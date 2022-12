La noticia sacudió a todo el Universo Extendido de DC. Henry Cavill no está en los planes principales dentro de la transformación que está sufriendo la franquicia. La polémica en relación con la decisión viene porque, hace poco, el actor había hecho pública la noticia de que seguiría interpretando al personaje. Pero James Gunn no lo ve de la misma manera.

El Universo Extendido de DC, en contraste con el Universo Cinematográfico de Marvel, recibe muchas más críticas. Varias de ellas tienen que ver con el sentido de la franquicia, irregular durante estos años, con personas que no terminan de convencer del todo y porque su estructura global que es incierta. Mientras tanto, la competencia ya presentó un plan hasta 2026, como ya hizo en otros momentos.

Esto se complica cuando se tiene en cuenta que los cómics de DC cuentan con varios de los principales personajes de las historietas dentro de la cultura pop. Batman, por ejemplo, quizá es el superhéroe más reconocido de la historia, junto con Spider-Man. Pero en el caso de DC no queda solo ahí: también cuenta con villanos portentosos. Entonces, son lógicos, varios reclamos. Puede que, con base en esto, también haya mucha razón en descartar a Henry Cavill, al menos en el futuro inmediato. Lo vemos.

La saga de eventos en relación con Henry Cavill tiene como punto de partida el pasado 24 de octubre de este año. Ese día, el actor hizo el anuncio a través de su perfil en Instagram:

El actor tiene una intervención en esa película protagonizada por Dwayne Johnson. Aquello se entendió como una oportunidad sobre la cual refundar algunos aspectos del Universo Extendido de DC. Sin embargo, tiempo después, ni uno ni otro actor están dentro de los planes en el futuro inmediato. El pasado 15 de diciembre, James Gunn, co-CEOs de DC Studios junto con Peter Safran, explicó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente:

Luego de esto, el actor también publicó lo siguiente, a través de su perfil de Instagram:

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos. Al final no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación [de James Gunn como director de DC], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso".

Henry Cavill.