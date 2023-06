La situación de The Flash en la taquilla es absolutamente catastrófica. Su primer fin de semana de estreno ya mostraba que la película se estaba descalabrando. Obtuvo apenas 55 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica, por encima de Shazam: furia de los dioses pero por debajo de Black Adam, que es considerada un fracaso. Ahora, los primeros números de su segundo fin de semana son catastróficos.

Según informan fuentes de Variety, el golpe a The Flash es fulminante, con una predicción en la recaudación durante el pasado viernes, sábado y este domingo de apenas 15,3 millonés de dólares. Es un verdadero colapso del 73 % en la taquilla, prácticamente la misma que sufrió Morbius, del 73,8 %, largometraje que terminó recaudando apenas 75 millones de dólares dentro de Estados Unidos.

A nivel internacional, The Flash le va un poco mejor. De momento ha recaudado 123,3 millones de dólares, sumado a los 87,6 millones confirmados en Norteamérica, es un total de 210,9 millones de dólares en total.

The Flash ha tenido cierto nivel de éxito en China, generando 13,7 millones, México con 8,7 millones y Reino Unido con 5,4 millones y Brasil con 3,4 millones de dólares. En España la recaudación ha sido de 1,3 millones de dólares.

El descalabro de The Flash dista de los comentarios de responsables del estudio, que calificaron a la película como una de las mejores historias jamás contadas de superhéroes en el cine. No ha terminado de gustar a la crítica y las audiencias, definitivamente, no conectaron con el personaje.

The Flash sirve como un reboto del Universo Extendido de DC una vez que Peter Safran y James Gunn han tomado las riendas creativas del estudio. El objetivo será ordenar la franquicia y dotarla de fases, como el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Por qué The Flash ha terminado siendo un fracaso?

No hay una respuesta única para explicar por qué The Flash ha terminado siendo un fracaso tan estrepitoso. Parte del problema se debe a la fatiga de superhéroes, que incluso James Gunn dice que existe. Pero la realidad es que el Universo Extendido de DC es sumamente inconexo, desordenado y lleno de producciones de mala calidad. Eso ha causado que mucha de la audiencia potencial simplemente ignore las producciones de la franquicia.

Además, están los problemas personales de Ezra Miller, quien ha sido acusado de abuso, violencia, robo, desorden público, entre otros cargos más. Aunque el actor se declaró culpable y más tarde se disculpó, no está presente en cualquier acción promocional de The Flash,

Aún cuando la recaudación total de la película a nivel global sea de 210 millones de dólares, The Flash necesita obtener el doble de esa cantidad para que sea rentable. Una cifra que, con una caída del 73 % en la taquilla entre la primera y la segunda semana de su estreno, parece prácticamente imposible.

