Después de varios meses de búsqueda, James Gunn, director creativo de DC Films, finalmente ha encontrado a los actores protagonistas de Superman: Legacy, el largometraje que dará comienzo a la nueva etapa del Universo Extendido de DC.

De acuerdo a la información que recoge The Wrap, David Corenswet será el responsable de interpretar al nuevo Superman. A este actor quizá lo recuerdas por aparecer en producciones como House of Cards, The Politician, Instinct y Pearl, entre otras. Indudablemente, se encuentra ante la oportunidad más importante de su carrera; la de llevar la capa de uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos.

El papel de Lois Lane, por su parte, queda en manos de Rachel Brosnahan, cuya carrera cinematográfica tiene más recorrido que la de Corenswet. En el mundo de las series, la vimos en La maravillosa señora Maisel, Gossip Girl, CSI: Miami, House of Cards, Grey's Anatomy y Orange Is the New Black, por mencionar algunas. En la pantalla grande actuó en filmes como El espía inglés, Espías con disfraz, Día de patriotas y La hora decisiva.

Así pues, Superman: Legacy ha fichado a dos actores con una carrera a futuro bastante prometedora. Tan solo Corenswet tuvo una actuación convincente y destacada en la serie de Netflix The Politician. Además, no hace mucho aceptó la propuesta de Apple para protagonizar, junto a la aclamada Natalie Portman, la serie The Lady In The Lake, exclusiva de Apple TV+.

Brosnahan no se queda atrás. La actriz de 32 años presume múltiples galardones. Entre ellos un Emmy por "Mejor actriz principal en una serie de comedia" gracias a su destacado papel en La maravillosa señora Maisel; además de dos Globos de Oro por la misma producción. En 2015 fue nominada por sobresalir en House of Cards, considerada como una de las mejores series dramáticas en la historia de Netflix.

Superman: Legacy tiene los ojos encima

Indudablemente, tanto Corenswet como Brosnahan tendrán demasiada presión sobre sus hombros. No solo porque darán vida a personajes legendarios de los cómics, sino también por el panorama que rodea actualmente al Universo Extendido de DC. El tremendo fracaso de The Flash en la taquilla internacional ha generado dudas sobre el futuro de la franquicia. Un futuro que, por cierto, arrancará con Superman: Legacy.

La esperanza del fandom es que James Gunn pueda enderezar el camino. El creativo, hasta no hace mucho una figura crucial para el Universo Cinematográfico de Marvel, tomó el control creativo de DC Films junto a Peter Safran. Si bien en un principio estuvo buscando a un director para llevar las tiendas de Superman: Legacy, al final él mismo se quedó con ese puesto. De hecho, también se hizo responsable del guion.

Se espera, por lo tanto, que Superman: Legacy nos muestre cuál es la visión de James Gunn para el futuro de DC en la pantalla grande. Un paso mal dado podría provocar una catástrofe para Warner. Además de lidiar con los fracasos recientes de DC, el director tiene que enfrentarse al evidente cansancio en el cine de superhéroes. Sobresalir no será fácil.

Si no surgen imprevistos en el camino, Superman: Legacy se estrenará en cines el 11 de julio de 2025.

