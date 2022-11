Falta poco más de seis meses para el estreno de Spider-man: across the spider-verse. Se trata de la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, también titulada como Spider-man: un nuevo universo. Una saga de producciones animadas que, en su primera entrega, tuvo todo el éxito que podía tener. Premios, crítica y audiencia acompañaron uno de los fenómenos de ese año, 2018.

La primera adaptación abrió las puertas a un relato en el que confluirán distintas variantes y versiones de Spider-Man. Se trata de uno de los personajes de los cómics y la cultura pop más conocidos y celebrados. Un ícono que atraviesa la vida de distintas generaciones y que, incluso para quienes no tienen interés en estos temas, es al menos una imagen reconocida.

A diferencia de los live-actions, las adaptaciones animadas, por su formato, ofrecen una serie de posibilidades que pueden recrearse de mejor manera. Por eso, por ejemplo, la espectacularidad de los combates sigue siendo un plus y a través de la estética se puede generar una experiencia audiovisual poderosa. Es lo que ocurrió con Spider-Man: Into the Spider-Verse y es lo que se espera que pase con Spider-man: across the spider-verse. Para lograrlo, la película contará con las voces e interpretación de varios de los actores más reconocidos en la actualidad. Los presentamos.

El elenco de Spider-man: across the spider-verse

Aunque cuando se trata de producciones animadas, en ocasiones no se da suficiente peso a quienes dan su voz a esos personajes. Puede que la acción sea explosiva, que la recreación sea precisa y la animación impresionante, pero el cine es un espacio que se mueve, en buena medida, a través de las palabras y el tono en el que estas son pronunciadas. En el caso de Spider-man: across the spider-verse, estos son los intérpretes que forman parte del proyecto.

Oscar Isaac

Uno de los rostros más visibles de la industria en la actualidad. El actor puede estar en proyectos independientes, historias robustas o pasar a forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel sin mayor inconveniente. Interpretará a Miguel O’Hara, el Spider-Man de 2099, en Spider-man: across the spider-verse.

Daniel Kaluuya, parte de Spider-man: across the spider-verse

Su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel, a través de Pantera Negra, le permitió tener mayor exposición. A esto se suma más de una decena de producciones, incluyendo una aparición en Black Mirror. Dentro de la narrativa de Spider-man: across the spider-verse interpretará a Hobart ‘Hobie’ Brown, mejor conocido como Spider-Punk.

Jason Schwartzman

Está en la industria desde 1998. Su relación con el cine empezó desde casa, con distintos familiares próximos a la gran pantalla. Aunque su nombre no suele estar dentro de los asociados a películas de superhéroes, su debut dentro de Spider-man: across the spider-verse será interpretando a Jonathan Ohnn, mejor conocido The Spot.

Issa Rae

Una actriz polifacética. Su trayectoria está compuesta por trabajos en múltiples musicales, series de televisión y distintas películas. Desde el 2017 hasta el 2021, ha estado dentro de las nominadas a diversos premios por distintas actuaciones. Ella dará voz a Jessica Drew, conocida como Spider-Woman, en Spider-man: across the spider-verse.

Shea Whigham, en Spider-man: across the spider-verse

Uno de los actores más prestigiosos del elenco. Cuenta con una extensa filmografía, con papeles en varias películas yu series relevantes en la historia reciente. Dentro de esta historia interpretará a George Stacy. En las adaptaciones live-actions, este personaje ya apareció. Se trata del padre de Gwen Stacy, un excapitán de policía del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

Jorma Christopher Taccone

Su nombre quizá no sugiera tanto al gran público. Pero Jorma Christopher Taccone tiene una interesante trayectoria dentro de la comedia, involucrándose en distintos proyectos. Desde el 2007 hasta la actualidad, se mantiene activo en la industria del cine con diversas participaciones. En Spider-man: across the spider-verse interpretará a The Vulture, mejor conocido en español como El Buitre.

Estos actores se suman a parte del elenco que ya viene trabajando en la producción, desde Spider-Man: Into the Spider-Verse. El estreno está programado para el 2 de junio de 2023.