “Between the Cracks” (3x07) de la antológica Screenplay (1986-1993), el guion de el largometraje televisivo Storm Damage (Simon Cellan Jones, 2000) y otros cinco capítulos de la serie Save Me (2018-2020), de la que además es el creador y el protagonista. Y, si ya se había estrenado dirigiendo con el episodio “Welcome to the Club” (6x02) de Fear the Walking Dead (Robert Kirkman y Dave Erickson, desde 2015), ahora repite en “Till Death” (7x05).

Un nuevo rostro conocido en ‘Fear the Walking Dead’

AMC

Desde la propia situación inicial, todo lo desafiante que se pueden permitir en esas circunstancias y con la banda sonora de Danny Bensi y Saunder Jurriaans (American Gods) ayudando para ello, podemos decir que los showrunners Andrew Chamliss e Ian Goldberg (Érase una vez) se han acordado del espíritu del western que le han estado imprimiendo a su aproximación al apocalipsis zombi a partir de la quinta temporada y, sobre todo, en la sexta y que ya se había asomado un poquito en la presente al final de “Cindy Hawkins” (7x03).

Según lo que nos muestran en “Till Death”, podemos confirmar que los supervivientes de Fear the Walking Dead disgregados tras la gran catástrofe de “The Beginning” (6x16), por cortesía del loco de Teddy Maddox (John Glover), se cruzan en su camino con la cuadrilla de Victor Strand (Colman Domingo) y se ven las caras con este y lo que es posible considerar ya su viraje hacia la villanía completa. No en vano, hay juegos referenciales para que nos acordemos de Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan). Y, en esta ocasión, les toca a Dwight (Austin Amelio) y Sherry (Christine Evangelista).

Por otro lado, aquí se alimenta de nuevo el posible espejismo de la tierra prometida a la que llaman Padre, en español, un concepto que ya se había manejado en The Walking Dead con la brutal decepción de Terminus. Y por ese sitio desconocido nos presentan al personaje de Mickey, a la que da vida la reconocible Aisha Tyler (Friends), directora de los capítulos “Exit Wounds” (2x03) y “Family Is a Four Letter Word” (2x04) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple y Matthew Negrete, desde 2020).

Detalles sin pulir y una llamativa carnicería zombi

AMC

Los protagonistas cambian de opinión un tanto apresuradamente en sus dilemas, y debe de ser cosa del libreto firmado por Justin Boyd, responsable de tres episodios de Channel Zero (Nick Antosca, 2016-2018) y otro en Reprisal (Josh Corbin, 2019), Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos (Mark Bianculli y VJ Boyd, 2020) y la exitosa Sweet Tooth: El niño ciervo (Jim Mickle y Beth Schwartz, desde 2021), y la coproductora Ashley Cardiff, para la que supone el quinto de Fear the Walking Dead desde “Humbug’s Gulch” (5x03), al que siguieron “Leave What You Don’t” (5x13), “Honey” (6x05) y “Handle with Care” (6x10).

Los bandazos emocionales tampoco están desarrollados con demasiada precisión, y la puesta en escena del reencuentro de Mickey con aquel al que buscaba es francamente torpe. Tal vez, Lennie James necesita un mayor rodaje para pulir estos aspectos. Pero lo más llamativo de “Till Death”, antes del rollo a lo El equipo A (Stephen J. Cannell y Frank Lupo, 1983-1987) mezclado con estética de western, es la secuencia inesperada de carnicería zombi en un gimnasio a ritmo del reagge de “Welcome to Jamrock” (Damian Marley, 2005), quizá la más desfachatada que nos han brindado en toda la franquicia de The Walking Dead.