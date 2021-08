Quizá El escuadrón suicida no ha triunfado en la taquilla internacional como se esperaba inicialmente. Sin embargo, y según los datos que proporciona Samba TV, su rendimiento está siendo más que aceptable en HBO Max. Un análisis de la mencionada firma coloca a lo nuevo de James Gunn como el estreno más exitoso de DC en la corta historia del servicio.

Recordemos que El escuadrón suicida llegó a HBO Max y a los cines de manera simultánea. Esta controvertida decisión, que se dio a conocer durante 2020, tiene como objetivo enfrentar los daños que ha ocasionado la pandemia a la industria del cine. Las salas todavía no reanudan sus operaciones al 100% en gran parte del mundo, por lo que ofrecer la película a través del streaming era un salvavidas para compensar las pérdidas en taquilla.

Así pues, el análisis de Samba TV muestra que El escuadrón suicida atrajo a una audiencia de 4,7 millones de espectadores durante los primeros 18 días de disponibilidad. Con esa cifra superaron a las otras dos grandes producciones de DC. Es decir, Wonder Woman 1984, que tiene el segundo lugar con 3,9 millones de espectadores, mientras que el Snyder Cut de la Liga de la Justicia ocupa el tercer puesto con 3,2 millones de espectadores.

Es importante mencionar que estas cifras pertenecen únicamente a la audiencia estadounidense. No obstante, al ser el mercado más grande de HBO Max en la actualidad, seguramente las posiciones no varían demasiado en Latinoamérica. Recordemos que HBO Max todavía no está disponible en Europa, por lo que el mercado del viejo continente solo tenía la opción —legal— de disfrutar El escuadrón suicida a través del cine.

Mortal Kombat supera a El escuadrón suicida

Eso sí, aunque El escuadrón suicida ya puede jactarse de ser el filme de DC más exitoso de HBO Max, no es el primer lugar en la tabla general de la plataforma. Esa posición pertenece a Mortal Kombat, el filme basado con la exitosa franquicia de videojuegos, con 5,5 millones de espectadores dentro del mismo periodo señalado. Le sigue Godzilla vs. Kong con 5,1 millones. Evidentemente, nos queda sumar los números de Latinoamérica, que esperamos conocer pronto.