Precisar cuál es la mejor adaptación sobre Superman, o la más recordada, probablemente implique no hacer referencia a los proyectos más recientes. Resulta paradójico, teniendo en cuenta el impacto del personaje en la industria del entretenimiento. Es uno de los superhéroes más reconocidos y queridos, quizá solo por detrás de figuras como Batman y Spider-Man. Ese es parte del escenario en el que llegará Superman: Legacy al Universo Extendido de DC. Será con James Gunn en el guion y en la dirección del film.

Esa película inaugurará el Capítulo I: Dioses y monstruos, como fue presentada la primera etapa del nuevo Universo Extendido de DC. La decisión, reiniciar la franquicia con uno de los superhéroes más relevantes de los cómics, es toda una declaración de principios. Como si James Gunn quisiera decir que su proyecto tendrá mucho de clásico y, a la vez, explorará otras historias no tan reconocidas. Pero que son importantes dentro de las publicaciones.

Superman: Legacy llegará luego de una polémica con quien interpretó al personaje hasta hace poco, Henry Cavill. Tras su aparición en Black Adam y la confirmación, por parte del actor, de que habría una secuela del Hombre de acero (2013), James Gunn y Peter Safran descartaron esos planes. ¿El objetivo? Dar otro enfoque a esa franquicia.

Superman: Legacy

y lo que hay que saber al respecto

Parte de la historia de Superman dentro de los cómics cambió en el año 2003, cuando se publicó una nueva serie. Se conoció, en un principio, como Superman: Birthright. Un relato pensado para representar a Clark Kent de una manera más moderna, sin desprenderse de algunos aspectos clásicos.

Luego de varias entregas, la historia recibió el título de Superman: Legacy. Mark Waid, como escritor, y Leinil Francis Yu, a través del dibujo, dieron forma a un personaje que tiene un conflicto con sus intereses e identidades. A la par que desea emprender viajes para sumar experiencia como periodista, también siente la presión de saber que puede hacer algo más en relación con los problemas de la Tierra.

Superman: Legacy plantea cómo Clark Kent gestiona vivir en un mundo de humanos siendo un extraterrestre; explora los pulsos internos entre el periodista que siente que puede ayudar desde ese lugar y la persona que cuenta con habilidades diferenciales y se posiciona, en el imaginario colectivo, como un referente moral.

Su contexto en el Universo Extendido de DC

Cuando se reflexionaba sobre el Universo Extendido de DC, una de las preguntas constantes era por qué El hombre de hierro no había tenido una secuela. La producción había funcionado. Tenía un actor que, términos generales, satisfacía a críticos y fanáticos. La narrativa en la que se encontraba avanzaba mediante otros proyectos.

Diez años después de ese estreno, no solo no hubo una secuela, sino que el actor fue apartado de la franquicia y habrá un reenfoque del personaje. Un cambio radical en la hoja de ruta para abrirse hacia nuevos horizontes. Aún no está definido quién será el nuevo intérprete del papel.

Al ser la producción que inaugurará Capítulo I: Dioses y monstruos, y teniendo en cuenta la influencia del personaje en los cómics y en el imaginario colectivo, Superman: Legacy tendrá impacto en parte de lo que ocurrirá con otras producciones. Dentro de los escenarios que se han referido, esa historia de origen mostraría una versión más joven de la figura. Algo similar a lo ocurrido en The Batman.

En vez de mostrar tránsitos y evoluciones rápidas de los personajes, se trata de asentar el relato en un tiempo delimitado. Así, describir cómo el individuo lidia con sus propios demonios. DC se caracteriza por tener superhéroes y antihéroes con tensiones éticas más profundas que varios de los casos de Marvel. Apostar por esa ruta, a juzgar por los resultados de proyectos como The Batman y Joker, no parece un plan; todo lo contrario.

El estreno de Superman: Legacy está programado para el 11 de julio de 2025.

