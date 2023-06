El Escuadrón Suicida fue una bocanada de aire fresco para un Universo Extendido de DC que venía acumulando múltiples fracasos. Al ser lanzada durante la pandemia, Warner Bros. apostó por un estreno simultáneo en cines y HBO Max. Aunque por razones obvias no logró rescatar en la taquilla, la opinión pública y la crítica la recibieron positivamente. Esto nos hizo pensar que habría una secuela en el futuro próximo. Pero, por desgracia, en este momento no está en los planes de James Gunn.

Debemos recordar que James Gunn fue el director y productor de El Escuadrón Suicida. De hecho, también fue el primer trabajo del reconocido cineasta con DC, uno que marcó su carrera por lo que vendría más adelante. A finales de 2022, Gunn y Peter Safran se convirtieron en los directores de DC Studios. A partir de ese momento, tenían en sus manos todo el control creativo de cualquier producción futura de DC.

Lo anterior, desde luego, elevó las esperanzas de ver una continuación de El Escuadrón Suicida. Después de todo, su principal artífice ahora es un alto mando de DC Studios. Desafortunadamente, James Gunn no contempla seguir con esta saga. Al menos no pronto.

Durante una entrevista en el podcast Inside of You, con Michael Rosenbaum, James Gunn fue cuestionado sobre la posibilidad de ver una nueva entrega de El Escuadrón Suicida. El cineasta fue directo al grano y respondió de forma contundente: "No".

James Gunn no tiene tiempo para El Escuadrón Suicida 2

¿Cuáles son las razones? James Gunn se sinceró y dijo que actualmente no tiene tiempo para trabajar en la secuela de El Escuadrón Suicida. Sus esfuerzos están enfocados en enderezar el rumbo del Universo Extendido de DC, cuya nueva etapa arrancará con el estreno de Superman: Legacy en julio de 2025.

"Sí, hemos hablado sobre eso [la nueva película de El Escuadrón Suicida]. Pero, honestamente, solo tengo ciertas horas del día para trabajar en cosas. Me divertí tanto trabajando en la televisión que creo que es a lo que voy a dedicar el próximo año de mi vida", comentó James Gunn.

El director se refiere, evidentemente, a su reciente trabajo en Peace Maker. La serie del carismático personaje de El Escuadrón Suicida, y encarnado por John Cena, fue todo un éxito en HBO Max. Por lo tanto, no debería sorprendernos que James pretenda profundizar más en esta historia. La segunda temporada, por cierto, ya está confirmada.

Después de Peace Maker, James Gunn tendrá que involucrarse de lleno en Superman: Legacy, película que él mismo va a dirigir, producir y guionizar. Durante la presente semana, DC Studios confirmó que David Corenswet y Rachel Brosnahan darán vida a Clark Kent y Lois Lane, respectivamente.

Así pues, parece que tendremos que esperar un largo tiempo para ver una continuación de El Escuadrón Suicida. James Gunn y sus dirigidos trazaron una hoja de ruta que contempla el estreno de más de una decena de producciones para darle una segunda vida al Universo Extendido de DC. No obstante, el grupo de Harley Quinn y compañía no está contemplado para esa primera etapa de reestructuración.

