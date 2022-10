El pasado 25 de octubre se supo una noticia que podría ser un antes y un después dentro de la industria del entretenimiento. Aunque aún hay muchos aspectos a considerar para dar por cierta la idea anterior, la ilusión tiene un fondo lógico en relación con el Universo Extendido de DC. James Gunn y Peter Safran trabajarán como co-CEOs de DC Studios, después de que el cargo quedara disponible tras la salida de Walter Hamada.

Tanto James Gunn como Peter Safran deberán rendir cuentas a David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery. Esto deja en manos de Gunn la gestión de las cuestiones creativas, mientras que Safran se encargará de los asuntos empresariales, más allá de que en algún momento sus caminos deban cruzarse en los distintos proyectos. Entre ambos, es posible que el trabajo más apreciable sea el del Gunn, pues puede aportar varias cuestiones al Universo Extendido de DC.

Aunque puede que su influencia no se note de forma inmediata, es una decisión interesante en relación con una narrativa que carece de un sentido claro. Bien sea porque sus proyectos no han terminado de funcionar, en cuanto a crítica y receptividad, o por cuestiones ajenas a la empresa productora que influyen en posibles decisiones sobre el Universo Extendido de DC –como los problemas personales de Ezra Miller.

DC | HBO Max

James Gunn al mando del Universo Extendido de DC: ¿qué puede pasar?

Los trabajos más recientes del cineasta con base en las historias de DC sirven de muestra para intuir algunas cuestiones que podrían manifestarse. El escuadrón suicida y El pacificador, estrenada una como consecuencia de la otra, son dos de las producciones más aplaudidas dentro del Universo Extendido de DC. Incluso puede que la serie protagonizada por John Cena esté en alguna lista de preferencias dentro de los discursos basados en los cómics. Entonces, ¿qué se puede intuir a partir de esta muestra?

El criterio de James Gunn

Como esos autores antiguos de los cómics, que iban y venían de una compañía a la otra, James Gunn conoce el mundillo de las películas y series sobre superhéroes a partir de su experiencia en el Universo Cinematográfico de Marvel, con la saga de los Guardianes de la Galaxia. Su paso por el Universo Extendido de DC, a través de las producciones mencionadas, le permite tener una visión propia sobre el know how de cada compañía.

Esa experiencia, en un contexto en el que Warner Bros. Discovery se encuentra en transición, atravesando distintos cambios, y el Universo Extendido de DC lleva años recibiendo más críticas que comentarios positivos, puede ser clave. Se trata de aportar un sentido claro para explotar una base de historias poderosas, quizá la más rica en cuanto a personajes y profundidad.

Los personajes de DC (y la mirada de James Gunn)

El Escuadrón Suicida representaba un nudo para la empresa. ¿Cómo hacer una producción que permitiera refundar una adaptación sin que el cambio fuera tan abrupto? James Gunn lideró un proyecto en el que permanecieron personajes de Suicide Squad, pero con actores distintos en algunos casos, el sostén de otros y la incorporación de varios más. En esa línea, emergieron roles como Ratcatcher 2, interpretada por Daniela Melchior, y Pacificador, entre otros.

En el caso del primer nombre, su desarrollo dentro de la producción resultó esencial. Mientras tanto, el segundo tuvo su propia serie. ¿Qué sugiere esto? James Gunn tiene un sentido especial cuando se trata de sacar personajes poco conocidos de los cómics y darles un giro que los enaltezca y sitúe en un primer plano. Por tanto, como responsable de DC Studios, quizá veamos cómo la base de personajes se amplíe de forma progresiva junto con los grandes nombres de la compañía.

El color de la narrativa (en oposición de Zack Snyder)

El trabajo de James Gunn sobre adaptaciones de relatos de superhéroes está marcado, entre varios factores, por una estética colorida y narrativa. En Guardianes de la Galaxia abundan tanto el colorido como el humor. Por su parte, en El escuadrón suicida y El Pacificador persiste lo segundo, la búsqueda de la risa desde una perspectiva más sarcástica y negra. En cuanto a los aspectos estéticos, la paleta de colores varía de forma notable.

Sin embargo, no es tan oscura como la propuesta por Zack Snyder en sus diversos proyectos. Si bien esto quizá no es un detalle tan relevante, puede resultar clave en caso de que DC Studios decida dar un reinicio a su narrativa o desee, de forma progresiva, separarse de las producciones anteriores. En caso de manifestarse, tal vez no sea un detalle esencial en cuanto al relato y las acciones, pero simbólicamente puede ser poderoso.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Dicho todo esto, y como recordó Kevin Feige, para ver cómo avanza el trabajo de James Gunn en el Universo Extendido de DC hay que esperar a que el director termine su compromiso con el Universo Cinematográfico de Marvel. Este se cerraría con Guardianes de La Galaxia Vol. III.