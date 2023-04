Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel atraviesa una crisis, James Gunn va tomando distancia de esta franquicia. Tras el estreno de Guardianes de la galaxia Vol. 3, el cineasta ya no estará a cargo de ninguna otra producción asociada con Marvel. Por el contrario, podrá dedicarse de forma plena a reconstruir el Universo Extendido de DC. A propósito de esto, Gunn tuvo algunos comentarios relacionados con la saturación de contenido.

Durante una entrevista dada a Rolling Stone, James Gunn descartó que Superman: Legacy, la próxima película que dirigirá, tendrá un tono similar al que compuso a través de la saga de Guardianes de la Galaxia. Para el realizador, se tratan de proyectos que se encuentran en momentos distintos dentro de sus respectivas franquicias. Además de aclarar esto, Gunn también deseó suerte al Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin sonar a despedida, debido a que aún resta un tiempo para el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, James Gunn se refirió al Universo Cinematográfico de Marvel en buenos términos, casi de agradecimiento debido a que su paso por esta franquicia lo nutrió como profesional. Parte de esa experiencia, ahora, estará a disposición del Universo Extendido de DC.

James Gunn ha dirigido toda la saga de Guardianes de la Galaxia, conformada por una trilogía y un especial navideño. A través de esas producciones, conformó un relato reconocible tanto por su tono, el humor de sus personajes, como por su propuesta estética. En una franquicia donde no es sencillo diferenciarse, pero Gunn lo logró.

A propósito de las posibles comparaciones entre Guardianes de la galaxia y Superman: Legacy, y su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel, James Gunn dijo lo siguiente:

Durante los últimos meses, se ha insistido en la opinión pública sobre el agotamiento de los espectadores en relación con el cine de superhéroes. Al respecto, James Gunn comentó:

“Creo que existe una fatiga relacionada con el cine de los superhéroes. Pero pienso que no tiene nada que ver con los superhéroes, sino con el tipo de historias que se cuentan y su enfoque. Amamos a Superman. Amamos a Batman. Amamos a Iron Man porque son personajes increíbles que tenemos en nuestros corazones. Si esa relación se convierte en un montón de tonterías en la pantalla, se vuelve realmente aburrido.

Pero me fatigan la mayoría de las películas de espectáculos, la rutina de no tener una historia emocionalmente fundamentada. No tiene nada que ver con si son películas de superhéroes o no. Si no tienes una historia como base, solo ver cómo las cosas se golpean entre sí, no importa cuán inteligentes sean esos momentos de acción, no importa cuán inteligentes sean los diseños y los efectos visuales, simplemente se vuelve agotador, y creo que eso es muy, muy real.”

James Gunn, a Rolling Stone